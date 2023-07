El escándalo por la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República en el 2014 tiene cada día un nuevo episodio. Este martes 4 de julio, una de las figuras más prominentes del partido Centro Democrático se refirió al tema y deja muy mal parado al excandidato de ese partido político.



Se trata de la senadora Paloma Valencia, quien a través de su cuenta de Twitter, afirmó: "Quien incumple la ley debe ser sancionado", con referencia al proceso al que se enfrentaría el exministro de Hacienda ante la justicia si la Fiscalía lo imputa por varios delitos.

(Puede leer en contexto: Dardos políticos se reviven por audios de Óscar Iván Zuluaga sobre plata de Odebrecht)



La senadora Valencia señaló en varios trinos que sienten decepción por lo que está pasando con Zuluaga. "OIZ ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza", afirmó.

Sobre el caso de Óscar Iván Zuluaga:



1. La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 4, 2023

Cabe recordar que recientemente se han revelado audios en los que Zuluaga admite que la polémica firma Odebrecht financió parte de su campaña (con el pago de la asesoría al estratega de campañas políticas 'Duda' Mendonça, por un millón 600 mil dólares) y que él esta dispuesto a asumir todas las consecuencias con tal de proteger a su hijo David, quien fue el gerente de su campaña.



Los audios fueron grabados por Daniel García Arizabaleta, otra ficha del Centro Democrático, quien participó en la campaña de Zuluaga. Garcia es ahora el testigo estrella de la Fiscalía contra el excandidato presidencial.



García Arizabaleta grabó, entre otras conversaciones, lo que le dijo Zuluaga del encuentro que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe.



"Me paré y le dije: 'Mire, presidente, no tengo claras las cosas, cómo se dio todo, estoy, obviamente, como siempre, dispuesto a asumir las responsabilidades políticas'. Le dije: 'Pero quiero que a usted le quede claro algo, si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad", dijo Zuluaga.



(Reciba todas las noticias de Última hora de EL TIEMPO en WhatsApp suscribiéndose a nuestro canal aquí)

Facebook Twitter Linkedin

David Zuluaga es el hijo mayor del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Valencia aseveró que siente "engañada": "Desconcierto: todos los colombianos que votamos y creímos en él nos sentimos engañados. Muchos salimos a defenderlo de estas acusaciones", afirmó.



Finalmente, la exsenadora la desea suerte a Zuluaga en el proceso que enfrentará: "Tristes porque sabemos que viene un duro proceso. Le pedimos a Dios que le de fortaleza para sobrellevarlo y acompañe a su familia".

Más noticias en EL TIEMPO

Las claves de la emergencia social y económica en La Guajira decretada por Petro

César Gaviria cuestiona al CNE: ‘Tal vez la institución más corrupta del país’

Así se gesta la coalición para hacer contrapeso a las estrategias del Gobierno

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS