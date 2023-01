Colombia ha vivido tres dolorosas desmembraciones a lo largo de su historia republicana: la de la Gran Colombia, que enterró de manera definitiva el sueño bolivariano de una sola patria integrada por lo que hoy son Colombia, Ecuador y Venezuela; luego la separación de Panamá, ocurrida en 1903, cuando, para “tomarse” el canal interoceánico, Estados Unidos apoyó la independencia del istmo colombiano, y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (La Haya) de noviembre de 2012 que reconoció la soberanía de Nicaragua sobre 76.000 km² de mar Caribe que pertenecían a Colombia.

Este libro trata sobre el último caso y la responsabilidad en el manejo del proceso que condujo a este doloroso recorte de nuestro patrimonio marítimo. También plantea algunas salidas y soluciones hacia el futuro, que ojalá sean examinadas y discutidas sin el inmediatismo mediático que caracterizó las anteriores.



Muchos analistas internacionales se preguntan cómo fue posible que Colombia pudiera mantener su institucionalidad en medio de un conflicto armado que duró más de medio siglo. Esta posibilidad nació de unos consensos no escritos entre las distintas fuerzas políticas sobre asuntos de alta sensibilidad nacional.



Los acuerdos tácitos permanecieron vigentes hasta finales del siglo pasado, cuando aún no existían posiciones ideológicas indiscutibles como hoy. La preservación del orden público, la estabilidad macroeconómica y la política exterior estuvieron protegidas por estos acuerdos nacionales que conllevaban el compromiso de no “hacer política” con ellos.



Este sano patrón de conducta también fue abandonado en el caso, muy lamentable, del diferendo con Nicaragua, que le costó al país, por disposición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la pérdida de una importante superficie de su mar Caribe.



En 2014, en los días más críticos del episodio, cuando ya se sabía del contenido desfavorable de la sentencia contra Colombia que pronunciaría la Corte de La Haya, con el expresidente César Gaviria propusimos a los colegas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que refrendáramos el carácter de política de Estado del proceso de defensa de los intereses marítimos de Colombia frente a Nicaragua que habíamos adelantado desde nuestros gobiernos. Lamentablemente, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana rechazaron esta invitación y se apresuraron a cuestionar el manejo del litigio que le había dado hasta entonces el expresidente Juan Manuel Santos, una actitud mezquina que les costará en el juicio que deberá hacer la historia sobre las responsabilidades de los distintos gobiernos, durante el presente siglo, en el manejo del litigio.



Después del repaso detallado del proceso, he pensado, coincidiendo con una declaración que dio el expresidente Santos en ese momento, pidiendo que se hicieran públicas las actas de las Comisiones Asesoras de Relaciones Exteriores que se habían ocupado del tema, lo que alteró de manera sospechosa al expresidente Andrés Pastrana. Estoy convencido de que Santos tenía razón y que hemos debido someter a un seguimiento público las deliberaciones que nos llevaron por el camino equivocado en la defensa de los intereses de Colombia en La Haya.



Tratándose de un episodio fundamental en la defensa de la soberanía colombiana, lo mejor para la historia y el manejo futuro del diferendo será que cada expresidente asuma sus propias responsabilidades durante su cuatrienio. No tengo la pretensión en este libro de convertirme en juez de mis colegas, simplemente aportar algunos elementos de juicio para juzgar las decisiones que tomamos en el proceso que nos costó la dolorosa pérdida de una considerable porción de nuestro mar Caribe.



Espero que las conclusiones de este examen autocrítico nos sirvan hacia el futuro para no cometer las mismas equivocaciones en temas de importancia nacional.



ERNESTO SAMPER

EXPRESIDENTE DE COLOMBIA