¿Resucita la candidatura a la Alcaldía de Bogotá del exsenador Gustavo Bolívar? Asegura que el Presidente está frustrado porque mientras él va muy rápido, el Estado va muy lento. Dice que las actuaciones de Nicolás Petro derivan de un déficit de cariño en su niñez. Señala al ministro del Interior, Alfonso Prada, de clientelista. Critica a Roy y cuenta que Petro lo llamó al orden. Y revela por qué es pesimista sobre la ‘paz total’ a largo plazo.

Desde la Casa de Nariño están convocando, no a la guardia pretoriana, sino ‘petroriana’ de Petro. O sea, a usted, a Roy, a Benedetti. ¿Soplan vientos de crisis sobre el Gobierno?

Es un conjunto de varias cosas. Una, que el Presidente va muy rápido, pero el Estado, muy lento y eso…

¿Lo desespera?

Totalmente. El Estado es paquidérmico, la ejecución, muy difícil. No se ha logrado hacer todo lo que él quiere por falta de acción de algunos ejecutores y las talanqueras del Estado. A los 100 días quedó claro que él no venía a expropiar y subió su popularidad al 60 por ciento. Cuando se cumpla el primer año, lo van a medir en sus ejecutorias.

Pero ¿qué fue lo que se trató en esa cumbre ‘petroriana’ de la semana pasada?

Hay muchas preocupaciones con las reformas. Son la razón de ser del presidente Petro. Él no quiere pasar a la historia simplemente como presidente ni salir con pensión. Por eso, todo está centrado en trabajar de la mano de amigos y enemigos para empujar las reformas.

¿Cree que la unión de los partidos Conservador, Liberal y ‘la U’ alrededor de su propia reforma de la salud, y con Cambio Radical ahora en la oposición, le van a dañar el caminado (o el parado) a la ministra Corcho?



Los partidos tienen ahí muchos intereses: la salud ha financiado a varios congresistas. Sé que no la va a tener fácil el Gobierno, pero estamos llegando, y se lo digo sinceramente, a un consenso. Tal vez el Gobierno va a tener que ceder en algunos puntos, pero esa reforma pasará. Va a ser más dura la de las pensiones.

Usted mismo me está reconociendo, y le agradezco su franqueza, que el Estado es una momia. ¿Así y todo, le quieren entregar la salud al Estado?



Una cosa es estar en campaña y otra es llegar al Gobierno y encontrarse con un Estado lleno de obstáculos. En el tema de la salud ya hay acuerdos sobre tres o cuatro temas en bloque, como la salud preventiva, la atención primaria, pero en lo que hay desacuerdo es acerca de quién maneja la plata.

Gustavo Bolivar. Foto: Facebook Gustavo Bolivar

Y, además, sobre quién manejará el aseguramiento de salud, que, en manos del Estado, qué miedo…



Cuando estuvo en manos del Estado funcionó a medias y lo mismo en manos de las EPS. Cuando el Seguro Social eran otras dinámicas, hoy existen más órganos de control. El núcleo de la discusión es si el manejo de la plata se les deja a las EPS que han funcionado o se va a la Adres, que se puede volver un monstruo y no sabemos si puede manejar todo ese dinero. Pero no puede llegar ni a las secretarías municipales ni a las departamentales de salud para que eso se convierta en total corruptela. El Gobierno está consciente de eso.

Usted es un petrista convencido, pero un hombre franco y aterrizado. Dice lo que piensa. Se lo pregunto de frente: ¿se horrorizó con las platas de Nicolás Petro y cree que eso le restará credibilidad al Gobierno?



Claro. Nos horrorizamos, nos preocupamos, es un golpe fuerte. Hay que esperar a la investigación. Pero como sugieren los chats que circula la exesposa, se está señalando a su círculo íntimo, y eso golpea la moral del Presidente. Hasta ustedes saben que él es incorruptible. Mi teoría de lo que llevó a un joven a hacer eso tiene un origen multicausal.

Explíqueme…



Lo voy a explicar con mucho tacto. Nicolás no ha tenido la atención total familiar que requiere un joven. No tuvo a su papá cerca en esa época de convulsión en que Gustavo tuvo que exiliarse. Chicos así, con carencias afectivas, sin el respeto y sin el amor que requieren cuando están en edad de crecimiento, finalmente buscarán esa atención en hechos como los que sucedieron.

Usted afirma que el presidente Petro es incorruptible. Ni siquiera le voy a responder a eso recordándole que fue filmado recibiendo una chuspa con plata en efectivo en la clandestinidad. Pero sí me refiero a su entorno. ¿Cuánta gente del ex-M-19 está contratada en este gobierno?



Tengo algunos nombres. Hay de todo. Puede que algunos no den moralmente la talla, pero la mayoría sí. Ellos llegan al poder a consolidar la lucha que libraron, derrotando a la corrupción.

Volviendo a Nicolás Petro, en las grabaciones se refiere a usted como un h. p. ¿Por qué? ¿Usted sabe dónde está? ¿Cree posible que lo saquen del país o hasta que él mismo busque un exilio alegando una persecución política?



No creo, porque el presidente Petro quiere sentar un precedente, muy doloroso desde luego, porque se trata de su hijo. Nicolás se refiere a mí así porque en el año 2019 le dije que no podía ir a su lanzamiento como candidato a la Gobernación de Barranquilla, porque yo tengo un discurso contra los ‘delfines’ y la democracia hereditaria. La verdad, no creo que haya cometido actos de corrupción, sino actos fiscales.

¿No es delito recibir platas de dudoso proceder que no se declaran y se mueven mediante correos humanos, para invertir en campañas o para lavarlos comprando finca raíz?



Ahí hay un enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Pero si declara este año la plata, hay un tema fiscal. Afortunadamente, no entró ese dinero a la campaña presidencial. Eso lo dice la chica Vásquez, que hasta se autoincrimina. ¿Por qué se le va a creer una parte y otra no? Y si no se consigue Nicolás a la otra modelo, ella se queda con el CDT de los 600 millones…

Escucho con mucho respeto su teoría sobre la falta de afecto de Nicolás. Pero del lado del Gobierno, también le colaboraron en sus andanzas. Su exesposa Day asegura que Nicolás recibió 10 cupos del ministro del Interior, Alfonso Prada; aunque este no los reconoce como ‘cupos’, no le he oído negar que sean puestos...



Lo de Prada es inaceptable. Él debería estar buscando la cohesión con el Congreso, cuando el Gobierno aborda tantas reformas al tiempo, en lugar de dedicarse al clientelismo, porque eso es clientelismo.

¿Y qué hablaban todos esos ministros, visitando al hijo del Presidente?



Faltaron protocolos desde la misma cabeza de que no, por ser el hijo, tuvieran que estarle recibiendo llamadas o haciéndole visitas. Pero ya el Presidente dio esa orden bien clara en el consejo de ministros.

Hay gravísimas alteraciones del orden público en el país. En Caucasia sí tuvieron que meter Fuerza Pública, lo que no hicieron en el Caguán. ¿Cree que, así como así, en esta caldera se pueda, como pretende el Gobierno, prescindir de Ejército y Policía?



La orden es causar el menor daño, dentro del cambio de doctrina democrática. Que no haya muertos en esas revueltas. Muy difícil tomar esa decisión. Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, pensamos que el movimiento social, en solidaridad, nos iba a dar un compás de espera. Pero ni siquiera el movimiento social ha tenido solidaridad con el Gobierno.

Pues hasta muchos empresarios votaron por Petro bajo la teoría de que solo él podía calmar el brote social. Y mire en lo que vamos…



Eso ha sido triste. Incluso pensamos que el Eln iba a estar más atento al diálogo y ha puesto muchas trabas. Nos encontramos con un universo que no calculábamos. Pensamos que como habían ganado Petro y la izquierda, se iban a calmar las guerrillas, los movimientos sociales, y ha sido lo contrario. Son las complejidades de la paz. Y en este momento sentimos (no soy gobierno, pero me pongo en sus zapatos) que hay una desazón, porque empezaron otra vez las primeras líneas, los bloqueos, las mingas. Lo positivo es que los índices de violencia, es comprobable, están disminuyendo drásticamente.

Le pido que dejemos la discusión sobre esos índices para más adelante, en otra entrevista, porque hay versiones bastante encontradas de parte y parte. Pero no entiendo, en medio de esta situación que, como reconoce con tanta franqueza, ha sido bastante frustrante para el Gobierno, cómo sale usted a invitar a la calle a nuevas protestas sociales, porque las marchas pro-Petro fueron menos numerosas que las anti-Petro…



No llamo a la gente a protestar, sino a apoyar. Se trata de un apoyo pacífico. Si la oposición no estuviera convocando a esas marchas, nosotros tampoco. Necesitamos mostrar el respaldo a las reformas, no solo en las redes, sino en las calles. Y mucha gente anda relajada…

¿Relajada o desilusionada?



Pues sí habrá unos desilusionados. Pero promediando las encuestas, el Presidente tiene un 45 por ciento de popularidad y fue elegido con el 51 por ciento. Hay una merma de 5 o 6 puntos, la misma curva de varios presidentes como López Obrador. Pero cuando ya las reformas comienzan a dar sus frutos, se revierte esa curva y termina en una popularidad como en la que Amlo tiene allá, del setenta y pico por ciento. Hasta es muy probable que lo sucederá en la presidencia su candidata. Los gobiernos reformistas empiezan a dar una curva. No son los gobiernos populistas, porque Petro no lo es.

¡Ay Gustavo! ¿Cómo me va a decir que Petro no es populista? (risas)



¿Dime cuál anuncio populista ha hecho? Bueno, puede que algunos. Pero a nivel de ejecutorias, está haciendo cosas fantásticas.

Le ayudo reconociéndole que el llamado del presidente Petro a los bancos a bajar las tasas de interés funcionó. Pero a su vez, eso le deja una lección. Que se puede trabajar con el sector privado, en lugar de crucificarlo...



El Presidente sabe eso. No es un gobierno que esté persiguiendo empresarios, porque los necesitamos para generar empleo y recaudar en la Dian.

¿Qué piensa usted, Gustavo, del senador Roy Barreras? Allá lo recibieron a sabiendas de que ha sido en su vida política bastante inquieto en el tema de la variedad partidista…



Es un hombre que hace un año estaba en ‘la U’. Ahora usa al ADA, un partido muy chiquito, para montar su partido La Fuerza de la Paz. O sea, a los seis meses divide ese partido para ganarse lo que era de negritudes. Qué habilidad. Merece un aplauso y hasta le pediría un autógrafo, algo que nunca pido. Mi primero sería el de Roy.

Ustedes sabían que Roy es así, pero lo buscaron porque lo necesitaban. Nadie desconoce su inteligencia y su habilidad en el manejo legislativo. Ahora salir a criticarlo…

El Presidente ya se reunió con él y quedaron las cosas claras: que Roy va a cumplir la misión para la que fue postulado como presidente del Congreso. Que es ayudarle al presidente Petro a sacar adelante las reformas. Y, seguramente, lo va a hacer muy bien, por su reconocida habilidad.

Ah, pero entonces ¿Petro llamó al senador Roy al orden?



Creo que sí, porque esa reunión fue hace cuatro días y hasta salió foto.

¿Existió el Pacto de La Picota? ¿Sí pagaron cuotas para entrar a la ‘paz total’, lo otro que enreda a una rama de la familia presidencial?

Ese señor se ha aprovechado del apellido. Quizás por mi petrismo no tenga mucha objetividad para decirlo, pero no veo al Presidente en esas gestiones. Los periodistas dicen que hay unos audios, estamos esperando a que salgan, a ver hasta dónde llegó eso. Pero pienso que esos acercamientos no tuvieron su autorización.

¿Está de acuerdo, uno, en seguir negociando con desertores de la paz? Y dos, ¿en negociar con narcos? Y por favor no me conteste que no estamos negociando, porque precisamente estamos en negociaciones sobre su sometimiento o acogimiento, a cambio de gabelas, como rebajas de penas. El propio Roy ha pedido enfáticamente que no negociemos con narcos.



Con el primer caso sí estoy de acuerdo, porque el Gobierno ha incumplido parcialmente el acuerdo de paz. Empujaron al monte nuevamente a los excombatientes, porque les han asesinado 340 miembros. En la ‘paz total’ no se puede dejar vivo a un grupo que ha martirizado por décadas a los colombianos. Tenemos es que tragarnos el sapo y sentarnos con ellos. Con los narcos sí tiene que haber sometimiento. Y mire lo que le voy a decir. En el fondo, tengo una creencia distinta a la del Gobierno. Esos diálogos puede que funcionen a corto plazo, con penas cortas y sometimiento. Pero a largo plazo, mientras el narcotráfico siga vivo, aparecerán más bandas criminales. Ahí es donde yo creo que la ‘paz total’ no tiene futuro.

Finalmente, ¿por qué retiró su candidatura a la Alcaldía de Bogotá?



La aplacé. Porque si no sacamos las reformas adelante, en octubre nadie va a votar por nosotros. Me he dedicado a recorrer los territorios y hasta ir por los barrios puerta a puerta para promover esa pedagogía, porque ni los nuestros la entienden. No hay nadie haciendo eso con la intensidad que se requiere porque obviamente ya el Congreso empezó actividad legislativa y está en campaña. Yo sí puedo, porque soy el primer desempleado de la nación.

(Risas). Gracias por la entrevista Gustavo. Un diálogo civilizado, entre contrapartes…



Y puede decir además que la hemos hecho desde el aeropuerto de París, abordando para Seúl, donde tendré citas para incrementar mi curva de aprendizaje, porque en cualquier momento me tocará asumir mi rol de candidato. Quiero aprender cómo funcionan las grandes ciudades.

Pues más vale que aprenda bastantico, porque por lo menos los bogotanos necesitamos muchas soluciones. Esta ciudad está desesperante…

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO