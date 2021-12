El exministro y precandidato presidencial Juan Fernando Cristo le contó a EL TIEMPO cuál fue la fórmula para lograr la unión de fuerzas en la Coalición Centro Esperanza, y afirmó que a Gustavo Petro hay que derrotarlo con “propuestas” y no caer en el “miedo” que se genera alrededor de él.



¿Cómo arranca la Coalición Centro Esperanza?

Arranca con un gran optimismo, con la decisión de convencer a los colombianos de que el camino del cambio sereno, tranquilo, con certezas está aquí. Esta convergencia ya tiene definidas las reglas de juego y su agenda programática. No es una alianza de última hora, como otras, con simplemente unidades mecánicas para sumar votos, ni alrededor única y exclusivamente de caudillos y mesías. Aquí le apostamos a un equipo de gobierno en el 2022 para sacar adelante al país.



¿Cómo se logró la unión de estas fuerzas políticas del centro?

El resultado del cónclave del pasado domingo es un gran ejemplo para el país de lo que podemos hacer desde un gobierno de la Coalición Centro Esperanza. Demostramos que es dialogando, conversando, escuchándonos –que es lo que no hemos hecho en Colombia en los últimos años– como podemos superar diferencias y fijarnos metas comunes. Demostramos que la política se puede hacer teniendo diferencias sin el insulto, la descalificación y la ofensa, sino construyendo y no destruyendo. Yo diría que la clave del domingo pasado fue esa precisamente: que nos escuchamos mucho y tratamos de ponernos en los zapatos del otro. Entendimos que teníamos una responsabilidad con el país muy grande y que no podíamos ser inferiores a esa expectativa y a esa esperanza que se ha generado en los colombianos alrededor de una opción de centro.

Ingrid Betancourt hablando de los acuerdos en la Coalición Centro Esperanza. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Alejandro Gaviria admitió que uno de los obstáculos para esa unión era el respaldo que le estaba dando el Partido Liberal a él. ¿Está de acuerdo?

Sin duda. Creo que la decisión que tomó Alejandro Gaviria días antes del cónclave y como producto de su voluntad de asistir y construir una convergencia de centro y la reacción del Partido Liberal ante esto ayudó mucho a abrir caminos de entendimiento, de diálogo, a generar confianza en la medida en que hay que insistir en que los inconvenientes que había no eran problemas de egos ni vanidades, sino un tema muy de fondo, del ADN de la coalición, que es de oposición al gobierno Duque.



¿Cuál es la idea de la participación de Ingrid Betancourt en esta coalición tras el otorgamiento de la personería jurídica al partido de ella?

Más allá de personerías, Ingrid Betancourt ha venido participando activamente en los últimos meses en la construcción de la Coalición de la Esperanza, inicialmente, y ahora la Centro Esperanza. Yo la invité esta semana, al igual que a Ángela María Robledo, a que meditara la posibilidad de participar en la consulta presidencial, algo que enriquecería mucho el debate. Hay que reconocer que en nuestra alianza, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, hace falta que participen mujeres. Va haber muchas en las listas al Congreso, pero hace falta la llegada de más en la consulta de marzo. Que una mujer eventualmente ganara esa consulta y fuera la candidata a la Presidencia sería una extraordinaria noticia para el país. Ojalá ya con la personería se anime, participe y compita. Ella tiene todas las calidades y las condiciones para hacerlo.

¿Qué opina de la ruptura entre el exministro Alejandro Gaviria y el Partido Liberal?

Yo creo que era esperada, porque Alejandro Gaviria desde un comienzo dijo que quería ser un candidato independiente y el Partido Liberal y su director, César Gaviria, tenían la aspiración de que fuera dependiente. Hay un elemento adicional: el Partido Liberal ha acompañado no solamente la elección de Iván Duque en segunda vuelta, sino su agenda en estos tres años. Con excepciones, como las objeciones a la ley estatutaria de la JEP.

¿Cómo van las listas de la Coalición Centro Esperanza al Congreso?

Hemos hecho grandes esfuerzos por lograr una sola lista al Senado. FACEBOOK

Hemos hecho grandes esfuerzos por lograr una sola lista al Senado, que es el escenario ideal. El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de presentar una lista cerrada y cremallera que, de alguna manera, ha dificultado la integración de esa plancha. Los otros partidos de esta convergencia, es decir, un sector de los ‘verdes’; nuestro movimiento En Marcha, Dignidad, ASI y Colombia Renaciente integraremos la otra lista abierta y con voto preferente. Como van las cosas seguramente tendremos dos listas de la alianza, con un acuerdo en el que quede claro que ambas van a apoyar un gobierno de la Coalición Centro Esperanza a partir del 2022.



Miembros de la Coalición Centro Esperanza Foto: Prensa Juan Manuel Galán

¿Qué opina de la posición de Humberto de la Calle de no desear participar en ninguna de estas listas?

Nosotros le hemos venido insistiendo mucho a Humberto de la Calle en que el escenario ideal para la política colombiana, para el Congreso y para la Coalición Centro Esperanza es una lista única encabezada por él. Sería un poderoso mensaje de transformación, de elevación del debate político en el Legislativo, que hoy está tan desgastado y tan desprestigiado y que genera tanta incredulidad en la inmensa mayoría de los ciudadanos. En el cónclave llegamos a acuerdos para la consulta presidencial. Creo que hay que tomar la carta de Humberto de la Calle del pasado viernes, es un compromiso que tenemos todos los integrantes de la Coalición Centro Esperanza, y hacer los mayores esfuerzos para llegar a una lista única de esta convergencia.

Pero ¿cómo convencer al Nuevo Liberalismo de que desista de su lista propia?

Creo que la posición del Nuevo Liberalismo es respetable. En cualquier caso no va a significar una división ni una pelea en el interior de la Coalición Centro Esperanza. Si definitivamente no hay posibilidad de llevar una lista, sino dos listas, pues se manejará y conformaremos una bancada de apoyo a un gobierno de esta alianza. Ojalá nos diéramos una última oportunidad de mirar con argumentos, con razones, con tranquilidad que a este país le conviene una sola lista de esta convergencia. El compromiso nuestro no puede ser solamente cambiar el gobierno uribista de Duque sino este desastre de Congreso, y solo lo haremos con una lista única encabezada por Humberto de la Calle.

¿Cuál es su principal propuesta para convencer a los ciudadanos de que lo acompañen en las presidenciales del 2022?

Creemos que hay que tomar decisiones políticas para buscar un gran acuerdo social en el país. FACEBOOK

Hoy tenemos el doble de pobres extremos que hace tres años, que eran casi ocho millones de colombianos. Hoy, 21 millones no tienen con qué comer tres veces al día, están padeciendo física hambre. Hubo un retroceso social en estos años causado por la pandemia, claro, y, en mi concepto, el mal manejo de la misma, que fue tacaño y demorado. Hemos venido trabajando con un equipo de economistas muy destacados como Mauricio Cabrera, Amylkar Acosta, Jorge Iván González, Daniel Castellanos, que vienen acompañándome en la propuesta económica. Creemos que hay que tomar decisiones políticas para buscar un gran acuerdo social en el país que nos permita que la prioridad en los próximos años sea la lucha contra la pobreza y la desigualdad.



¿Qué significa en la práctica un gran acuerdo social?

Que, por ejemplo, así como el Banco de la República tiene metas de inflación revisables todos los años, en el mismo nivel constitucional tenga metas de empleo anualmente. Que así como la prioridad de ese organismo ha sido en estos treinta años –y la ha cumplido con eficacia– el control de la inflación, pongamos en el mismo lugar el desempleo y la desigualdad, que solo se combaten con crecimiento económico y generación de oportunidades. Y obviamente haciendo un sistema tributario más equitativo. Sería un pacto entre Banco de la República, Gobierno, trabajadores, empresarios. Tenemos un plan para generar un millón de empleos de emergencia el primer año del gobierno y tres millones adicionales durante los siguientes tres años con una política de recuperación del campo y un apoyo a la pequeña y mediana empresa, la cual hay que tratar de formalizar. La informalidad es el peor enemigo de la economía colombiana hoy.

Facebook Twitter Linkedin

Coalición de la Esperanza y Alejandro Gaviria se reúnen este domingo. Foto: Cortesia

Usted también ha hablado de reformas políticas y del sistema electoral. ¿Cómo serían estas?

Si este país no cambia de una manera profunda y contundente el sistema político que hay hoy en día, no vamos a ser capaces de combatir con eficacia la corrupción. No va a servir ninguna norma más anticorrupción. Por eso he venido insistiendo en que es absolutamente indispensable cambiar el sistema político para modificar el Congreso. Eliminar el voto preferente, avanzar hacia listas cerradas, crear una autoridad electoral independiente y autónoma, avanzar en financiación pública de las campañas y reducir el Legislativo.

¿Cómo sería esta última propuesta?

Esta semana vamos a revelar la propuesta concreta de reforma del sistema político, que incluye, además de lo que mencioné anteriormente, que el Senado se elija con un solo senador por cada departamento de Colombia, para garantizar representación territorial, y cuarenta senadores adicionales por circunscripción nacional. Esto reduciría esta corporación en un treinta por ciento y la dejaría con 72 integrantes, que es suficiente. Y en un treinta por ciento también dejar la elección de Cámara de Representantes, pero recogiendo la propuesta del exsenador John Sudarsky de una elección de esa corporación que garantice que la gente conozca y sepa quién es su representante con los distritos uninominales.

¿Y qué pasaría con los costos del Congreso de la República?

Se reducirían a la mitad, bajando el costo de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas y otras prebendas y beneficios que tienen hoy los legisladores y que, en las actuales circunstancias del país, no son aceptables.



¿Le preocupa que Gustavo Petro esté encabezando las encuestas de intención de voto para el 2022?

Le confieso que a mí no me preocupa. Me da pereza escuchar en esta campaña que la inmensa mayoría de los precandidatos lo único que hacen es hablar de Petro todo el día y generar miedo alrededor de él. Antes era miedo a las Farc; después, con el acuerdo de paz, se trasladó al ‘castrochavismo’, y ahora a Petro. Creo que estamos en democracia. Petro cumplió con la sociedad colombiana, se desarmó, ha venido haciendo política, fue elegido alcalde de Bogotá y creo que la campaña política, por lo menos en mi caso, tiene que ser con propuesta y con ideas. Somos un proyecto político distinto al de él. Yo le tengo más miedo a la violencia que se pueda generar, al odio, a la exclusión en esta campaña. Compitamos en democracia y abiertamente.

JUAN FRANCISCO VALBUENA

REDACCIÓN POLÍTICA

