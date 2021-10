‘En este 2022 se acaba el capítulo del que diga Uribe’: Sergio Fajardo

El aspirante presidencial Sergio Fajardo dijo estar convencido de que la segunda vuelta presidencial del próximo año será entre él y Gustavo Petro. En entrevista con EL TIEMPO, además, habló de los acercamientos con Alejandro Gaviria, lo que pasa con Alianza Verde y el caso de Hidroituango.



¿Cómo va la Coalición de la Esperanza?

​

Vamos bien. Estoy contento con el trabajo hecho. Esta es una experiencia importante, valiosa, seria. Empezamos hace cerca de dos años con una breve interrupción durante los periodos críticos de la pandemia, y desde hace un año trabajamos de manera sistemática.



¿Cómo?

​

Nos hemos venido encontrando, discutiendo, preparando todo un terreno para que seamos nosotros la expresión que signifique cambio en Colombia, porque Colombia va a cambiar toda esa estructura política que nos ha venido dirigiendo durante los últimos 20 años en términos políticos. Nosotros queremos ser y vamos a ser la expresión del cambio en Colombia, pero el cambio para transformar, para construir en oposición a cambio para arrasar. Y ese es nuestro reto político.



¿Eso significa que les está yendo bien en la Coalición de la Esperanza?

​

Hemos consolidado la confianza entre nosotros, hemos avanzado en la construcción de unos principios éticos, de unas bases programáticas iniciales, unas manifestaciones políticas con respecto a eventos de coyuntura. Presentamos un borrador inicial con una propuesta de seguridad y estamos en la conformación de las listas para el Congreso.



Sergio Fajardo dice que se hará una consulta para el centro. Foto: sergiofajardo.com

¿Cómo serán?

​

Queremos hacer listas únicas de la Coalición de la Esperanza para el Senado y en la medida de lo posible para la Cámara. Me siento contento, creo que es una experiencia muy valiosa mostrar cómo diferentes personas con orígenes políticos distintos son capaces de trabajar para unir.



Y los ‘verdes’, ¿finalmente qué?

​

El partido Verde tiene unas discusiones muy serias a nivel interno. Hay una confrontación dentro del partido y nosotros como coalición decidimos seguir avanzando mientras ellos resuelven toda esa cantidad de discusiones. Yo no tengo duda alguna de que la gran mayoría de personas dentro del partido Verde se identifican o compartimos los mismos postulados políticos o la misma convicción de que se tiene que cambiar a Colombia. Yo espero que ellos hagan parte de la Coalición de la Esperanza.



¿Ingrid Betancourt ha hablado con ustedes? ¿La ve como candidata dentro de la Coalición de la Esperanza?

​

He tenido la oportunidad de conversar con ella en varias oportunidades. Está claro que ella tiene una identidad con la Coalición de la Esperanza y eso lo ha dicho públicamente y lo hemos conversado también en grupo. Creo que ella tiene todas las características y las condiciones para ser una protagonista de la política en Colombia. Ella tendrá que ver en qué condición puede participar, pero a mí me parece que es una mujer de gran valor para nuestro país, con una trayectoria. Creo que es una expresión de lo que significa la reconciliación en Colombia y como tal es una mujer extraordinaria.



Pero ¿le gustaría que ella lo acompañara en su candidatura presidencial?

​

Es muy temprano porque todavía falta mucho camino por recorrer y, de hecho, esto que está ocurriendo en el panorama político hoy es muy precipitado. Hay mucha angustia, hay muchas personas muy nerviosas.



¿Entonces?

​

Buena parte de esas decisiones deberán estar claras en diciembre, cuando ya estarán inscritas las listas para el Congreso y cuando estén definidas las consultas para marzo. Todavía falta mucho por ver y es muy temprano para responder ese tipo de preguntas.



¿Y usted ahora en qué está centrado?



Uno es el trabajo dentro de la Coalición de la Esperanza y al mismo tiempo la campaña que cada quien dentro de la coalición va haciendo en términos particulares. Por ejemplo, nosotros la semana entrante vamos a empezar a presentar una serie de programas que ya hemos construido, los cuales queremos presentar de una manera innovadora que nos permitan acercarnos a muchas personas y romper con esas barreras de unos temas programáticos que son distantes de la mayoría de la ciudadanía. Esto tiene que ver con nuestra identidad política, con lo que hemos aprendido y eso hará parte de la forma de relacionarnos con nuestro país.



¿Y su situación personal?



Al tiempo estoy haciendo la que hemos denominado ‘la otra campaña’, que tiene que ver con las acusaciones de la Contraloría y la Fiscalía en contra mía sobre los procesos en los que me están acusando e investigando, y lo estoy haciendo desde una perspectiva innovadora. Y es que en lugar de esconderse, de poner la discusión en un cuarto oscuro, lo que estoy haciendo es salir y explicar, mostrar las incoherencias y las incongruencias en esas acusaciones, y haciéndolo de manera pedagógica, explicando elementos que hacen parte de esas acusaciones y mostrando que como hemos actuado es una forma correcta.



Volviendo a temas políticos, ¿existe la posibilidad de que Alejandro Gaviria llegue a la Coalición de la Esperanza?



Con él ya hemos tenido unas conversaciones públicas. En la coalición hemos dicho que estamos trabajando y seguramente nosotros conversando podemos discutir muchos temas, encontrar qué capacidad tenemos para trabajar juntos o si se tienen discrepancias que sean insalvables. Esa es la política, cada quien escoge su camino y él tiene un camino y nosotros vamos por otro camino. Nos podemos encontrar y eso se tendrá que definir conversando, discutiendo y pues ya veremos qué pasa.



Sergio Fajardo es insistente en su rechazo a los extremos. Foto: Twitter Sergio Fajardo

Si los sectores de centro, de los que ustedes hacen parte, llegan divididos en la primera vuelta, es una ventaja para los otros candidatos...

​

Todavía falta mucho camino por recorrer, como le digo, hay muchas personas muy nerviosas, haciendo todo tipo de manifestaciones y se teje una gran cantidad de chismes y circulan muchos comentarios. Nosotros estamos ya en un camino claro, correcto, firme para llegar a esa consulta de marzo del año entrante.



Pero hay divisiones...

​

Las cosas se resuelven conversando, discutiendo, con seriedad, con respeto. Falta mucho camino por recorrer. Estamos trabajando una propuesta que sea la del cambio para Colombia, para construir por fuera de del cambio para arrasar o de la otra alternativa política que quiere mantener el statu quo y que se

apoya en el miedo para convocar. Nosotros vamos por un camino muy diferente con el cual no tengo duda la gran mayoría de las personas se identifica plenamente y saben que las cosas en Colombia van a cambiar.



¿Y qué es lo que va a cambiar?

​

En términos políticos, después de un capítulo de 20 años donde la política ha girado alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe, donde ha ganado, como diría la expresión popular, el que diga Uribe, ese capítulo se cierra ahora en el 2022.



¿Se acaba el capítulo del que diga Uribe?



Sí, yo creo que sí. Eso es parte de la discusión política, y la confrontación. Yo creo que al frente tenemos para el 2022 tres alternativas: una que quiere representar la continuidad de lo que se ha venido haciendo, buscando mecanismos para tratar de mantenerse en el poder, y hay otras dos que significan cambios: una asociada con la figura de Gustavo Petro, que es una figura que tiene la política de la perspectiva de la rabia, de la condición de arrasar; y otra es la que representamos nosotros, que es la de cambiar para construir y transformar a nuestro país.



Y en ese orden de ideas, ¿cómo ve una segunda vuelta?

​

Pues será una confrontación entre Fajardo y Petro.



¿Y cómo sería?

​

Vamos a ganarle y para eso estamos trabajando. Ese es el sentido de todo este trabajo, para mostrarle a Colombia una alternativa para cambiar, una alternativa que sabe construir, que no sea entre el miedo y la rabia. Yo quiero ser la persona que representa a la Coalición de la Esperanza en ese centro que construye en las elecciones del 2022.



¿Y luego Petro?

​

En la segunda vuelta enfrentaré a Gustavo Petro y llegaré a la Presidencia. Es la mirada que tengo, compartiendo con mis compañeros, construyendo con mis compañeros de la Coalición de la Esperanza, que siempre queremos que se amplíe más y más. Le reitero cómo yo visualizo una segunda vuelta en 2022: Fajardo contra Petro.



Pero desde el Pacto Histórico le siguen haciendo guiños. ¿Está descartada cualquier posibilidad de alianza?



Pero desde siempre. Nosotros tenemos como objetivo representar ese centro de Colombia que se sale de los extremos que significan polarización, y polarización significa destrucción para nuestro país, algo que nunca nos dejará avanzar, como hemos visto en este gobierno en el que no se ha avanzado nada. Nosotros tenemos una consulta en marzo del 2022 y ahí vamos a escoger a las personas que van a representar ese centro que estoy describiendo.



¿Siente que el presidente Duque está ayudando para que se dé ese fin del uribismo?

​

Sin duda, sin duda alguna. Este ha sido un gobierno malo, y es que en Colombia se llenó el vaso y cuando el vaso se llena se dan los cambios y este va a ser un cambio político. Llevamos 20 años en la política girando alrededor de la figura del expresidente Uribe y yo creo que se llenó el vaso y este es el momento de cambiar y el cambio somos nosotros. Colombia no va a estar en los extremos, porque el país se tiene que unir y nunca se va a unir ni con miedo ni con rabia, se va a unir alrededor de la serenidad.



¿Y existe la posibilidad de que la Coalición de la Esperanza participe en una consulta con el Centro Democrático?

​

Ninguna, ninguna posibilidad existe porque es que nosotros somos una expresión de cambio y el sector del Centro Democrático, que está en todo su derecho a participar en política, quiere mantenerse en el poder. No existe ni la más mínima posibilidad de que hagamos una consulta con el Centro Democrático ni con el Pacto Histórico. Nosotros vamos a una consulta del centro en marzo del 2022. Este ha sido un mal gobierno, un gobierno que no ha respondido a los retos gigantescos de Colombia. Por eso, repito, se llenó el vaso, y cuando el vaso se llena, se cambia.

Se ha modificado la Ley de Garantías electorales. ¿Cree que eso puede jugar en los comicios del año entrante?

​

Lo que hicieron y que está avalado por el gobierno es un esperpento, es una trampa, es una expresión de esa política tramposa que cambia las reglas a su antojo y por supuesto que lo que están haciendo no tiene ninguna presentación y muestra precisamente la necesidad de cambiar. Será plata por montones para influir en las elecciones.



Pero en todo este proceso a usted se le puede atravesar el caso que le tienen los entes judiciales por Hidroituango...



No, para nada. Por eso es que estoy haciendo la serie que estamos haciendo y explicando dónde están las incongruencias en esas acusaciones, al mismo tiempo acudiendo a instancias internacionales que hagan que se me respeten los derechos que tengo en el mundo de la política. No va a pasar nada y nosotros vamos a llegar.



¿Por qué está tan seguro?

​

Porque la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoran, y esa es la confrontación en la que estoy y por eso me tocan dos campañas. Pero este esfuerzo es extraordinario, cómo enfrentar todo esto. Es parte de la formación, de mi preparación para liderar a Colombia, siempre bajo la transparencia, siempre firme en la lucha contra la corrupción, en el respeto y en la seriedad para enfrentar todas las situaciones.



