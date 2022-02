Este viernes el aspirante del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, inscribió su candidatura presidencial en la Registraduría. Así, queda oficialmente habilitado para participar en la consulta interpartidista de la Coalición Centro Esperanza del próximo 13 de marzo.



Se trata de un hecho simbólico, pues refuerza el renacimiento del Nuevo Liberalismo, partido político de Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en 1989 cuando era candidato presidencial.



En entrevista con EL TIEMPO, Galán habló sobre lo que se viene para su campaña presidencial, cuáles son algunas de sus propuestas y lo que significa la inscripción de su candidatura.



¿Qué se viene desde hoy para la campaña?

Arranca la campaña oficial donde nuestro punto de mira especifico, nuestro objetivo número uno es poder comunicarle a los colombianos la propuesta que hemos venido construyendo: un programa para resolver los problemas que el país tiene. También hemos adaptado como un principio de la campaña y de lo que será el gobierno, decirnos la verdad como colombianos, tener conversaciones difíciles y dolorosas. Solamente si reconocemos los problemas que tenemos y los conversamos con la verdad, vamos a poder enfrentarlos y resolverlos. Queremos y sabemos que somos capaces de ganar con el voto y el apoyo de los ciudadanos.

¿Acompañará a los miembros de la coalición en el recorrido que comienzan la próxima semana en la Costa o va a seguir con la gira nacional que viene adelantando el Nuevo liberalismo?

Vamos a asistir a la gira que esta programada por la costa Caribe de la Coalición Centro Esperanza. Yo he propuesto dentro de la coalición que es importante arrancar esta gira con un proceso autocritico, pero hemos fallado. Nos hemos enfocado demasiado en las discusiones mecánicas y hemos hecho discusiones públicas que deberíamos haber sido capaces de resolver dentro de la propia coalición para que cada uno responda por los apoyos que decida recibir. Si recibe apoyos cuestionables, tiene que responder y darle la cara a la coalición y al país por esos apoyos.



Entonces, vamos a hacer un ejercicio, el primero en Santa Marta, de un banquillo, en donde los miembros de la coalición respondan las preguntas difíciles, las criticas y los reclamos de la ciudadanía. Queremos una segunda oportunidad para que la Coalición Centro Esperanza muestre lo que es, pueda consolidarse como una opción política con vocación de poder para los colombianos.

Usted había propuesto que solo se presentarán tres candidatos a la coalición. Finalmente no le hicieron caso y serán cinco. ¿Qué opina?

Hace un tiempo éramos siete, ya vamos en cinco. Eso prueba que vamos bien, debido a que yo creo que la coalición debe consolidarse y debe ser mas clara en las propuestas que le presenta al pueblo colombiano. Tenemos que ser capaces de debatir entre nosotros, de contrastar ideas, propuestas, no tenerle miedo a la polémica y a la confrontación.



Juan Manuel Galán inscribió este viernes su precandidatura presidencial. Foto: EL TIEMPO

Lo de hoy fue simbólico e histórico. ¿Cómo se siente?

Ha sido un día lleno de emociones, un día muy fuerte en términos de responsabilidad pues se trata de un legado histórico que yo juré defender. Yo le prometí a mi papá el día que lo asesinaron que iba a dedicar mi vida a trabajar para que sus ideas no fueran asesinadas con él. A eso me he dedicado estos 32 años y ahora con este renacer del Nuevo Liberalismo, que nos costó 5 años de trabajo, de esfuerzos, de adversidades, de obstáculos, lo logramos. Podemos presentarle a Colombia un partido que tiene un historia, un legado, unos principios para defender.



Para mi ha sido un día muy emotivo. Estar rodeado de mi familia, de mis hijos, Manuel y Lucas, que me acompañaron al acto de inscripción, pensar en mi papá, pensar en su ejemplo, en su sacrificio, es lo que me motiva, es lo que me hace levantarme todos los días con pasión, con el deseo de seguir trabajando, de insistir y perseverar en esta causa que él inicio hace cuarenta años.

¿A qué se refería, cuando dijo en su discurso, que no quiere que le tengan "afecto por herencia"?

Que me quiero merecer la credibilidad, la confianza, el afecto del pueblo colombiano. Yo sé que el pueblo colombiano - como decía mi papá -, cuando da cariño lo da para siempre, porque eso es lo que yo he sentido en los recorridos que hago por todo el país. Un afecto y un respeto por el Nuevo Liberalismo, pero sobre todo por la figura de Luis Carlos Galán. Pero creo que ese respeto y afecto no se debe solamente a su carisma, su discurso, la manera y fuerza con la que hablaba. Yo creo que hay algo más de fondo y es que mi papá hablaba con la verdad, era sincero. Parte de nuestro discurso y el principio fundamental que nos enseño Luis Carlos Galán sobre la forma de hacer política es hacerlo con la verdad, con sinceridad y con franqueza.

¿En qué se diferencia usted de Luis Carlos Galán?

La época que hemos tenido que vivir, pero además, mi papá fue una persona extraordinariamente comprometida con su causa hasta el punto de entregar la vida por esa causa. Y ese fue el ejemplo que yo recibí. Creo que ambos éramos tercos, mi papá era terco, decía que lo que más había aprendido en política era a ser paciente y que las cosas toman tiempo. Yo he aprendido un poco esa paciencia porque espere cinco años para que el nuevo liberalismo pudiera renacer. Y ese renacimiento del Nuevo Liberalismo le abrió la puerta al renacer de otras fuerzas políticas que también desaparecieron por la violencia.



Siento su presencia permanente en todos los actos, en todas las decisiones que tomo. Me pregunto ¿qué diría?, ¿qué opinaría?, ¿qué consejo me daría? FACEBOOK

Nos diferencia también el hecho de ser dos personas que tienen caminos diferentes, que adoptan caminos diferentes, mi papá es Luis Carlos y yo soy Juan Manuel, pero aún así, ambos somos Galán en términos de las ideas y los principios que queremos defender en política.



Yo siempre siento su presencia espiritual, su presencia permanente en todos los actos, en todas las decisiones que tomo. Me pregunto ¿qué diría?, ¿qué opinaría?, ¿qué consejo me daría? o si me diría 'la estas embarrando, no hagas eso'. En fin, muchas cosas. Pero eso para mí es una guía fundamental en mi vida, siempre lo ha sido.

¿Qué le diría a la gente que dice que ustedes, los Galán, se adueñaron del partido de su padre?

Nosotros crecimos en el ambiente de las campañas electorales de mi papá. Esa fue nuestra educación y esa fue nuestra formación. Nosotros hemos tenido un recorrido ya en política, mi hermano Carlos Fernando y yo nos hemos ganado un espacio apunta de trabajo y esfuerzo; no hemos hecho negocios desde una posición privilegiada del Estado. Algunos dicen que hemos vivido del Estado, pero lo que hemos hecho es trabajar para el Estado.



El camino para recuperar el partido Nuevo Liberalismo fue un camino que emprendimos en solitario, con algunos miembros históricos que decidieron acompañarnos hace cinco años. De modo que nosotros no vamos a negar que hemos ejercido un liderazgo, pero lo que hay que decir es que ese liderazgo lo estamos usando no para hacer negocios o enriquecernos desde posiciones privilegiadas, sino para ser una plataforma de liderazgos que no tendrían oportunidad de llegar de otra manera al Congreso y ser un partido representativo de la Colombia olvidada y no representada.

¿Cuáles son los tres primeros cambios que realizaría si llega a quedar elegido como Presidente?

El primer acto de gobierno será decretar la emergencia económica y social en el país para atender específicamente la crisis de hambruna, el hambre que vive Colombia. Uno de cada dos colombianos tiene dificultades para alimentarse. Hay que pensar en esos colombianos que no hacen parte de la economía, democratizar la economía colombiana, darle participación a todos.



El segundo acto de gobierno será abrir un espacio permanente del dialogo social en nuestro país. La crisis que ha vivido este Gobierno por su incompetencia se debe a que cerró los canales de dialogo y los espacios de concertación con la población. El Gobierno debe ser capaz de escuchar, reconocer y respetar a la sociedad civil, a los empresarios y a los diferentes sectores.



Y el tercero es apostarle a defender la clase media. Siempre la clavan cada 18 meses con las reformas tributarias. Vamos a trabajar un programa para cobrarle más impuestos a las personas de mayores ingresos. A través de los impuestos generales, vamos a financiar los parafiscales y las cargas prestacionales que las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 96 porciento del tejido empresarial y de empleo en el país, tiene como talanquera para poder contratar mas mano de obra y formalizar la economía.

Juan Manuel Galán inscribió su precandidatura. Foto: EL TIEMPO

¿Si pasa a una primera vuelta, se aliaría con algún partido político por fuera de la coalición? ¿Cambio Radical? ¿Partido Liberal?

Pues vamos a convocar a las bases de esos partidos. Yo creo que hay que hacerle una gran invitación a la base liberal de Colombia, que es mayoritaria en nuestro país pero que se quedo huérfana de partido por que el Partido Liberal fracasó en interpretarla. Nosotros en el Nuevo Liberalismo le queremos decir a esa base liberal que tienen una nueva casa para defender sus ideas, para luchar por ellas, para desarrollar liderazgos territoriales.

¿Qué opina de los siguientes temas?

Legalización de las drogas como mecanismo para luchar contra el narcotráfico: Regulación de todas las sustancias para que el estado se apodere del negocio criminal del narcotráfico.



Despenalización del aborto: Dejar que las mujeres lideren la política en ese sentido y que sean soberanas y dueñas de su cuerpo porque los hombres no tenemos derecho a decirles qué hacer. Nosotros no podemos criminalizar a las mujeres por tomar una decisión dolorosa. El Estado tiene que garantizar las circunstancias de salud publica adecuadas, dignas, para que las mujeres que tomen esa decisión, la puedan tomar acompañadas por ese sistema de salud de buena calidad.



Fumigación con glifosato: No, totalmente y rotundamente no, porque la ciencia y la evidencia nos dicen que son un fracaso para enfrentar el narcotráfico



Dialogar con el Eln: Buscar y encontrar una metodología, sí, para explorar un dialogo que conduzca a una negociación y una desmovilización y entrega de las armas del Eln.



Retomar relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro: Sí retomar relaciones de Estado a Estado y sobre todo, tener un canal de comunicación y unos consulados que atiendan a la población que sufre en la frontera que son los colombo-venezolanos.



