Rafael Nieto niega haber recibido información de 'chuzadas'

Tras las revelaciones de la Revista Semana, según las cuáles un miembro del Centro Democrático habría recibido información proveniente de chuzadas ilegales realizadas contra líderes políticos, magistrados y periodistas, la pregunta que empezó a rondar en la opinión pública es a qué miembro de la colectividad se hace referencia.

En medio de las especulaciones que surgieron frente al tema, Noticias Uno mencionó al exprecandidato presidencial del Centro Democrático Rafael Nieto Loaiza como quien habría recibido esta información.



Ante esta afirmación, el propio Nieto salió a aclarar que él no tiene nada que ver con este escándalo y pidió "inmediata rectificación" a quienes lo han acusado.

"He confirmado con Revista Semana que ellos no tienen esa 'versión' y que, en consecuencia, no se la entregaron a Noticias Uno. Acá, repito, no solo no hay información alguna sino que hay calumnia", señaló Nieto.



Frente al tema, el Centro Democrático emitió este domingo un comunicado en el que pide a las autoridades "hacer públicos los nombres".



"Solicitamos a las autoridades competentes que, de comprobarse en la investigación oficial la veracidad de la información emitida por el medio de comunicación, hagan públicos los nombres de los integrantes del partido, presuntamente implicados en dichas acciones", señala la coelctividad.



POLÍTICA