Ernesto Macías dice que el Centro Democrático no perdió las elecciones

El mismo Álvaro Uribe Vélez, jefe del Centro Democrático, aseguró en la noche de este domingo, una vez se conocieron los resultados de las elecciones regionales, que reconocía la derrota de su partido. “Perdimos, reconozco la derrota con humildad. La lucha por la democracia no tiene fin", trinó el senador.

Sin embargo, este lunes en la mañana algunos miembros del Centro Democrático salieron a decir que no se sienten perdedores. Uno de ellos fue el senador Ernesto Macías, quien argumentó que "no se puede perder lo que no se tiene".



Algunos sectores dicen que el partido que fundó Uribe perdió las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, pero Macías argumentó que esas capitales "no las tenían". "No se puede perder lo que no se tiene", aseveró el expresidente del Congreso.

No se puede perder lo que no se tiene.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Bogotá, pero no la teníamos.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Medellín, pero no la teníamos.

Dicen que perdimos la Alcaldía de Cali, pero no la teníamos. @CeDemocratico seguirá luchando por Colombia!!! — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) October 28, 2019

Otro de los miembros del uribismo que salió a desmentir la derrota fue la senadora Paloma Valencia. Para ella, el Centro Democrático "no salió derrotado en estas elecciones. Ganamos, crecimos. De una gobernación pasamos a cuatro, y de 57 alcaldías pasamos a 120. Sin maquinaria, sin corrupción, sin clientelismo y siendo un partido nuevo".

El @CeDemocratico no salió derrotado en estas elecciones. Ganamos, crecimos. De una gobernación pasamos a cuatro, y de 57 alcaldías pasamos a 120. Sin maquinaria, sin corrupción, sin clientelismo y siendo un partido nuevo. pic.twitter.com/yGLKHvtUiu — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) October 28, 2019

Sin embargo, en cuanto a gobernaciones, hablando de candidatos sin coaliciones, el uribismo solo ganó dos elecciones: Vaupés y Casanare. Y acerca de alcaldías de ciudades capitales, no ganaron ninguna, también hablando de candidatos sin coavales.

Una de las grandes derrotas del partido fue en Antioquia, donde sus dos apuestas, Andrés Guerra para la gobernación y Alfredo Ramos para la alcaldía de Medellín, no lograron el triunfo, pese a que hace seis meses eran favoritos para quedarse con esos cargos y el mismo Uribe, tal como lo hizo en todo el país, los acompañó en todo momento en la campaña.



