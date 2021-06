‘ Se ha abierto el espacio para salir de los extremos'

Parece confusa. No lo es. Afirma que quiere participar en la “construcción de un mejor país”. Parece confundida. No lo está. Asegura que “hay que buscar soluciones concretas al malestar social”.



En esta, su primera entrevista política, la excandidata presidencial y exsenadora Ingrid Betancourt analiza con respuestas breves pero muy concretas la situación política del país. Para ella, una de las necesidades políticas más importantes para Colombia es terminar con la polarización que vive la nación.

No precisa cómo lo hará o cómo piensa hacerlo, pero sostiene que su aspiración “es que Colombia salga de la polarización”. Y dice por qué: “Las palabras incendiarias nos han hecho tanto daño como la guerra”.



Todo indica que la excandidata desea regresar a la actividad política, no electoral, del país, pero con prudencia aclara que no sabe qué “me reserva la vida”.



Frente a la situación actual de la política, Ingrid considera que el nuevo presidente ya no será “el que diga Uribe”. Y lo explica: “La realidad del país ha cambiado profundamente”.



Para Ingrid, el reto ahora es “trabajar juntos lejos de las tentaciones caudillistas y de las ambiciones mesiánicas”.



No menciona a ninguno de los precandidatos presidenciales que conoce el país y se abstiene de mencionar cualquier nombre. Pero es rotunda en condenar los extremos. Defiende el centro. “No genera miedo”.



Sin citar partidos o movimientos sostiene que “el centro busca unir y no dividir” y lo señala con claridad y rigor como una “opción colectiva. No es una ambición personalista”.



Ingrid utiliza ahora un lenguaje mucho más morigerado que el usado cuando fue candidata presidencial, antes de su secuestro, y así lo admite, pero conserva su actitud crítica y de reprobación de hechos, posiciones y políticas que no comparte.



¿Piensa usted regresar de forma permanente al país?



No sé que me reserve la vida, pero siempre tengo a Colombia en el corazón y quisiera poder pasar más tiempo aquí.



Si regresa a establecerse aquí, ¿para qué piensa hacerlo?



No es solo para qué, sino sobre todo por qué: porque es mi país, porque lo quiero y quiero poder participar en la construcción de un mejor futuro. Eso no depende de que esté lejos o cerca. Es una necesidad vital y una inquietud constante.



La política, en su más acertada definición, es la práctica referente al gobierno de los Estados. Es el arte de gobernar. Entendida así, ¿usted piensa hacer política?



No pienso hacer política. Mi aproximación a Colombia tiene otras motivaciones. Quiero aportarle al país sin tener una agenda particular.



Si es así, ¿cuál es su aspiración, su objetivo concreto?



A corto plazo, mi aspiración es que Colombia salga de la polarización, que nos liberemos de los tapaojos de las ideologías. Mi objetivo es que construyamos entre todos una Colombia donde haya dignidad, fraternidad y prosperidad para todos.



El país está atravesando por una de las peores épocas de polarización. ¿Qué hacer para construir algún camino libre de esa especie de contaminación?



Creo que todos podemos aportar empezando por cambiar nuestra forma de relacionarnos, comenzando por no acusarnos y no señalar a quien piensa diferente. Las palabras incendiarias nos han hecho casi tanto daño como la guerra porque nos han llenado de odios y de rencores.

Pero, ¿quiénes están utilizando palabras incendiarias?



Hace unos años, usted me hizo una pregunta similar y yo le di un listado de nombres. Hoy no lo voy a hacer porque eso sería echarle leña al fuego.



Durante los años cuando usted hizo política, antes de su secuestro, también utilizó palabras fuertes de críticas al Gobierno. ¿Por qué ha suavizado su lenguaje?



Es posible que el tiempo y la selva hayan contribuido a matizar mi manera de expresarme. Pero también los tiempos han cambiado, estamos en pleno posconflicto, y siento que debo redoblar en prudencia y buscar palabras justas y equilibradas.



¿Tienen futuro en el país las coaliciones contra los extremismos políticos?



Estoy convencida de que el espacio se ha abierto para salir de extremismos políticos.



El reto es unir voluntades, trabajar todos juntos, lejos de las tentaciones caudillistas y de las ambiciones mesiánicas.



¿En este momento hay en el país lo que usted llama ‘caudillismos’ y ‘ambiciones mesiánicas’?



Sí, hay ambos. Aunque creo que se están desgastando precisamente porque comienzan a ser anacrónicos.



¿Y por qué cree que es posible el éxito de coaliciones contra los extremos?



Creo que la gente hoy espera votar por un proyecto y no en contra de un candidato por el miedo que genera. Una coalición contra los extremos crea esa opción.



En las pasadas elecciones presidenciales, resultó claro que sería elegido como presidente ‘el candidato que diga Uribe’, ¿ese fenómeno sigue vigente?



No creo que siga vigente. La realidad del país ha cambiado profundamente. Hoy hay un acuerdo de paz.



Muchos colombianos no queremos seguir en peleas intestinas sino buscar soluciones concretas al malestar social, queremos darnos la oportunidad de consolidar nuestra economía para crear más empleo y más prosperidad. Esta búsqueda no se satisface con un candidato señalado a dedo. Se necesita que confluyan muchas voluntades y sensibilidades diferentes para que de allí salga un verdadero líder que pueda interpretar este anhelo colectivo.



¿Quién o quiénes pueden llegar a ser ese líder?



Todavía es muy temprano para pronunciarse en ese sentido. Lo que sí se puede decir desde ya es que hay una serie de aspirantes realmente buenos.



Para usted, ¿qué es el centro de la política? ¿Cómo es?



Por definición, el centro de la política es lo opuesto de los extremos. Es un lugar de encuentro: para llegar al centro se ha recorrido un camino de parte y parte. Lo que hace el centro tan interesante no es solo su ubicación sino el camino recorrido para llegar a él… Adicionalmente, no genera miedo; convoca a la construcción y no a la destrucción. El centro político hoy en día es una opción posible gracias a la paz que se firmó, pues el centro busca unir y no dividir, es una opción colectiva y no es una ambición personalista.



¿Eso es lo ideal?



Eso es lo posible hoy.



Haga o no haga usted parte del próximo gobierno, aspire o no a hacerlo, ¿cómo es para usted el gobierno ideal para este país?



El gobierno ideal es un gobierno que nos una, que nos convoque a todos a trabajar juntos sin espejo retrovisor, mirando hacia adelante para recuperar el tiempo perdido.



¿Qué opinión tiene del actual gobierno?



Es un gobierno que tiene buenas intenciones, pero ha quedado preso de una ideología de confrontación, cuando el país se mueve hacia la reconciliación; ha perdido los espacios de gobernabilidad y ha quedado limitado por la crisis fiscal.



La crisis fiscal ha sido provocada, entre otras cosas, por la pandemia. ¿En las opciones políticas para gobernar esta nación será conveniente presentar ante el país una fórmula de solución que no sea más tributación?



Sí. Lo están haciendo la mayoría de los países. Estas soluciones pueden ser respaldadas por los resultados de nuestra economía, que, a pesar de todo, se ha reactivado.



¿Por qué cree que es tan mala la imagen que nuestro país tiene en el exterior?



La imagen de Colombia es buena, pero la del Gobierno es mala en el exterior debido a la reciente violación de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública.



Las imágenes de las confrontaciones a bala contra jóvenes protestando le dio la vuelta al mundo y creó gran indignación y un llamado al respeto de la vida. Pero Colombia es también el país que logró hacer la paz, y eso el mundo no lo olvida.

Es evidente que en Colombia existe hoy una gran incertidumbre sobre el próximo gobierno. ¿Cuál piensa usted que debe ser la fórmula para clarificar el futuro político de la nación?



Es posible que esa incertidumbre se pueda clarificar cuando todos los candidatos se hayan declarado y los colombianos tengamos todas las opciones frente a nosotros.



Usted estudió, después de su liberación, teología en Oxford. ¿Por qué y para qué?



Quería comprender lo que me había sucedido en el cautiverio y darle bases sólidas a mi fe.



¿Cree en Dios?



Sí.



¿Si cree en Dios, por qué hay tanta injusticia en el mundo?



Porque los seres humanos somos libres de crear el caos. Pero también hay mucha bondad en el mundo, y esto lo vemos cada vez que somos capaces de abrir nuestros corazones y de extender nuestra mano hacia el otro. Es decir, cuando logramos recordar nuestros orígenes y abrazar nuestra humanidad.



Si la injusticia ha sido creada por el hombre y por su libertad, ¿cómo remediarla?



La injusticia se perpetúa cuando no le ofrecemos a nuestros hijos un mundo donde puedan crecer, aprender y soñar libremente. Dándole prioridad al respeto de los derechos humanos, restablecemos el contrato social que nos permite salir de la desigualdad y la injusticia. Cambiando corazones endurecidos por brazos abiertos y transformando las estructuras de corrupción y de violencia que nos deshumanizan, podemos acercarnos a ese mundo más justo que anhelamos.



Usted escribió un libro de ficción titulado 'La línea azul'. Es una historia de amor. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la motivó?



Quería mostrar que la barbarie no tiene color político. La novela se desarrolla en la Argentina de la dictadura en los años sesenta. Venga de la derecha o de la izquierda, la barbarie es esa misma locura mediada por el empoderamiento de las ideologías.



¿Por qué dijo hace unos días que la política es un lastre?



Es más un sentimiento personal. Me he dado cuenta de que hay una gran libertad en aportarle al país sin estar buscando la aprobación de los unos o de los otros, cálculos exigidos por la contienda electoral. Esa es una libertad que valoro mucho.



¿Existe algún camino que podría presentarse para que usted regrese a la política como arte de gobernar?



Supongo que sí, pero no logro imaginarme ninguno.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO