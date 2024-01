Racero reitera críticas a rol de primera dama luego de escándalo de Verónica Alcocer

En medio del escándalo por las revelaciones periodísiticas del alto costo que tendría para el erario el séquito de maquilladores, amigos y más de la primera dama, Verónica Alcocer, han sido pocos los pronunciamientos por parte del Pacto Histórico, coalición de gobierno.



Críticas a Presidencia por cuenta de supuestos gastos de séquito de Verónica Alcocer

Entre el largo listado de reclamos por pronunciamientos más fuertes ante la situación, el representante David Racero, que fue presidente de la Cámara, salió con un trino a manifestarse ante la polémica.



De acuerdo con el representante, su postura en contra de la figura de la primera dama, pero al mismo tiempo cuestionó que solo hasta ahora se esté cuestionando dicha designación, cuando no lo hacían en otras administraciones.

La primera dama Verónica Alcocer y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia



“A los que están preguntando, tranquilo: mi posición no ha cambiado respecto al papel que deben tener eso que han titulado ‘primeras damas’ como herencia antirrepublicana”, dijo Racero.









Este calificó de “legado obsoleto” dicho cargo debido a que este título no está ligado a la función o responsabilidad, sino que es por el simple hecho de ser la pareja del primer mandatario. “Lo he dicho con anterioridad y me sostengo”, dijo Racero.



Sin embargo, cuestiono que algunos sectores apenas estén criticando esta figura cuando el presidente es Gustavo Petro. “Veo que ahora muchos que no decían nada respecto a las primeras damas del pasado ahora sí les preocupa lo que haga la actual”, expresó.

A los que están preguntado, tranquilos: mi posición no ha cambiado respecto al papel que deben tener eso que han titulado “primeras damas” como herencia antirepublicana.



Para el representante del Pacto Histórico, el debate sobre la figura debe ser independiente de la persona que esté en la presidencia y su compañera sentimental.

La denuncia

Según la Silla Vacía, Alcocer tiene un equipo de maquilladores, fotógrafos u acompañantes que tiene un costo superior a mil millones de pesos. Supuestamente, según la investigación periodística, el séquito cobra entre 10 y 30 millones mensuales, e incluso viatican en cada viaje internacional de la primera dama.



Cumpliendo funciones de la Consejería de Reconciliación, Alcocer está acompañada, de acuerdo con la investigación, por figuras como el reconocido maquillador y vestuarista Fady Flórez. Aunque el contrato de este es con el Canal Institucional, su labor estaría enfocada en la esposa del presidente Gustavo Petro, a la que incluso ha acompañado en distintos viajes.



Juvinao: 'Nadie nos dijo que el 'cambio' vendría con nuestra propia María Antonieta'



Asimismo, de acuerdo con la Silla Vacía, el séquito de Alcocer incluye a una de sus mejores amigas, Carolina Plata, oficialmente contratada como jefe de protocolo de Presidencia. Sin embargo, a esta también se le ha visto como parte del equipo de la primera dama. La investigación también incluye al fotógrafo Mauricio Vélez, que ha acompañado tanto al presidente Petro como a la primera dama.