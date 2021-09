Ernesto Samper responde a carta de los Rodríguez Orejuela

El expresidente Ernesto Samper habló este lunes en Caracol Radio sobre la controversia que suscitó la carta que le entregó el también expresidente Andrés Pastrana a la Comisión de la Verdad, y la posterior declaración de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, sobre supuestos dineros del narcotráfico que ingresaron a la campaña presidencial de 1994.



"Este debate no tiene mucho sentido", dijo. "El país tiene muchos problemas como para que estemos los expresidentes dándonos batallas por algo de hace 20 años".



En la entrevista, Samper dijo: "Lo que ha quedado claro es que mi campaña no fue la única que pudo haber recibido dinero de los carteles; que los carteles financiaron todas las campañas, como dicen los Rodríguez Orejuela, y que la campaña de Pastrana no fue la excepción".



Sobre la declaración de los excapos en relación a que él sí sabía de los dineros ilícitos en su campaña, Samper afirmó que es una mentira. "A mí me infiltraron la campaña y armaron una operación para robarme los dineros de la campaña. (Los Rodríguez Orejuela) metieron unos 'pesos sucios', y mientras tanto se estaban quedando con los 'pesos limpios' que se habían recogido. Ese cambiazo explica que los administradores de la campaña no me hayan dicho que me estaban robando plata".



Y fue enfático: "Lo digo entonces, lo digo hoy y lo seguiré diciendo siempre: lamentablemente para mí, no tuve conocimiento de los hechos de la campaña. O sino no hubieran ocurrido".



El expresidente dijo que la carta apareció "pedida y amenazada desde el Gobierno (De Pastrana)", no solo por el tema del narcotráfico, sino porque él y Horacio Serpa estaban denunciando los casos de Dragacol y Chambacú.



"Estaban chantajeándonos a Serpa y a mí. No quiero reciclar odios del pasado ni del presente. Estos temas, los de Dragacol y Chambacú, nunca fueron aclarados. El mayor interés de los Rodríguez Orejuela no era que se aclararan los temas, sino tener un tema para chantajearnos".



De hecho, cuestionó que se esté hablando de la carta de los Rodríguez Orejuela que le entregó Pastrana a la Comisión de la Verdad, la supuesta 'prueba reina' del proceso 8.000, pues dijo se trata de un documento que ya se conocía desde hace años.



Samper afirmó que, a su juicio, la Comisión de la Verdad debería escuchar a los Rodríguez Orejuela, al tiempo que manifestó que es necesario que se amplíe el periodo de esa entidad. Por otro lado, destacó que los cinco expresidentes vivos, a su manera, han dialogado con la Comisión.



Por último, señaló que el país necesita un acto de reflexión colectiva sobre la convivencia que se tuvo en ese entonces con los grupos de narcotráfico.



Escuche la entrevista a continuación.