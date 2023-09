Este jueves, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volverá a estudiar la solicitud de anular la candidatura de Rodolfo Hernández a la gobernación de Santander. Fuentes al interior del tribunal electoral confirmaron que está en el orden del día.



A pesar de que el tema se había tratado en la jornada de este martes, la sala plena no se había puesto de acuerdo en la votación sobre la ponencia que pedía anular la candidatura. Por eso, se tuvo que requerir de dos conjueces que ayudaran a tomar una decisión definitiva.



Según algunos miembros del CNE, los conjueces ya fueron designados y en la sala plena de este jueves se discutirá el tema de Hernández. Hay premura para depurar la mayor cantidad de solicitudes de revocatoria de inscripciones de candidatura, pues solo hasta este 29 de septiembre se pueden modificar las aspiraciones por cuenta de anulaciones o por fallecimientos.



En la mesa estaba una ponencia que señalaba que Hernández no podía aspirar por cuenta de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría en su contra, tres en un periodo menor a tres años y una de ellas con una sanción por 14 años debido al escándalo de Vitalogic. Sin embargo, el tribunal no se pudo poner de acuerdo.



Sin una votación concluyente, la postulación de Hernández sigue en duda y se resolverá este jueves. Los conjueces tendrán que definir si consideran que Hernández debe seguir o no en la contienda.



Aunque estaba planteada para resolverse el martes pasado, la decisión de Hernández ha tomado más tiempo del esperado. Por el contrario, el CNE ya revocó candidaturas polémicas como las de Samuel Santander Lopesierra -más conocido como el Hombre Marlboro- y Oneida Pinto. También revocó la de Tulio Gómez a la gobernación de Cali y dejó en firma la de Juan Daniel Oviedo.