En medio de las marchas que se llevaron a cabo este lunes 26 de septiembre en contra del Gobierno Nacional, una ciudadana, quien se identificó como Esperanza Castro, fue grabada pronunciando insultos racistas.



En el video, realizado por el perfil 'Diaspora', se escucha que la mujer en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, insulta a la vicepresidenta Francia Márquez y la llama "simio".



"El simio ese que porque puso un millón de votos se considera la berraca del paseo. Pobre simio, los simios gobernando", aseguró. Cuando le preguntaron a quién se refería, la mujer contestó: "A Francia Márquez".



Luego dijo: "¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen?".



Sus palabras han generado indignación en el país y desde diversos sectores han rechazado lo que dijo.



Uno de los que se pronunció fue el presidente Gustavo Petro, quien dijo: "Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre".



Por esta situación, la Fiscalía dispuso que se abra una investigación en contra de la señora Castro.



Imagen de la marchas del 26 de septiembre en Medelllín en La Alpujarra. Foto: Jaiver Nieto

"#NoHayDerecho el terreno que ganó el racismo con la injuria de Marbelle a nuestra vicepresidenta", manifestó el senador Gustavo Bolívar.



Juan Manuel Galán, por su parte, dijo que Francia Márquez tiene todo su respeto y le expresó su solidaridad "ante las expresiones de odio y racismo expresadas ayer y que circulan en redes (no las voy a visibilizar). La violencia verbal siempre escala a la física #NoHayDerecho".



"Que vergüenza de argumentos y que asco de racismo, aunque es evidente que esa señora no debe representar a los ciudadanos que tienen el derecho democrático de hacerle críticas y oposición al gobierno", dijo el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco.



Otra de las voces que se sumó al rechazo fue el concejal Julián Sastoque. "Algunos de derecha que marcharon ayer no necesitaron una capucha, piedras o una bomba molotov para agredir al otro. Se les recuerda que el racismo TAMBIÉN MATA y es VIOLENCIA. La coherencia es rechazar siempre todas las formas de violencia", escribió.

No es la primera vez que insultan a la vicepresidenta

El pasado 17 de agosto, la cantante Marbelle tuvo que rectificar sus palabras hacia la vicepresidenta Márquez. "De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Marquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".

Miguel Polo Polo y Marbelle fueron llamados a conciliar con Francia Márquez por injuria y calumnia. Foto: Mauricio Dueñas - EFE/ @MiguelPoloP/ @marbelle30

​La artista expresó en ese momento que rechaza el racismo, y que ofrece disculpas a todas las comunidades afrocolombianas a las cuales pudo herir con sus fuertes comentarios en contra de la vicepresidenta.



En ese orden de ideas, Marbelle cerró su mensaje aclarando: "Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc".



Esta retractación hacer parte de la conciliación a la que fue llamado un grupo de personas entre las que se encuentra Miguel Polo Polo. En su caso, el pasado 26 de agosto, el congresista también se retractó.



"“Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala de Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la Vicepresidenta de la República señora Francia Márquez; manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia", decía e el comunicado.



Tras estas disculpas públicas, la vicepresidente manifestó en su momento: "Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre!".



