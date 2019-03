‘Cambio Radical no caerá en ejercicios numéricos sobre la JEP’: Lorduy

El partido Cambio Radical es hoy la ficha clave en el Congreso para inclinar la balanza sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, la decisión que tome la colectividad será fundamental para saber si el Legislativo aprueba o rechaza estas objeciones.

Como lo reconoció el jefe del partido, Germán Vargas Lleras, la colectividad se encuentra dividida.



Estos votos son codiciados, pues suman 16 legisladores en el Senado. Las cuentas que hacen los defensores de la integridad de la JEP es tener de su lado a cuatro congresistas de este partido. Por lo menos tres de ellos se han mostrado favorables a rechazar las objeciones: Rodrigo Lara, Richard Aguilar y Temístocles Ortega.

Los oficialistas esperan, sin embargo, que Cambio Radical adopte una posición de bancada que les permita llevarse los 16 votos de su lado.



En Cámara, el representante José Daniel López ha sido quien liderado la línea de considerar inconvenientes las objeciones, especialmente porque considera que si el Congreso las tramita se estaría “extralimitando”.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante César Lorduy, expresó que el partido tomará una decisión basado en sus “convicciones” y no “caerá en ejercicios numéricos sobre la JEP”.



¿Cómo está el panorama de Cambio Radical frente a las objeciones a la ley estatutaria de la JEP?

El panorama está tranquilo. Este viernes (en Valledupar) tendremos una reunión en la que nos daremos la oportunidad para conversar sobre este tema. Ya el panorama está un poco más despejado, la Corte Constitucional ratifica que el presidente sí tiene competencia para presentar sus objeciones y que el Congreso también tiene competencia para tramitar estas objeciones.



Se dice que Cambio Radical se ha demorado en tomar decisión porque quiere cotizar sus votos a ver qué puede conseguir…

Cambio Radical no caerá en los ejercicios numéricos sobre las objeciones a la JEP en el Congreso. Efectivamente nuestros votos, según lo que se ha dicho en los medios, se han ponderado, pero nuestro ejercicio será de convicción y con visión jurídica.

Lo único que quiere el partido es más apoyo en su agenda legislativa. Hemos sido muy juiciosos a la hora de presentar proyectos.

El comportamiento nuestro siempre ha sido tomar decisiones en bancada y esa será la base sobre la cual discutiremos este viernes FACEBOOK

¿Esta decisión ha generado divisiones en el partido?



Más que división es la manifestación pública que han hecho algunos compañeros de Cambio Radical, que hemos conocido por medios de comunicación. Este es un partido de tendencias y por eso será importante la reunión del día viernes. Allí deberemos decidir si votamos en bancada o si se deja en libertad para votar.



¿Cree que los miembros del partido que consideran que se deben rechazar las objeciones van a ceder para votar en bancada?



El comportamiento nuestro siempre ha sido tomar decisiones en bancada y esa será la base sobre la cual discutiremos este viernes, pero no puedo descartar que quedar en libertad sea una de las opciones.



En Cambio Radical no hay enemigos de la paz. No se puede olvidar que el presidente que firmó el acuerdo de paz estuvo acompañado de su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, quien es el jefe de Cambio Radical.



Pero el partido ha impulsado recientemente modificaciones a la JEP…



Esas propuestas no prosperaron. Lo que sí hay que decir es que algunos de los temas de estas objeciones ya se discutieron en la Comisión Primera de la Cámara en forma de proyectos y allí la Comisión los aprobó, con los votos de Cambio Radical.



