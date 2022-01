Se esperaba que este jueves se anunciara una decisión acerca de si el Equipo por Colombia le abrirá o no las puertas al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.



(Lea también: Dilian Francisca Toro también le dice 'no' a Óscar Iván Zuluaga).

Sin embargo, no hubo una decisión durante la reunión a la que asistieron de manera presencial David Barguil, Dilian Francisca Toro y Federico Gutiérrez; y de manera virtual Enrique Peñalosa, quien contrajo covid-19, y Alex Char.



"Aquí no hay decisiones tomadas frente a otros sectores políticos que puedan ingresar o no. Cuando se tomen en consenso se las anunciaremos en los próximos días", señaló Barguil.

¿Es probable su llegada?

Esta posibilidad tomó fuerzas después de que Ómar Yepes, presidente del Partido Conservador, le hiciera guiños. “Pensamos que el Centro Democrático debe hacer parte de la consulta del grupo llamado Equipo Colombia. El expresidente Uribe y sus seguidores también son garantía de democracia, seguridad, libertades e impulso al desarrollo sobre la base de la propiedad privada”, aseguró.



No obstante, su arribo se puso en duda después de que algunos integrantes de la coalición rechazaron la posible llegada del uribista.



El exalcalde de Barranquilla Alejandro Char fue el primero en manifestar su desacuerdo. “Soy respetuoso de la decisión del grupo, pero no estoy de acuerdo. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, le dijo a María Isabel Rueda en entrevista con EL TIEMPO.



La presidenta del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, también rechazó el ingreso del exministro de Hacienda, indicando que su figura podría generar polarización. “Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle.



“Debemos dedicarnos a escuchar y a solucionar los problemas de la gente, más que en ideologías y en polarización y extremos”, argumentó ella.



(Le puede interesar: El amargo despertar de Óscar Iván Zuluaga).

Pensamos que el CD debe hacer parte de la consulta del grupo llamado Equipo Colombia, antes Coalición de la Experiencia.El expresidente Uribe y sus seguidores también son garantía de democracia, seguridad, libertades, e impulso al desarrollo sobre la base de la propiedad privada. — OMAR YEPES ALZATE (@omaryepesalzat) December 29, 2021

Juan Carlos Echeverry, quien este jueves decidió salirse del Equipo por Colombia al asegurar que su candidatura no tenía la fuerza suficiente, también había manifestado su rechazo a esta posibilidad.



El también exministro de Haciendo indicó desde diciembre que su “voto dentro del Equipo por Colombia es para que el doctor Óscar Iván Zuluaga no ingrese a esta coalición y esta consulta".



Cabe aclarar que el ahora exprecandidato negó que su decisión de hacerse a un lado tuviera que ver con la posible llegada del aspirante del Centro Democrático. Eso sí, aclaró que a Colombia le convenía más que presentaran "un equipo con una visión muy centrada, poco radical sin extremos".



(Le recomendamos leer: Juan Carlos Echeverry también se muestra 'reticente' a ingreso de Zuluaga).

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der.: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

También dijo que con su salida, la votación para la llegada del uribista iba a perder un voto negativo, lo cual aumentaba sus posibilidades de adherirse a la agrupación política de derecha.



Los únicos que expresaron una opinión favorable a la posible llegada de Zuluaga fueron el senador y aspirante presidencial por el Partido Conservador, David Barguil, y el exalcalde Federico Gutiérrez.



“Quiero invitar a mis compañeros a pensar en grande, a que le abramos la puerta al CD (Centro Democrático) y a Óscar Iván. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen”, afirmó Barguil.



Y el exalcalde Federico Gutiérrez dijo: “Mi posición es que no me opongo (…). No solo él (Óscar Iván Zuluaga) sino otros sectores deben estar dentro de una coalición, pero yo no puedo hablar ni ser vocero de todo un equipo. Hay diferentes opiniones y eso se seguirá discutiendo”.



A ellos se sumó el partido Mira. “Considero que no se debe cerrar la puerta a ningún candidato que genere en cierto modo sinergias y que tenga apuestas programáticas y temas fundamentales para Colombia, que requieren unión y esfuerzos”, dijo su presidente, Carlos Guevara.



(Siga leyendo: Álex Char dice ‘no’ a llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición).



POLÍTICA