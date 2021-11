Esto dijeron los precandidatos en el debate presidencial de Unisabana

Este jueves 11 de noviembre se llevó a cabo el debate presidencial en la Universidad de la Sabana, con el apoyo de ProBogota. En el evento participaron los precandidatos María Fernanda Cabal, Juan Carlos Echeverry, Paloma Valencia, John Milton Rodríguez y Rodrigo Lara.



Los aspirantes a la presidencia hablaron de varios temas de interés nacional, entre estos, la seguridad urbana, el empleo para los jóvenes, la inmigración, el porte de armas de fuego, el aborto, la educación, la dictadura de Nicolás Maduro y más.



Esto es lo que dijeron sobre algunos de los temas que se dijeron en el Debate:

Legalización de las armas

Paloma Valencia: "Yo creo en el monopolio de las armas del Estado, pero si un colombiano quiere tener un arma yo no le veo problema. No se trata de venderlas en los supermercados, sino que tiene que tener un argumento certificado".



María Fernanda Cabal: "En Colombia desde el año 1993 al 2015 existía un decreto que regulaba el porte de armas, solo 6% tenía el permiso. Sin embargo, este y el anterior gobierno extendió el porte especial de armas, que auspicia la corrupción".



Rodrigo Lara: "Las armas o la libertad de porte son importantes para el que pueda pagarse la seguridad. Para el ciudadano del común se busca protegerlo con leyes".



Juan Carlos Echeverry: "Este problema no es un asunto jurídico. La solución no es sacar una norma que diga que debe ser ilegal. Necesitamos analizar este problema".



John Milton Rodríguez: "Lo que se invierte en Colombia para prevenir el delito es mínimo. Debemos tener una articulación con la fuerza pública en un proceso de legitimar la seguridad en la ciudades".



#DebateProBogotaUnisabana ¿Cómo actuar frente el tema de la legalización de las armas? @JohnMiltonR_ "lo que se invierte en Colombia para prevenir el delito es mínimo. Debemos tener una articulación con la fuerza pública en un proceso de legitimar la seguridad en la ciudades. pic.twitter.com/Owf86bO8h3 — Universidad de La Sabana (@unisabana) November 11, 2021

Despenalización del aborto

Paloma Valencia: "Creo en la libertad de conciencia. Nos hace falta sacar adelante la objeción de conciencia desde su marco jurídico".



María Fernanda Cabal: "Soy pro vida. Eduquemos a la gente, queramos la vida y no la muerte disfrazada de derechos".



Rodrigo Lara: "Un presidente no puede dividir al país. Estos asuntos tienes que estar precedidos de una gran debate público. Una nación dividida no prospera. Yo estoy de acuerdo con lo que existe hoy".



Juan Carlos Echeverry: "Son discusiones duras y difíciles. El tema del aborto debe estar enmarcado bajo un diálogo".



John Milton Rodríguez: "Yo no puedo atentar contra la vida, bajo la evidencia científica hace que la sociedad sea objetiva en la toma de sus decisiones.Tenemos que privilegiar la vida".

#DebateProBogotaUnisabana Sobre el despenalización del aborto los precandidatos presidenciales respondieron: @JCecheverryCol son discusiones duras y difíciles. El tema del aborto debe estar enmarcado bajo un diálogo. @ProBogotaRegion pic.twitter.com/xNrkT3QzDS — Universidad de La Sabana (@unisabana) November 11, 2021

Educación

Paloma Valencia: "La educación tiene que ser de alta calidad. En Colombia hace mucho daño la segmentación de la educación. Debemos trabajar por apalancar los cupos de más colombianos y que la educación tenga acceso amplio".



María Fernanda Cabal: "El mundo cambió, el coronavirus nos enseñó que el modelo educativo debe ser un híbrido. Hay que educar para el mercado".



Rodrigo Lara: "Debemos concentrarnos en masificar la educación superior de calidad y eso pasa por reestructurar distintas entidades y dándole acceso educativo a los jóvenes"



Juan Carlos Echeverry: "Hay que cambiar el contrato laboral, que no informalice. Cambiar horarios, revisar salarios distribuidos por región. Pensar en el desarrollo de una economía del cuidado".



John Milton Rodríguez: "Tenemos que trabajar por la educación rural y urbana y aprovechar las capacidades. El Estado debe ser un articulador".



#DebateProBogotaUnisabana "La educación tiene que ser de alta calidad. En Colombia hace mucho daño la segmentación de la educación. Debemos trabajar por apalancar los cupos de más colombianos y que la educación tenga acceso amplio". @PalomaValenciaL pic.twitter.com/3ck8EqVED9 — Universidad de La Sabana (@unisabana) November 11, 2021

¿Por qué un joven debería votar por usted?

Al finalizar el evento, cada uno de ellos habló de por qué un joven de la Universidad de La Sabana debería votar por él en las elecciones que se celebran en mayo de 2022.



Juan Carlos Echeverry destacó su experiencia y liderazgo. "Tengo 40 años dictando clase y 20 años como funcionario público, tengo una experiencia de planeación, de hacienda, de Ecopetrol, pero, sobre todo, creo que lo fundamental es transformar gente. El estado colombiano es un estado ineficaz, ombliguista que no produce resultados. Lo primero es transformar la gente. Yo tengo ese liderazgo, lo mostré en Ecopetrol. Esa es la razón por la cual creo que soy la mejor opción", indicó.



También dijo que durante una presidencia suya resaltaría "la democracia, la libertad, el buen manejo de la economía, la capacidad de ayudarle a las personas más pobres y el manejo ético del Estado".



Por otro lado, Paloma Valencia dijo que era hora de que una mujer gobernara en Colombia: "Las mujeres no somos mejores que los hombres pero sí es mejor una sociedad que le da oportunidad a las mujeres. Yo les diría que voten por mi por que yo amo mi país. Por que he estudiado a profundidad sus problemas y por que tengo una propuesta que podemos realizar en cuatro años".



También indicó que dentro de su familia no ha habido ningún escándalo de corrupción, y que su presidencia se basaría en la juventud, el empeño y la moral. "Yo no les estoy prometiendo que vamos a solucionar todos los problemas de Colombia, pero si que vamos a empezar una ruta para que Colombia se parezca más al país que los colombianos nos merecemos", aseguró.



Por su parte, María Fernanda Cabal dijo que los jóvenes deberían defender su libertad, la cual, según ella, se encuentra "en juego". "Solo ver el país vecino nos muestra lo que nos puede pasar. Eso no es un chiste ni es un imaginario, esta pasando en América Latina", aseguró.



De igual manera, indicó que ella haría crecer la economía del país. "He sido emprendedora, he sido empresaria, he hecho dinero, me he quebrado. No hay mejor doctorado que una quiebra. Y sé como generar riqueza, vamos a destrancar este país por que deberíamos estar creciendo mucho más".



El senador Rodrigo Lara aseguró que su prioridad durante un hipotético gobierno suyo será el empleo, la seguridad y ayudar a los colombianos. "El desempleo no es una cifra, son rostros, son familias, son tragedias, son tristezas. Esa será mi gran prioridad. Segundo, yo considero que el crimen hay que combatirlo. Tercero, no podemos ser indiferentes ante el dolor de los demás, ante el dolor de los colombianos. No podemos tener gobiernos que miran para otro lado".



Para lograr esto propuso: 1.) demoler el "estado clientelar y corrupto". 2.) patriotismo económico y 3.) unión en el país.



Finalmente, Milton Rodríguez dijo que él va a mejorar los niveles de educación, empresarial y lucha contra la corrupción,.



"He mostrado resultados contundentes viniendo de un barrio de invasión en la ciudad de Cali, con sufrimiento, con dificultades, cuando siempre me decían “no se puede” hemos aprendido a construir los “sí” a partir de los “no se puede”, aseguró.



POLÍTICA