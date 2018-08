Voy a continuar en la política porque es mi obligación: Sergio Fajardo

Tras obtener la tercera votación más alta en la primera vuelta presidencial –en un cabeza a cabeza con Gustavo Petro, candidato del movimiento Colombia Humana–, el aspirante por el movimiento Coalición Colombia (Alianza Verde, Polo y Compromiso Ciudadano), Sergio Fajardo, anunció que se retiraba de la política. Ahora, casi tres meses después, afirma que volverá y no descarta una nueva candidatura en 2022.

En alguna ocasión dijo que no tenía interés en presentar de nuevo una candidatura presidencial. ¿Este momento que está viviendo el país lo hace repensar eso?



Llevo dos años viviendo en un huracán, y de repente, cuando termino la campaña y se acaba todo y otra vez a la tierra, he pensado acerca de la responsabilidad que tengo con el país, porque estoy en la política por una convicción profunda de que tenemos que transformar la política, la responsabilidad con las personas que hemos convocado a que participen, que voten por nosotros, con nuestros equipos en toda Colombia, y eso me obliga a reflexionar acerca de mi proyecto de vida, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Entonces, ya tengo clara una primera parte, y es para el 2019; yo tengo la obligación de trabajar con todas las personas, en primera instancia, con todas las personas que han hecho una parte de Compromiso Ciudadano. El 4 de agosto empezamos haciendo una reunión nacional acá en Bogotá con delegaciones de toda Colombia, y hemos organizado una estructura para trabajar alrededor del Compromiso Ciudadano.



Esa es la primera parte y la segunda, el 2022...



Y a partir de esa primera parte tendremos que mirar acerca del 2022; de todas formas, fíjese usted, todavía no han pasado tres meses desde que terminé la primera vuelta; es un tiempo muy corto, pero parece infinito.



Entonces, ¿podemos decirles a los lectores que Sergio Fajardo tomó la decisión de mantenerse como expectativa política hacia el 2022?



De continuar en la política. Ya las dimensiones de los retos que tenemos las van dando la política y la vida en la manera como vamos avanzando, pero voy a continuar en la política; es mi obligación, es mi responsabilidad y, pues, es una decisión de vida.

¿Ese proyecto político que dice retomar en la política se tiene que montar sobre la coalición que ustedes hicieron para el 2018 o puede tener cambios?



La coalición nos enseñó muchas cosas que, creo, son importantes. La primera, no nos unimos de manera azarosa e intempestiva, tuvo un trabajo de construcción y fue un trabajo de construcción de qué es lo que representamos, y no solamente construimos un programa sino que construimos unas reglas de juego y las respetamos, y cualquier intervención que yo haga en política con el movimiento Compromiso Ciudadano tiene que ser alrededor de esa experiencia.



Usted dice que su meta inmediata es el 2019. ¿Va a incidir en la elección de la alcaldía Bogotá?



Con Compromiso Ciudadano vamos a participar y a revisar en cada lugar la capacidad que tenemos para presentar lo que somos y, como lo dije anteriormente, en cada lugar entraremos en contacto, pues la Coalición Colombia fue un ejemplo muy bonito, muy especial, con muchas lecciones positivas, y nos tendremos que relacionar con otros para ver cómo llegamos.



Bogotá necesita un cambio político muy grande, esta es una ciudad estancada; Bogotá está marcada: la política, la forma como la ha conducido el alcalde Peñalosa, que pensaba que iba hacer una transformación, no se ha concretado, y Bogotá necesita recuperar el espíritu de capital, y eso, por supuesto, va a ser en la política y tiene que romper con esa polarización que ha tenido esta ciudad y una expresión de la política que permita a Bogotá volver a creer.



¿Usted piensa que, en el caso de Bogotá, el centro puede irse solo o tendrá que hacer una alianza con la izquierda o no va a haber comunicación entre esos dos sectores?



Soy matemático, y un primer paso es organicémonos, establezcamos nuestra identidad, y nos vamos a tener que relacionar. Punto. Aquí estamos nosotros, construyamos nuestra identidad. Bogotá es la ciudad más libre de Colombia; lo que pasó en estas elecciones es testimonio de esto, recuerdo que a mí me decían “es que Bogotá está perdida”, y miren la votación que sacamos en Bogotá, testimonio del trabajo de todas las personas, de la coalición Colombia, de la Alianza Verde, del Polo, de nuestro grupo; entonces, calma.



¿Le gusta Claudia López como candidata a alcaldía?



Sin duda que es una buena candidata, y Antonio Navarro también está haciendo campaña y lo ha venido haciendo, y habrá otras personas.

¿Qué piensa del gobierno del presidente Duque?



Lo veo con un arranque muy enredado. Fíjese en lo que ha pasado con el gobierno del presidente Duque: antes de posesionarse, el país estuvo debatiendo dos semanas acerca de si Uribe iba a ser senador o no; las acusaciones que hizo alias tal en una cárcel de otra parte, todo un país en función de eso. El día de la posesión del Presidente es uno de los momentos, me parece a mí, más dramáticos de la política en Colombia. El discurso del presidente del Senado (Ernesto Macías, del Centro Democrático) era un discurso con expresión de beligerancia, agresión, de un revanchismo... y destilaba un malestar y un odio muy desagradables para un país, y a continuación hablaba un presidente que quiere decir ‘vamos a unirnos en Colombia’.



Y desde ese momento hasta ahora ha habido una cantidad de señales contradictorias; el Presidente tiene un reto gigantesco, y es gobernar; él nunca ha gobernado y le toca, sobre la marcha, establecerse como líder, establecer sus condiciones de gobernante, enfrentar los problemas que tenemos, lo que está ocurriendo, que es la pregunta recurrente en todas partes: ¿el Centro Democrático y el presidente Duque y Uribe son dos distintos? Eso le hace un daño muy grande a él porque no le permite establecer un liderazgo, una línea de comunicación con la ciudadanía. No tenemos en este momento un sentido de lo que significa unirnos en Colombia, que ha sido el objetivo inicial de él.



Otro de los eventos que han ocurrido es esa foto donde están los expresidentes Pastrana, Gaviria y Uribe. Es la expresión que nos dice que si no cambia la política, este país no va a cambiar, y son una expresión de una política que una gran mayoría de personas en Colombia hoy rechazan (...). Esa foto es la expresión de la política que tenemos que cambiar, del clientelismo. Por supuesto que no me gusta esa foto, esa foto no le ayuda al presidente Duque porque él se ha presentado como una nueva generación, y le están diciendo al lado que aquí está lo que fue el pasado en este país y lo que tenemos que cambiar, y le da más valor a nuestro mensaje.



¿Va a estar al lado del Gobierno, va a ser independiente o va a estar en la oposición?



Lo que hemos sido siempre, independientes. Pero nosotros no nos tenemos que inventar una categoría, nosotros hemos sido independientes, hacemos una política diferente, tenemos claro cuál es el sentido de la transformación de Colombia, que empieza por la transformación de la política, y eso es lo hemos sido, somos y vamos a ser cívicos independientes.



¿Con cuál línea se quedaría: la de Duque o la de Uribe?



Con la de nosotros; yo dije desde la campaña nuestra ni Petro, ni Uribe, ni Duque, y sigo convencido de que es lo que nosotros representamos.



