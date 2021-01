'Cree que las vacunas son como comprar pan o leche': Macías a López

La vacunación contra el covid-19 en Colombia ha causado polémica en todos los sectores políticos. Por un lado, se abrió un nuevo frente de batalla entre el Gobierno y la oposición y, por otro, entre el partido de Gobierno contra mandatarios locales.



(En contexto: Vacunación: un nuevo frente de batalla entre Gobierno y oposición)

En esto último fue protagonista este lunes el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Esto, luego de que la mandataria local trinara que “por decisión del presidente, la única entidad para comprar y distribuir la vacuna contra el covid-19 es el Ministerio de Salud, que ha anunciado las compras, pero no se ha comprometido con fecha ni cantidad específica”.



El congresista le respondió a López, con otros asuntos relacionados con la pandemia: "La alcaldesa de Bogotá no compró los ventiladores que prometió y hoy están haciendo falta; lo del hospital transitorio de Corferias fue un fracaso”, escribió.



(En otras noticias: ¿Por qué Reino Unido recomienda no viajar a algunas zonas de Colombia?)



Y agregó: "Y ahora, anda peleando porque no la dejan comprar vacunas. Ella cree que eso es como salir a comprar el pan o la leche”, aseveró.

La Alcaldesa de Bogotá no compró los ventiladores que prometió y hoy están haciendo falta; lo del hospital transitorio de Corferias fue un fracaso; y ahora anda peleando porque no la dejan comprar vacunas. Ella cree que eso es como salir a comprar el pan o la leche. pic.twitter.com/DZfGsH0Cyc — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) January 11, 2021

Paralelamente, el Ministerio de Salud ha sido enfático en que ya se expidió el Plan general de vacunación, que, según el ministro Fernando Ruiz, “es el documento estratégico general para la vacuna y en el que se definen las poblaciones priorizadas, los números y cantidades de personas a vacunar” y “los objetivos principales” del proceso.



“Esto implica vacunar 34 millones de personas. Este es un operativo que se puede dar de un mes para otro, ni en dos meses, sino que tiene que tener todo un proceso para lograr las coberturas esperadas”, dijo Ruiz, quien advirtió que “ningún país del mundo está vacunando a las velocidades que se quisieran”.



(No se quede sin leer: Cinco cosas que debe saber sobre la vacuna de AstraZeneca y Oxford)

¿Cuál es la diferencia entre las vacunas convencionales, las de COVID-19 que requieren ultracongelación y cómo será la logística de distribución para cada una? Conoce la respuesta⬇️📽️ pic.twitter.com/idpmbAvGiE — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 11, 2021

El funcionario también respondió que este proceso de inmunización en Colombia se desarrollará durante “todo el año 2021” y que cuando se tenga el plan “operativo” para la aplicación de la vacuna será revelado al país.

Otras noticias de Política:

- Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021



- Los países que dan facilidades a los colombianos para irse a vivir

POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo