El país está en medio de todo un escándalo que involucra al gobierno nacional y es que Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, afirmó ante la Fiscalía que a la campaña presidencial del Pacto Histórico entraron dineros que no fueron reportados a las autoridades electorales y ofreció pruebas de esa supuesta financiación ilegal.

Lamentablemente este no es un tema nuevo en las campañas presidenciales y este episodio se ha comparado con el proceso 8000 en 1994, el cual se emprendió en medio del gobierno de Ernesto Samper como presidente de la república. En ese entonces se le acusó de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial.



Teniendo en cuenta la similitud, Samper se refirió a la actualidad política y lo comparó con su vivencia.



Más noticias: Nicolás Petro: tormenta por versión de hijo de Presidente sobre plata ilegal en campaña



En medio de una entrevista en La W radio, dijo que el objetivo de este 'escándalo' es que el presidente Gustavo Petro no pueda gobernar. "Hay sectores a los que les molestan las propuestas sociales, las propuestas de cambio de Petro y que ven en esto una excelente oportunidad para montar un distractor de opinión que Petro tendrá que contrarestar de alguna manera como lo hice yo gobernando", aseguró.



"La gente piensa que yo me la pasé los años de mi gobierno defendiéndome del proceso 8000 y eso no es cierto, yo me defendí gobernando", agregó.



Incluso, dijo que la estrategia que le sugeriría al presidente Gustavo Petro ante esta situación es que se defienda gobernando, que siga gobernando porque es claro que algunos sectores en este primer año solo han hablado cosas negativas sobre su mandato.

También puede leer: