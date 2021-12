Ingeniero Rodolfo Hernández: ¿qué es lo que está logrando comunicarle a la gente, como lo registran las encuestas?



Todo arrancó el 16 de marzo del 2013. Estábamos reunidos con unos amigos, lo cual hacíamos todos los días, de las 10 a. m. a las a 12, a hablar carreta y de los políticos, ladrones, atracadores, de todo. Recuerdo la fecha porque ese día resolvimos pasar a la acción: pero nadie quiso lanzarse a la alcaldía. Yo se lo propuse a mi hermano Gabriel, el menor de nosotros, que somos cuatro.



Es ingeniero civil, pero tiene una gran ventaja que yo no tengo: él es filósofo. Me dijo que no, porque es muy nervioso, ‘y en eso amenazan y joden. Mejor postúlese usted y yo le ayudo, pero no con plata, sino con filosofía’. Parece raro que ningún político en Colombia tenga de asesor a un filósofo…



¿Con todo y la valiosa asesoría de su hermano filósofo, usted cree que el exalcalde de una ciudad tiene por ello el bagaje suficiente para gobernar un país tan complicado?



La complicación del país, simple y exclusivamente, está concentrada en extirpar un cáncer. El de la robadera descarada, lujos, despilfarro e impunidad. Ese cuarteto tiene acabado a Colombia.



Usted mismo no ha estado exento de ciertas controversias, justas o injustas, por unos temas de una contratación de basuras, donde estuvo un hijo suyo metido, cuando usted era alcalde. ¿Ese lío se aclaró totalmente?



Fue una celada que me hicieron todos estos politiqueros ladrones, atracadores. Me metieron 200 denuncias y las sumatorias penales administrativas fiscales. Me han archivado 162 y siguen vivas 38. De esas 38, de todo lo que metieron tengo una viva, que se llama dizque interés indebido de contrato a favor de terceros. En mi mandato adjudiqué contratos por más de 1 billón de pesos sin favorecer a nadie. Y ese es el reconocimiento que me están haciendo los colombianos. Pero los politiqueros aquí, orquestados… No quieren dejar.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad” – Albert Einstein pic.twitter.com/1XwIAs1V2p — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) December 15, 2021

¿Cuáles ‘politiqueros’?

Didier Tavera, por ejemplo. Ese es un bandido que se robó toda la plata aquí siendo gobernador. Richard Aguilar Villa, otro bandido. Y esos me armaron toda esa joda… Entre los empresarios, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, alcalde anterior. Fredy Anaya tiene un rosario de contratistas amarrados a la pata de él.



También cayó muy mal que en un momento de ofusque, usted amenazara a una persona con pegarle un tiro…



Eso es cierto. Resulta que le vendí un apartamento, entre 18.000 clientes que tengo, hace como siete años. Era cierto que tenía una falla recurrente en la red hidráulica de un baño. Se le mandó a arreglar, y se volvió a dañar. Y otra vez lo mismo. Falta ver si era tan bandido que él mismo lo dañaba para venir a chalequearme aquí. (Risas). Y un día llegó a la oficina a amenazarme con que me iba a demandar. Le dije: pues demande, pero si me sigue jodiendo, hijueputa, me va a tocar pegarle un tiro, para que ya no joda más.



¿Así va a tratar a la oposición a su gobierno, a la primera marcha social que le saquen a la calle? ¿Va a salir a decirles: no me jodan más, porque les pego un tiro?



(Risas). Hola, eso estuvo buenísimo, haberlo hecho antes, entonces quedé curado. Grave lo que hice. Pedí excusas y prometí no volverlo a hacer.



¿Y qué hace cuando se le salta la piedra, porque se ve que se le salta fácil?



Cuento hasta diez, y cuando voy por ahí en cinco, me pasa la piedra. (Risas).



¿Usted diría que Bucaramanga es hoy una ciudad totalmente saneada de corrupción por cuenta de su paso por la alcaldía?



Sí. A mí me entregaron segunda guerra mundial 1945. Acabado todo. Entre otras cosas, disminuí la nómina en 2.040 vagabundos, lagartos, puestos por congresistas cobrando.

Teflón sí le dio su paso por la alcaldía. Porque reparte cocotazos, y ni se lo cobraron…

La lección que yo di fue sin salir a la calle, sin comprar nada, sin vallas, sin cuñas, sin orquestas, sin tejas, ladrillos, cemento, tamal, lechona, cerveza, luces, cámara, acción, sin ninguna de esas cosas montadas, el 95 por ciento de lo cual es con plata robada.



También lo han criticado por pedirles a unos aspirantes al Congreso una plata. ¿Eso no salió como feo?



Está mal informada. Eso fue lo que armaron. No fui capaz de hacer listas a Congreso, casi me pegan… Querían que yo pusiera la plata. Soy directo, y aquel día en la reunión quedó claro que tocaba comprar la póliza, recoger las firmas y otros gastos, pagar administración, luz, agua, teléfono, secretaria, arriendo. Entonces, no, no, que usted pague… Les dije: miren, vale 200 millones por cabeza, que es un regalo, para pagar eso. Ustedes pagan lo suyo; yo, lo mío. Y uno de esos mismos, para que vea lo vergajos que son, grabó y sacó a la calle eso, porque yo no le jalo a lo de pedirles el celular para poder hacer reuniones. Todo lo que digo es para el público. Y eso fue lo que llegó a todos los medios, mentira, era que yo estaba pidiendo plata para meterlos a la Cámara. Solo les pedí que pagaran sus cuentas.



Usted le confesó a la opinión pública que su fortuna vale 100 millones de dólares. ¿Qué lo motivó a hacer esa revelación?



Desde que me posesioné en la alcaldía, radiqué esa información allá para que la gente supiera que yo tenía cómo vivir, que tenía mi almuerzo asegurado para los próximos 100 años. Y que yo no estaba dependiendo de políticos atracadores que llegaran a chantajearme y a ofrecerme negocios.



Estuvo coqueteando un poco con Petro, pero resolvió quedarse quieto, por ahora. Si no llega a la segunda vuelta, le tocará escoger entre Petro y otro. ¿Ya tiene tomada la decisión?



No he pensado siquiera en no pasar a segunda vuelta. Ese camino lo pronosticamos con el 11 % de intención de voto. Y vamos en el 13 %.... Y entre el 30 de enero y el 8 de febrero, llegaremos al 20 % de intención de voto. Anote ahí, doctora María Isabel…

¡NADA PUEDE IMPEDIR QUE YO SEA EL PRESIDENTE DE COLOMBIA 🇨🇴!#RodolfoHernandez #Ligadegobernantes pic.twitter.com/Bk8WAipEJI — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) December 15, 2021

Anoto. Deme nombres de gente con la cual gobernaría…

Por ahora solo he pensado en dos personas para ser ministros. De Infraestructura y Transporte, Félix Jaimes Lasprilla, ingeniero civil, creo que de 72 años, ha trabajado en el sector privado y público; sabe del tema y no es ladrón ni atracador.



Sé que anda preguntándoles a amigos cercanos por candidatos al Ministerio de Hacienda. ¿Ya lo encontró?



(Risas). ¿Usted de dónde averigua todas esas cosas? Tengo uno. Mauricio Cabrera Galvis. El resto de nombres, pues, falta. He invitado a varios amigos a que me den diez candidatos que generen confianza, y básicamente, que sepan sumar y restar. Porque mire lo que está pasando. Usted mira las hojas de vida de todos los ministros de Hacienda, mejor imposible, graduados en MIT, en Londres, en Cambridge, tienen más cartones que un tugurio. Y mire esta porquería de país que han entregado.



¿Cuál sería el remedio suyo, concreto, contra la desigualdad?



¿Qué es lo que genera la desigualdad? La exclusión, el abandono. Hay 22 millones de muertos de hambre; 5 millones en pobreza extrema, miseria. Ese es el legado de los ministros de Hacienda. 170.000 millones de dólares de deuda. La deuda interna no la sé, pero eso debe ser como de 400 billones. La plata del año entrante está gastada. La del 23, gastada. La del 24, gastada, y la del 25, gastada. Unos sinvergüenzas. ¿Y qué se ha hecho esa plata? Cuando lo que vale en un país es la infraestructura vial, la de ferrocarril. No hay ni ferrocarril, y la vial hasta ahoritica se están haciendo unas carreteras, con unos costos monstruosos. Bultos de cemento a 50.000 pesos; valen a 19.000. Concretos a millón de pesos; valen 350.000.



¿Cuál es su modelo económico, doctor Rodolfo?



El que siempre me ha dado resultados a mí, es no gastar más de lo que uno gana. Mi mamá y mi abuela me lo dijeron: si usted quiere mantenerse rico, simplemente gaste la mitad de lo que se gane, y se vuelve rico. Es saber sumar, administrar, tener sentido del ahorro, de los costos directos, de la austeridad de la nómina. Colombia no se puede levantar si sigue despilfarrando plata en vagabunderías de nómina, sea por contrato, por prestación de servicios, por carrera administrativa, por provisionales. El sector privado no contrata a quien no necesite.

¿Cuánto le costó recoger las firmas que presentó para su candidatura? ¿Contrató a una empresa para ayudárselas a recoger?

Sí. 150 millones me tocó pagar para hacer lo último, empaquetar, etiquetar, ponerle número a todas las hojas, auditarlas, meterlas en plásticos, luego en unas cajas. Eran 1’895.000 firmas. Llevarlas a Bogotá, toda esa vaina. ¿Quiénes las recogieron? Voluntarios, en 500 puntos de recolección en el país. No era fácil, en cinco meses.



¿Qué opinó de la movida del presidente Duque con respecto del salario mínimo? ¿Le gustó que hubiera salido a hacer una propuesta generosa, o le pareció poquita?



Me pareció que en esto el Presidente fue justo, aunque yo hubiera hecho lo siguiente: sumar cómo fue el comportamiento de la inflación en los cuatro años de él; sumar qué le subí; sumar cuál fue el crecimiento de la economía, y hacer una equiparación para que la gente pobre tuviera un poquito más de ingreso. Soy de los convencidos de que si los pobres tienen más plata en el bolsillo, los ricos se vuelven más ricos, porque vende más, y ellos y los medianos son los factores de producción. Usted no ve un pobre produciendo nada. Lo ve vendiendo oficio, vendiendo trabajo o vendiendo lo poquito o mucho que sepa, pero no produce bienes y servicios. Y por ahí hay unos economistas de talla mundial que dicen que a los pobres tienen que quitarles toda la plata, para que no haya inflación.



Le deseo una feliz Navidad, pero como parece, si las cosas siguen así, usted tendrá una capacidad definitoria para las próximas elecciones; entonces, no tendrá mucha paz…



Si usted dice que yo resuelvo los resultados electorales, entonces me pone de tercero… No tengo pensado aliarme con nadie. Me comprometí el día que me inscribí para recoger firmas a que iba independiente. Eso de hacer consultas es una trampa. ¿Qué consulta pueden hacer entre Petro y Francia Márquez, cuando los mismos encuestadores dicen que Petro saca el 85 y Francia saca el 8? ¿Y sabe cuánto les dan a los candidatos? Siete mil pesos por voto. O sea, si Petro saca 4 millones de votos, le vale al Estado, a los pobres de Colombia, 30.000 millones, y le dan un cheque.



¿Ha pensado en una mujer para vicepresidenta?



Sí, quiero que sea mujer. Que tenga por ahí 50 años o menos, y que le jale al medioambiente y a los derechos humanos, dos problemas que están abandonados y que son estructurales, para un buen funcionamiento del Estado.



¿Pongo un aviso de ‘se busca’, o ya tiene a alguien pensadito? Tengo entendido que exploró el nombre de una conocida y querida empresaria y de la gerente de un medio de comunicación…



No le doy nombres todavía.



Pero mujeres es lo que hay…



Bueno, pues deme usted unos nombres, sin compromiso de su parte, y yo me callo…



(Risas). Está sacando la cabeza en las encuestas, pero, para decirle la verdad, hay gente que todavía no lo toma en serio. ¿Se ofende con eso, o forma parte de su personalidad?



Tienen su legítimo derecho de no tomarme en serio, porque yo no pertenezco a familias encumbradas. Mi papá, un campesino que no sabía leer ni escribir; mi mamá igual. Hay unas roscas berraquísimas en Bogotá, politiqueras, que han venido gobernando toda la vida, que les parece que un campesino de Bucaramanga que por chambón, mal hablado, no merece ser el presidente de la República, y que soy un viejo loco. Pero mire dónde va el loquito…



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

