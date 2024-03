'Esto no es un juego': Humberto de La Calle a Vargas Lleras tras apoyo a constituyente

Al senador y exconstituyente Humberto de La Calle no le cayeron bien las más recientes declaraciones del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró que estaría dispuesto a contribuir y propiciar un consenso que le abra la puerta a una constituyente, como planteó el presidente Gustavo Petro.

"¿Por qué no jugamos de acuerdo a las reglas? Si el presidente Petro presenta el proyecto de ley para convocar una constituyente, lo discutiremos con serenidad. La apelación al tropel tiene significado de agitación política pero no suplanta las competencias constitucionales. Doctor Vargas Lleras: entiendo el gesto político de cogerle la caña a Petro, pero esto no es un juego, no pasa de ser una fanfarronada", comentó Humberto de La Calle.

Esta mañana, el líder de Cambio Radical tomó la propuesta del jefe de Estado como una oportunidad para medir el "pulso" al Gobierno y propiciarle una derrota política. "Apoyemos la constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotemoslo en su constituyente", escribió Vargas Lleras en su cuenta de X.

Para el exvicepresidente, el escenario de una elección de constituyentes sería una suerte de 'plebiscito' contra el jefe de Estado, ya que "si el Gobierno queda con las mayorías en esa constituyente, pues podrá reformar la carta política a su antojo, pero si queda en minoría tiene que entender que el resultado le fue desfavorable".

Según este, la constituyente "es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del "cambio"".

Presidente Gustavo Petro y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto:Presidencia / Redes Germán Vargas Lleras. Compartir

Asimismo, aseguró que la propuesta de llegar a esta instancia no es más que un "chantaje" de la administración al Congreso y a las ramas de poder público. "Que la convoquen a ver qué resultado se logra de esa convocatoria", dijo.

En entrevista exclusiva con este diario, el presidente Gustavo Petro aclaró que el camino de una constituyente no es una búsqueda para reelegirse, sino para revisar aspectos de la Constitución del 91 que, según el mandatario, no se habrían desarrollado en 33 años.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA