'Los vehículos no van a funcionar en La Guajira': senador Deluque por carrotanques

Desde hace unos días, se conoció que en La Guajira hay estacionados 40 carrotanques estacionados a la espera de que se compren los seguros para que puedan funcionar. El problema sería que en el departamento no hay los suficientes conductores para asumir esta labor. En medio de la polémica, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U y oriundo de La Guajira, advirtió que el problema sería más grande y los vehículos no servirían para el departamento. Ante esa situación, el senador habló con EL TIEMPO para denunciar las posibles omisiones en que habría incurrido la UNGRD.



Alfredo Deluque respondió a la carta en la que lo cuestionan por posibles favorecimientos. Foto: Cortesía

¿Qué es lo que ha venido pasando con los carrotanques y que usted ha denunciado?



Hay una falta de planeación y mucha improvisación en las inversiones que se han dado a La Guajira. Yo entiendo que hay una intención del presidente Petro de ayudar al departamento y una orden dada a sus funcionarios para que actúen en ese sentido. Pero eso no implica que esas inversiones se hagan a la topa tolondra, sin ningún tipo de previsión y sin ningún tipo de planeación al respecto. Hemos visto que las inversiones no está rindiendo el resultado que deben dar y los funcionarios nos terminan tirando el problema a nosotros, los políticos regionales. Los carrotanques que se anunciaron son demasiado grandes para el territorio. Eso le dijimos a Olmedo López en un PMU que hicieron en La Guajira. Dijimos que esos carrotanques son inmensos, doble troque y con tanques gigantes, para transitar por las trochas de la alta Guajira, que son los habitantes que realmente tienen la necesidad del agua. No nos hicieron caso y siguieron con el plan. Hoy tenemos los 40 carrotanques quietos. Y dicen ahora que van a entrar a operar 10 que ya consiguieron los conductores indígenas que pueden andar en el territorio. Pero cuando lleguen a las trochas se van a atascar o van a limitarse a los grandes cascos urbanos y a las trochas donde hay carreteras idóneas.

Y en lo que ha denunciado, ¿es solo improvisación o han encontrado señas de corrupción?



Mi papá hace 20 años fue gobernador y con menos de 10 carrotanques logramos suplir las necesidades de ese territorio. Obviamente la población ha crecido y hay más comunidades, pero no existe un estudio de cuánta es la necesidad de agua se tiene en esa zona y cuánta debe ser abastecida por los carrotanques. Y si existe, que lo muestren, porque no lo han hecho público. Tomaron la decisión de comprar carrotanques y ponerlos a operar sin tener en cuenta que es un territorio en el que no van a poder funcionar. Los problemas que se presentan en La Guajira por desnutrición no son en todo el departamento, sino en el norte, donde está el desierto. Si la atención no se planea bien, no se van a cumplir los objetivos que deberían cumplirse. Salió un video en el que se ve a Olmedo diciendo que fue un político el que definió el tema de los carrotanques y demuestra que no hay el fundamento técnico para que se haga de la mejor manera.



Además de la falta de estudios técnicos previos, ¿qué otras omisiones ha cometido la UNGRD en la atención de la situación?



Creo que eso es más que suficiente. Nunca supieron cuántos carros se necesitaban, las vías de distribución, las comunidades a las que se iba a llegar, los criterios para determinar las comunidades ni nada de eso. Tampoco tuvieron en cuenta las dimensiones de los vehículos. Todo eso debía hacerse antes. El director, Olmedo López, dice que ya existen unos carrotanques prestando el servicio al departamento de La Guajira. Hablan de más de 100 que ya han sido contratados, entonces la preguntas es: ¿Para qué compraron los 40? No se necesitaba comprar. Con contratar los locales ya era suficiente. En estos momentos uno ve muchísimos carrotanques repartiendo el agua en La Guajira y la duda es si van a poder llegar donde realmente son necesarios. Es un tema complejo, porque los errores que cometa el gobierno nacional los pagamos los políticos locales. Es nuestra responsabilidad darle solución a los problemas del departamento.

Facebook Twitter Linkedin

La Procuraduría ordenó diligencia al batallón Matamoros. Foto: Archivo particular

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno hacia los problemas de La Guajira, incluso vemos que creó una nueva instancia, el Messep, similar a las anteriores?



Creo que lo de La Guajira ha sido un desorden. Reconozco las buenas intenciones del Presidente, pero ha faltado planeación y concertación. La única que veo que llega a concertar y habla con las autoridades locales es la ministra de Vivienda. El resto tiene un desorden completo en las inversiones que se deben hacer en el departamento. Lo peor es que no se prioriza. El problema de esos carrotanques es que no tendrán vías por dónde transitar. El gobierno no ha dado solución a la crisis que existe en la carretera que contrató el presidente Iván Duque para conectar Uribia y Nazareth. Hace año y medio esa carretera está tirada y no hay solución. Solamente contrataron 1/3, cuando toca llevarla a total construcción. Nos preocupa. Si hubiese organización por el Estado en cuanto a la inversión, yo sé que dirían que primero era solucionar el problema de la carretera y luego venían los otros frentes. Se necesita una solución definitiva en La Guajira y no que nos sigan tratando como los que reciben cualquier tipo de ayuda. Nos dejan contentos por unos días, pero sus ayudas son paliativos y no soluciones definitivas.

¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno frente al tema climático en el departamento, cuando había urgencia por el fenómeno del niño?



Una cosa va ligada de la otra. Los carrotanques fueron respuesta a ellos. Se compran unos carrotanques para afrontar el fenómeno del niño en el departamento pero estos no van a poder entrar por la falta de vías.

Pero, ¿se ha cumplido el tema de jagüeyes, pozos y otros anuncios?



Lo que he dicho. La que ha concertado y haciendo inversiones importantes es la ministra de Vivienda. Ha arreglado pozos, molinos, sistemas antiguos de aguas y construyendo nuevos. Eso lo ha hecho concertando con el plan departamental de agua. Esa parte hay que destacarla al gobierno, pero lo demás es un completo desorden.

Dentro de su control político, ¿ha visto un tema similar al de estos camiones?



Hay que ponerle atención a ese tema. También hay que ponerle atención al tema del ICBF. A hoy, 20 de febrero, no han entrado a funcionar los programas de atención de los niños. Son 100.000 niños cubiertos por esos programas y por el momento no tienen su ración de comida y aún no han entrado a operar los programas. Desde hace un mes vengo haciendo la denuncia y es absolutamente preocupante. Ellos dicen que están cambiando el modelo a uno solidario. Tienen derecho a hacerlo, pero debieron planear las cosas para que el cambio no afecte a los niños wuayú, que son los que más han sufrido con esas modificaciones.



El presidente Petro ha dicho que las falencias en la atención del departamento es por la falta de los decretos de la emergencia económica y social, que fueron tumbados por la Corte Constitucional. ¿cree que es así?



No tiene nada que ver los decretos. El presidente tenía los vehículos legales oportunos para solucionar el tema: el plan nacional de desarrollo y el presupuesto general de la nación. En ambas discusiones presenté proposiciones para que se apropiaran los recursos necesarios para solventar la crisis, no se necesitaba una emergencia en el departamento. Si le tumbaron los decretos, solo necesitaba usar las herramientas de la ley. De esta manera podía atender el departamento, pero no nos pusieron atención y miren el problema en el que estamos.