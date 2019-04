¿Estaba inhabilitado Antanas Mockus para ser senador?

La representante de Alianza Verde Catalina Ortiz dijo que ni el exalcalde ni el partido “hicieron algo malo”, mientras que el exprecandidato presidencial uribista Rafael Nieto aseguró que Mockus sabía de su inhabilidad para aspirar al Congreso.

'Quieren acabar con la Alianza Verde’: Catalina Ortiz

¿Siente que la decisión sobre Mockus fue más política que jurídica?

Más que acusar de política esta decisión, lo que sí nos genera una duda legal es por qué el mismo Consejo de Estado ya nos había absuelto por este mismo hecho. Hay intereses políticos por parte de los demandantes. Frente al Consejo de Estado, respetamos la institucionalidad. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral ya nos había absuelto a Antanas frente al mismo caso.



Pero el fallo anterior del Consejo de Estado fue sobre un proceso distinto a este…

Son procesos diferentes, pero por la misma causal. En el fallo que declara nula la elección de Antanas se van al diccionario y dicen que él, al delegar la función, lo hizo a título propio. Es extraño que se vayan a una definición no legal, sino de diccionario. Nosotros vamos a defender el derecho de Antanas a que no lo acusen de algo que no ha cometido y el derecho de las 540.000 almas que votamos por él.



¿Mockus, como representante de la corporación, no hacía parte de ese contrato?



Lo que dice la Constitución es que hay inhabilidad cuando se gestiona y se firman contratos. Antanas, en ese momento, fue un presidente honorario, pero él no estaba ni en la gestión ni en la consecución de los contratos, él había delegado esa función en un tercero desde 2016, no es que estuviera en los negocios diarios de Corpovisionarios.

¿Les preocupa que les quiten los votos de Mockus?

Los demandantes no solo quieren acabar con la curul de Antanas Mockus, sino con la Alianza Verde. Esta gente que está detrás de la demanda son personas de un pasado muy oscuro, alrededor de unos partidos que han estado vinculados con la parapolítica. No nos vamos a dejar, con tranquilidad apelaremos a la ciudadanía y, sobre todo, a la ley. No hemos cometido ninguna falta que pueda llevar a que el partido pierda la personería jurídica. Esto nos va a unir y vamos a crecer. Estamos convencidos de que Mockus no hizo nada malo y mucho menos el partido. Esto no va a debilitar al partido.



¿Por qué, a sabiendas de la posible inhabilidad, la Alianza Verde metió a Mockus en sus listas?



Nosotros hicimos consultas jurídicas y nos explicaron que no había inconveniente alguno. La figura de Antanas como presidente honorario de Corpovisionarios existió desde cuando lo inscribimos, en 2010, como candidato presidencial, y siempre nos han dejado claro que no hay inhabilidad, porque él no gestiona los contratos. Fueron varios conceptos en ese sentido.



¿Qué tanto afecta esto a la imagen de Mockus?

El país conoce a Antanas Mockus, ha podido constatar a un político que revolucionó la forma de hacer política. Es una persona que pone la vida, la ley y el respeto de los recursos públicos por encima de todo.

'Mockus confesó delitos muy graves': Rafael Nieto

¿La decisión sobre Mockus fue más política que jurídica?

Hay un sinnúmero de antecedentes jurisprudenciales en el Consejo de Estado, en los cuales se decreta una inhabilidad de contratos por el Estado en la celebración de los seis meses previos a la elección. Mockus ha incurrido exactamente en esa conducta. El hecho de que haya delegado en un tercero la celebración de los contratos no lo exime de la responsabilidad, en tanto que él era el representante legal de la corporación que contrataba.



La defensa del exalcalde argumenta que él no fue el que gestionó ese contrato…

La persona que él delegó actuó en representación suya, es decir, es como si Mockus hubiera actuado. El artículo 179 de la Constitución dice que quienes aspiren a ser candidatos no podrán haber intervenido en gestión de negocios, celebración de contratos en interés propio o de un tercero, o haber sido representantes legales de entidades públicas seis meses antes de una elección.

¿Hubo mala fe de Mockus?

No sé si hubo mala fe o no, pero lo que está claro es que Antanas Mockus sabía de esa posible inhabilidad, la Alianza Verde sabía de esa posible inhabilidad, era un tema de público conocimiento y, aún sabiendo eso, él se postuló como candidato. Todos los candidatos tienen que diligenciar el formulario E-6 que dice: “Bajo la gravedad de juramento declaro no haber participado en consultas internas de otro partido, reúno las calidades y no estoy incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución y la ley”. Si se sabía que podría existir la inhabilidad,

¿por qué no se abstuvieron?

Una sala del mismo Consejo de Estado había fallado a favor de Mockus hace dos meses ¿Cómo se explica esto?



Son dos procesos distintos. Uno es el de nulidad de la elección, que fue el que se resolvió esta semana, y el otro es el de pérdida de investidura, que se falló en primera instancia y está pendiente de resolverse la segunda instancia.



¿La Alianza Verde debería perder los 540.000 votos que obtuvo Mockus?

La decisión del Consejo de Estado no conlleva la pérdida de los votos ni la pérdida de la curul para el partido. Ahí surge una inquietud: ¿No hay, entonces, ningún tipo de consecuencia jurídica para el partido que presenta un candidato inhábil?



¿Qué tanto afecta esto a la imagen de Mockus?

La idea del Mockus intachable e impoluto no corresponde con su conducta. Mockus ha confesado delitos muy graves: primero, de colaboración con grupos subversivos; segundo, contrató por miles de millones de pesos en el gobierno Santos y salió a defender el proceso de paz, pero no le dijo al país de sus contratos con el gobierno de entonces, y ahora, se presenta como candidato, sabiendo que podía existir la inhabilidad.



