Artículo sobre supuesto interrogatorio a G. Bolívar es falso y no lo publicó EL TIEMPO

Un artículo que circula por redes sociales, tratando de imitar de forma criminal el estilo web de EL TIEMPO y llegando a incluir la firma de Andrés Felipe Balaguera Sarmiento, uno de nuestros periodistas, señala que Gustavo Bolívar "fue interrogado bajo sospecha de enriquecimiento ilícito". Dicha pieza es totalmente falsa y nunca ha sido publicada en ninguno de los canales de la Casa Editorial EL TIEMPO.



El falso artículo indica que el exsenador supuestamente adquirió una propiedad de lujo por 15,2 mil millones de pesos gracias a sus inversiones en Internet. Esa situación, irreal y desprovista de cualquier fundamento, está anclada a una página de carácter financiero que podría resultar bastante perjudicial si accede a ella.



De hecho, la publicación recrea la transcripción de una falsa conversación entre el guionista y libretista Mauricio Navas Talero y el excandidato a la Alcaldía de Bogotá en el pódcast 'Ser o no ser, he ahí el podcast', aprovechando el impacto de una entrevista reciente.



Además, el contenido falso cita una supuesta investigación que este diario nunca hizo y unos testimonios que EL TIEMPO nunca recogió. De hecho, en el contenido se invita directamente a acceder a la plataforma en cuestión. Por tanto, recomendamos tener mucha precaución con los artículos falsos que buscan sacar provecho de la tradición y el reconocimiento de esta Casa Editorial.



Desde EL TIEMPO, invitamos a buscar información en fuentes de información confiables y verificadas. Desconfíe de cuentas de usuarios que solo presenten imágenes o pantallazos y no dan a conocer el contenido de un artículo completo asociado a sitios fiables.

Consejos para no caer en noticias falsas

El símbolo de las noticias falsas.

- Cosas básicas como la redacción y la ortografía le dan pistas. Desconfíe de los artículos con títulos grandes y en mayúscula sostenida.



- Fíjese en la coherencia de la presentación informativa. Desconfíe si el artículo salta a conclusiones exageradas de repente, si no hay ninguna fuente atribuida o si todo resulta anónimo.



- Pregúntese si la información, video o imagen entrega el contexto mínimo indispensable.



- Cuestione cuál es la motivación detrás del contenido, quién lo comparte, para qué y cuál es la fuente de origen. Un familiar o amigo puede compartir algo sin ser consciente de que es falso.



- En internet puede buscar el titular o la idea principal del artículo en cuestión para comprobar si aparece en otros registros informativos. Desconfíe si solo hay un registro disponible y casualmente es el único que plantea esa ‘información’.



- Inspeccione también el portal que aloja la noticia. Vea la sección ‘sobre nosotros’ o ‘acerca de’ para darse una idea de qué tipo de sitio está visitando.



- Verifique si el artículo tiene enlaces pero no dirigen a donde deberían. En ocasiones, algunas estrategias de desinformación utilizan la apariencia visual de otro medio de comunicación conocido, pero modifican la URL.



- Procure ir a las fuentes de la información, sin importar si son los mismos medios de comunicación, una figura prominente o una institución oficial. Ese tipo de ‘comunicaciones de última hora’ suelen tener registros concretos.



- Si se trata de imágenes o videos, trate de buscar otros lugares en la web en los que estén alojados.



- Si el video aparentemente salió de una cuenta verificada, consulte la cuenta real para contrastarlo.



- En el caso de las fotografías, puede descargar una imagen y realizar una ‘búsqueda invertida’ en Google. Al usar esa función de Imágenes, encontrará fotografías similares a la de la muestra y podrá explorar, por ejemplo, si sale en un artículo con una fecha vieja o si ha sido utilizada en otros contextos.



- También puede consultar los metadatos de un documento o una imagen para verificar el origen, las modificaciones y las fechas correspondientes.



Si usted definitivamente quiere abogar por el mundo del ‘fact cheking’, consulte portales dedicados a esta actividad e iniciativas que desmienten información. Dichas organizaciones suelen actualizar sus portales con frecuencia verificando información que circula en la web.

