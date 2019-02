La salida en falso de la concejal Navarro y la de otros políticos

Un video en el que la concejal Xinia Navarro se ve aparentemente pasada de copas en el momento que habla en plenaria del Concejo de Bogotá, precisamente en la que se elegía al nuevo presidente de la Corporación, ha sido la comidilla tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

En su intervención, en la noche de este martes, la concejal del Polo Democrático, pidió hasta que le cantaran el cumpleaños. Algunos de sus colegas rieron y otros cantaron, como Daniel Palacios, del Centro Democrático, quien presidía su última sesión como presidente de la Corporación.

La concejal del Polo en aparente estado de embriaguez | EL TIEMPO Xinia Navarro, la concejal que asistió en aparente estado de embriaguez a una sesión del Concejo. de Bogotá.

En medio de la bochornosa escena, Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, le apagaba el micrófono a Navarro, quien lo encendía de nuevo. “Desimulen, desimulen”, fue lo último que dijo la concejal Navarro antes de que le sirvieran una bebida caliente y le apagaran finalmente el micrófono.

Zabaraín, en las mismas

Un caso similar se presentó el pasado 27 de noviembre, cuando el congresista de Cambio Radical Antonio Zabaraín dio un discurso en el debate que se llevó a cabo en contra del fiscal general Néstor Humberto Martínez, por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht.



En esa intervención, Zabaraín trató muy poco el tema central de la sesión, pues divagó sobre aspectos como la supuesta relación del narcotráfico colombiano con los movimientos de izquierda del país, mientras que también mencionaba a personajes ya fallecidos como Hugo Chávez y Fidel Castro, mismos que nada tenían que ver con el debate.

Zabaraín, al que algunos tildaron de haberse presentado al debate en estado de embriaguez, efectuó una alocución un tanto exagerada en la que defendió al fiscal. Pero varios de sus gestos y su movimiento corporal, como telegrafiando cada postura, incluso con la pérdida por unos momentos de sus gafas, que soltó bruscamente en el atril, provocaron la molestia de los asistentes al crucial debate.

​

El senador explicó que no se encontraba ebrio, sino que todo ocurrió en un momento de desconcentración. “Se me extraviaron las gafas y me agaché a buscarlas y de ahí ha salido la teoría de que estaba ebrio. A mí no me ha pasado nada, quiero manifestarles que no consumo licor”, manifestó.

Puñetazo del Alcalde de Bucaramanga

Otro bochornoso acto muy recordado fue el protagonizado al día siguiente -28 de noviembre del año pasado- por Rodolfo Hernández, alcalde de Bucaramanga, quien le propinó un golpe en la cara al concejal de la ciudad John Caro, en medio de una acalorada discusión.



El encuentro entre los funcionarios, que tuvo lugar en la Alcaldía, se dio para hablar sobre el proceso de moción de censura que se le adelantaba a la Secretaria de Hacienda en el Concejo. El mandatario bumangués le propino un golpe en la cara al corporado, cuando este, miembro del Partido ASI, le reprochó su relación con Freddy Anaya, un cuestionado líder político santandereano.

El señalamiento desató la ira del alcalde, quien acompañó su agresión con ataques verbales. El concejal calificó de "discurso excremental" las palabras de Rodolfo Hernández.



Según el mandatario, todo fue planificado con la intención de sacarlo de quicio.

"Saben que yo tengo esa debilidad, que soy sanguíneo y reacciono de pronto no con la responsabilidad que debo tener con el cargo (...) prometo no volver a reaccionar así", aseguró el Alcalde tras el incidente.

También en la Cámara

El 18 de diciembre del año pasado se presentó un hecho indignante en plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que el representante León Fredy Muñoz, de Alianza Verde, llamara “zorrita” a su colega Gloria Betty Zorro, de Cambio Radical.

El congresista dijo que se trató de un diminutivo al apellido de su colega.

Los hechos se produjeron luego de que algunos sectores de la bancada de oposición realizaran un acto simbólico en la plenaria de la Cámara en el que usaron cajas que son, según ellos, los “regalazos tributarios” de Navidad del Gobierno a los empresarios del país.



La representante dijo que los opositores llegaron a la plenaria de la Cámara “con las cajas”, se ubicaron al lado de la Mesa Directiva, “diciendo que eso era lo que el Congreso iba a recibir de regalo por parte de los empresarios por aprobar la reforma”.

Yo le dije ‘a mí me respeta, yo nunca lo he irrespetado (…) Soy una mujer orgullosa de llevar los apellidos que llevo". Luego Muñoz se disculpó personalmente.

‘Sexo entre homosexuales es excremental’

El 20 de noviembre de 2012, el senador conservador Roberto Gerlein lanzó duras frases sobre las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo durante la discusión en primer debate sobre matrimonio gay en el Senado.

Sexo sucio, asqueroso, sexo que merece repudio. Es un sexo excremental y no puedo, me perdonan, convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos FACEBOOK

"Merece repulsión el catre compartido por dos varones, qué horror", afirmó Gerlein, quien agregó que es "sexo sucio, asqueroso, sexo que merece repudio. Es un sexo excremental y no puedo, me perdonan, convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos", expresó Gerlein ese día.

Pero no paró ahí. El conservador, que en enero del año pasado presentó su carta de renuncia como parlamentario, justamente cuando cumplía los 50 años de haber llegado por primera vez como congresista al Capitolio Nacional, 40 años como Senador, agregó en ese momento que "por naturaleza son repudiados por esa misma naturaleza", porque es "sexo estéril, unión estéril y un compartir estéril es algo que no compartimos los conservadores".



Las duras afirmaciones fueron rechazadas por el autor del proyecto de matrimonio de parejas del mismo sexo, senador Armando Benedetti.

Diputado, en fuera de lugar

Otro hecho que se recuerda es la frase que dijo el diputado Rodrigo Mesa sobre el departamento del Chocó, dicha el 9 de mayo de 2012.



Como insulto, falta de respeto y ética o reflejo de la realidad fue calificado lo dicho por Mesa tanto por ciudadanos como por políticos a través de las redes sociales.



"La plata que uno le meta al Chocó es como meterle un perfume a un bollo", fue la frase dicha por el diputado del Partido Liberal que desató la polémica.

Fueron muchas las críticas y los mensajes de rechazo que se conocieron, como la aportada por el gobernador de Antioquia de ese entonces, Sergio Fajardo: "Como antioqueño y gobernador siento vergüenza con el pueblo chocoano por el comentario del diputado Mesa en la Asamblea del departamento", dijo.



O como el de la exsenadora Piedad Córdoba, quien fue más allá y arremetió contra el Partido Liberal en general. "Declaraciones de Rodrigo Mesa demuestran el talante y pensamiento de quienes se han apoderado irregularmente del Partido Liberal", trinó a través de su perfil en twitter.



