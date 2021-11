Ernesto Macías anuncia que no aspirará nuevamente al Senado

El senador del Centro Democrático Ernesto Macías manifestó que no se lanzará nuevamente al Senado.



(Le puede interesar: María Fernanda Cabal habla sobre lo que pasó en el Centro Democrático)



“En reunión con el expresidente ÁlvaroUribe, en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, señaló Macías.

En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) November 29, 2021

Ernesto Macías llegó al Senado en el 2018 con un registro de 39.669 votos, siendo el cuarto más votado del Centro Democrático.



(Además: Así se logró la creación de la nueva Coalición de Centro Esperanza)



Fue la segunda vez consecutiva que este político huilense alcanzó un lugar en el Congreso, del que fue presidente en el primer año durante el período legislativo 2018-2022.



Macías nació en el municipio de Garzón (Huila) y es comunicador social y periodista de la Universidad Cooperativa.



(También: ¿Qué sabe de las elecciones del próximo domingo?)



Su carrera política la empezó en 1980, siendo alcalde de Altamira (Huila). Después, pasó por el Concejo de Garzón y también fue diputado de la Asamblea del Huila.



Estuvo vinculado a la Gobernación de su departamento, trabajando en diferentes secretarías y siendo asesor. Además, fue mandatario encargado en 103 oportunidades.



EL TIEMPO