Así opinan congresistas, sobre frase de Uribe de 'enderezar' el país

La polémica frase en la que Álvaro Uribe Vélez, senador y jefe del Centro Democrático, expresó la necesidad de que el presidente Iván Duque “enderece”, no fue relevante para la bancada del partido de Gobierno.

En diálogo con líderes regionales de Antioquia Uribe dijo ayer que "necesitamos que (Iván) Duque enderece, porque si Duque no endereza, nos va muy mal”.



Uribe admitió que pronunció dicha frase pero su contexto no fue del todo claro. Al parecer quería decir que el presidente Duque tenía el reto de enderezar el país, lo que a su juicio es obvio.



Pero a los congresistas no les pareció trascendente lo dicho por Uribe. Tampoco polémico.



Así lo manifestaron algunos miembros de la colectividad luego de la reunión que sostuvieron con el Presidente en la tarde de este jueves en Palacio.

En la medida en que el presidente le vaya bien, le va bien al país FACEBOOK

TWITTER

“Lo que se quiere decir es que hay que enderezar lo que va mal, como ya ocurrió con el tema de la ley de financiamiento y con algunas reformas como la de la justicia”, aseguró el representante Edward Rodríguez.



Por su parte, el representante Samuel Hoyos contó que “es necesario enderezar la situación del país”, pero que es complicado hacerlo en 100 días, pues encontraron “una situación muy difícil”, como es el caso del presupuesto, que el gobierno anterior lo dejó “desfinanciado”.

De hecho, la bancada comparte la necesidad de apoyar a Duque para poder cambiar el rumbo del país, pues están convencidos de que “en la medida en que el presidente le vaya bien, le va bien al país”, aseveró Ernesto Macías, presidente del Senado.



Así las cosas, los uribistas envían un mensaje al país sobre su apoyo incondicional al jefe de Estado y no ven por qué hay necesidad de polemizar la frase de Uribe.



POLÍTICA