La semana pasada el Consejo Gremial Nacional les pidió a los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República hablar más de sus propuestas y menos de mecánica electoral.



En entrevista con EL TIEMPO, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco y del Consejo, ahonda en esa propuesta, anuncia que los recibirán a todos para conocer en profundidad sus programas y dice que no tienen vetos sobre ninguna persona o candidato, pero sí muchas dudas y preocupaciones.



En el plano económico, el dirigente gremial afirma que a los empresarios les preocupan la inflación, la volatilidad del dólar, la subida de las tasas de interés y las restricciones de la ley de garantías, que podrían llevar a que este semestre haya una contracción de la inversión y el gasto.



Y afirma que el próximo gobierno debe abordar reformas aplazadas como la laboral y pensional, la reducción del Estado y poner freno a las reformas tributarias.

¿Cuál es la mayor preocupación que tienen los empresarios?

Primero, cuál es la mayor preocupación que tenemos frente a los candidatos. El Consejo Gremial ha hecho un llamado a la necesidad de que la opinión pública, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes conozcamos más a fondo sus propuestas y compromisos con la solución de los grandes problemas nacionales.

Y con los grandes temas del país, hemos visto con gran preocupación que la gran mayoría, no todos los candidatos, quedan un poco en el lugar común de enunciados: vamos a evitar la robadera, vamos a luchar contra la corrupción; sí, todos dicen lo mismo y hace 20 o 30 años venimos oyendo lo mismo, pero nunca avanzan en el cómo ni en el compromiso de cómo lo van a hacer, hemos oído que hay preocupación por los empleos de los jóvenes y las mujeres, algunos dicen eso, pero nunca llegan al cómo atacar ese problema de raíz, cuáles son sus políticas públicas que van a desempeñar.



Creemos que a los candidatos les falta un debate programático, propositivo mucho más profundo y se están quedando en la mecánica electoral, en los ataques personales a otros candidatos, en las réplicas. Ese es un problema porque en la medida en que el país no tenga claros esos compromisos programáticos le va a quedar más difícil elegir.

Por eso, en las encuestas hoy el gran ganador no es Gustavo Petro, el gran ganador es ‘no sabe, no responde’ o ‘estoy indeciso’, porque no hay cómo comparar las distintas propuestas y sus compromisos con el país.

Pero, independiente de quién gane la elección, ¿cuáles son las dudas?

Frente a la pregunta de si es Gustavo Petro o el que sea, que haya un mensaje claro; y un compromiso con los valores democráticos, que se respeten los valores constitucionales de la libertad de empresa, las libertades económicas, la libre competencia, el gran generador de puestos de trabajo es el sector privado y el empresariado unido, que son microempresas, empresas pequeñas y medianas, no son solamente las grandes empresas, y muchos empresarios, y uno lo siente en Fenalco, no tienen claro qué va a pasar con la propiedad privada, con la libre competencia, frente a los temas de importación, por ejemplo, de productos, vamos a regresar o no a unas políticas proteccionistas que fracasaron en el pasado, o vamos a mantener unas políticas aperturistas pero con apoyo a distintos sectores productivos. Hay muchas dudas, y por eso no se ha generado confianza por parte de los candidatos, especialmente del senador Petro, en cómo va a ser su relacionamiento con el empresariado, cómo va a ser ese trabajo conjunto, porque este país no lo sacamos adelante solamente desde un régimen del Estado, sino desde un trabajo conjunto desde el empresariado y el sector público.

Hay mucho ruido y temores de que Petro sea el presidente, que muchos se van a ir del país. ¿Ese es un temor infundado o es real?

Yo puedo responder como presidente de Fenalco en esta oportunidad porque tengo el conocimiento de lo que está pasando adentro del sector, pero también tengo la vocería inmediata. Hay muchos temores, mucho ruido, como se dice; tenemos unos comerciantes que están muy comprometidos con el país, que tienen planes de expansión, pero como no se tiene claro qué va a pasar, como no se conocen a fondo las propuestas de los candidatos ni se tiene claridad frente a los temas que le mencioné, entonces hay muchas personas que se frenan a esperar a ver qué pasa para tener más confianza en quién votar, o esperar a ver quién es el presidente.

¿Están abiertos a recibir todas las propuestas?

Estamos absolutamente abiertos a escuchar todas las propuestas. Es más, estamos haciendo un llamado y próximamente vamos a priorizar una serie de temas de preocupación del empresariado para que los candidatos se refieran a ellos, porque este debate se enriquece en la medida en que haya discusión, diálogo sobre las propuestas y las ideas. Estamos dispuestos a oír, y desde aquí usted me abre la oportunidad, una invitación abierta a todos los candidatos a la presidencia, todos, sin excepción, para que se sienten con el Consejo Gremial a dialogar sobre los grandes temas del país.



Le agrego: nosotros en este momento no tenemos vetos, ningún veto sobre ningún candidato o persona, tenemos es preocupación sobre los aspectos programáticos y sobre el compromiso que cada candidato va a asumir con el empresariado de Colombia para trabajar por el país.

¿Cuándo empezarán?

Estamos terminando un ejercicio sobre la priorización de los grandes temas nacionales, y lo vamos a terminar el próximo 15 de febrero en un taller que tenemos todos los presidentes de los gremios del Consejo gremial, y a partir de allí empezaremos a trabajar no solamente con encuentros con candidatos a la presidencia, sino también con candidatos al Congreso. El Consejo Gremial ha venido viendo con preocupación que en los últimos años hay una cascada de proyectos legislativos que afectan al sector empresarial, entonces también queremos discutir sobre son temas con candidatos o con bancadas al Congreso.

