‘Alguien que le pegue a su mujer no será candidato nuestro’

Tres cursos virtuales, entre los que se incluye uno de historia de Colombia, es lo que tendrán que superar quienes aspiren a ser candidatos del Centro Democrático para las próximas elecciones.



Así lo aseguró en diálogo con EL TIEMPO la directora del partido, Nubia Stella Martínez, quien dijo, además, que la colectividad está "totalmente" comprometida con el presidente Iván Duque.

¿Cómo está manejando la campaña su partido?



Yo diría, como dice el presidente Uribe, que la política es comunicación y organización. Entonces estamos haciendo esos dos grandes trabajos, esas dos grandes propuestas a nivel nacional con fundamento en un gran esquema descentralizado que es esencia de este partido.



¿A qué le está apostando el Centro Democrático este año?



A ganar las elecciones regionales, a ganar un número importante de alcaldías y gobernaciones, de concejos y de asambleas.

¿O sea que la apuesta de este año es consolidar el poder local?



Claro, es la consolidación del partido. El partido viene de haber ganado el año pasado tres elecciones y el año antepasado el plebiscito, aunque nunca nos ha tocado fácil y ustedes lo han visto. Entonces si ganamos en ésta, es la consolidación, la credibilidad fortalecida al partido.



¿Por qué ustedes ganan una consulta y la Presidencia pero en las locales no les va bien?



Porque cometimos errores. Por ejemplo, no había un mensaje claro de por qué votar por algún candidato del Centro Democrático y ahora nos estamos esforzando bastante para que en este proyecto si lo haya. Entonces estamos construyendo, por ejemplo, programas que recogen los pilares del partido, los compromisos del Centro Democrático con el país, los compromisos del presidente Duque y luego vienen ya las propuestas específicas de valor para los las localidades o los departamentos.



Son promesas que tienen que descansar en las del Plan Nacional de Desarrollo para que estemos articulados y para que el elector se dé cuenta de que es mejor votar por un alcalde del Centro Democrático, que finalmente es el partido del gobierno.



¿Es decir, ustedes al candidato le entregan una parte del programa del gobierno y la otra parte le corresponde a él?



Sí, pero la parte que le corresponde a él, nosotros le damos un insumo, le damos una ayuda para el programa electoral con una metodología que ha desarrollado el partido: Nosotros les damos un perfil básico del municipio con toda la especificidad de sus finanzas, de la población, de los sectores económicos etc.



¿Le tienen listo el perfil de su municipio?



Sí, sí, y a ellos les corresponde comprometerse con el municipio y al partido le corresponde hacer seguimiento a los compromisos. Tenemos una estandarización del mensaje, tienen que hacer parte del esquema del Centro Democrático, del esquema del presidente Duque y de Planeación Nacional con respecto a su municipio.

¿Y qué debe hacer el candidato para encasillarse en esas propuestas?



De manera responsable le toca conocer la información del municipio, le toca priorizar, le toca mirar de dónde va a sacar los recursos para que sean ciertas las promesas.



¿Y cómo están buscando ustedes esos candidatos?



Con mucho cuidado. Nosotros dividimos en tres etapas el proceso de aval. Se hizo una manifestación de interés invitando a las personas, primero del Centro Democrático, con un mensaje claro de partido de reconocimiento a nuestras bases, pero también aceptamos personas que quieran estar con el partido, pero que no sean avales de oportunidad, sino que sean personas que se quieran quedar en el Centro Democrático.



Ahí comienza un proceso de selección en el que revisamos que cumplan, en principio, con unos requisitos generales: que no hayan inhabilidades, que no estén en doble militancia, que cumplan con las condiciones de idoneidad que pretendemos. Y luego se entra a otra etapa, que se conoce como el proyecto político, que es la etapa donde ya los directorios departamentales, de la mano de nuestros congresistas, y de nuestros corporados van a revisar si los que están ahí son o no son o sí hace falta incrementar el número.



Tuvimos como 13 mil inscritos pero todavía nos falta un número importante por lo cual los directorios departamentales deben proponer nuevas personas que entren a ese grupo del que escogeremos a los candidatos.



¿En qué consiste esa revisión de los candidatos que ustedes están haciendo?



La hacemos desde varios puntos de vista. Primero, por supuesto, la ventanilla única, que es una posibilidad del Estado, pero adicional nosotros contratamos empresas que nos ayudan a revisar no solo esos de procesos pendientes, sino comportamientos que significan valor para el partido; ejemplo su proceder en el municipio, con su familia. Un hombre que le pegué su mujer no va a ser candidato del Centro Democrático.



¿Y eso cómo se hace?



Yo creo en el control social. Nosotros llevamos 23 convenciones atípicas, que son ejercicios liderados por el presidente Uribe, para decirle a la comunidad que estamos ya en este proceso, que vengan y oigan las propuestas de nuestros candidatos, pero el candidato se expone públicamente y no sabes la cantidad información que nos llega diciendo no me gusta ese señor por esto y esto y esto y nos mandan información valiosa.



¿Y mandan a los candidatos a capacitarse?



Si, deben hacer tres cursos obligatorios a través de internet. En este momento es muy grato compartir que tenemos escuela virtual del partido donde tenemos aulas virtuales y ellos deben hacer tres cursos: uno sobre los estatutos y pilares del Centro Democrático, otro de la historia de Colombia y otro de la responsabilidad del funcionario público y del candidato. Son previos a llegar aquí a ser examinado como candidato.



Es un proceso un poco largo…



Si es un proceso largo, son demasiados candidatos y, además, estamos invitando a entidades que hacen ejercicios de transparencia a la administración pública como los ‘pros’, como Probarranquilla.

¿Cuál es la apuesta, en números, que ustedes tienen paras las elecciones de octubre?



El presidente Uribe siempre dice que a él no le gusta hacer estimaciones por que en principio uno las hace como sin fundamento suficiente



Que el Centro Democrático tenga al Presidente de la República ¿es bueno para esta campaña o les genera más dificultades?



No, ninguna dificultad, primero que todo es un honor, el presidente Duque identifica este partido, honra este partido y muestra una clase de administración soportada en valores que son los valores del partido así que de ninguna manera es dificultad.



Nosotros esperamos que el elector entienda que con un alcalde o un gobernador del Centro Democrático articular muy fácil y puede catapultar un ejercicio público y puede lograr unos resultados muy muy positivos para su región



¿Cuál es el papel del expresidente Uribe en la campaña?



El presidente Uribe es el gran líder del Centro Democrático, nuestro director político máximo, es el maestro de la política, él enseña. En todos estos ejercicios de las convenciones atípicas hay una metodología de exposición, de tiempos medidos, de participación de la ciudadanía, de temas que se ponen a consideración de los candidatos para que se refieran a lo que el municipio necesita. Entonces el expresidente es un gran comunicador político y a mí me gusta mucho ver cómo nos enseña que la política se hace así, de manera austera, cercana, habla de las cariñosiclina que hay que vivir implementando como una pomadita a la comunidad, habla de mucha cercanía. El diálogo popular en este partido es una realidad.



¿Que garantía le da usted a esos 16.000 candidatos de que Uribe no escogerá a dedo?



Primero el presidente Uribe no lo haría. Pero segundo, que creo que es lo más importante, en Centro Democrático hoy hemos avanzado en la tecnología, hoy tenemos un partido digital, cuatro plataformas tecnológicas, una para hacerle seguimiento al proyecto político, otra que es específicamente el proyecto político, otra que es la escuela virtual y la otra es la de militancia, ningún partido tiene la militancia que nosotros tenemos.



En lo que tiene que ver con los avales, se garantiza que el aval en el Centro Democrático es objeto de un proceso, proceso riguroso en el que intervienen varias partes y por ende es muy difícil de permear donde todo va a ir en el sistema , aquí no vamos a manejar documentos. La evaluación de los candidatos se tiene que hacer conforme a nuestros protocolo de evaluación que ya se los mandamos que se llama protocolo da avales. No pueden hacerlo de otra manera porque el sistema no te lo recibe y nunca puedes llegar aquí con información sobre un candidato porque no es verbal no es documental, es sistemática tiene que hacer parte de este proceso a través de la tecnología.



Eso son demasiadas reglas …



Sí, nos gusta mucho, yo diría que son muchos ojos mirando, muchas personas analizando y aportando. Las dos condiciones fundamentales que queremos en nuestros candidatos: idoneidad y viabilidad.



¿El Centro Democrático cómo ve el papel que está jugando su partido en el Congreso?



El Centro Democrático está ahí para el presidente Duque de manera totalmente comprometida. Está para ayudar a gestionar y a lograr los proyectos del Gobierno Nacional. Quisiéramos tener mejores resultados, los hemos logrado, como el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de financiamiento. El partido quiere impulsar de manera principal los proyectos del gobierno.



¿Ustedes le están apostando a tener prácticamente candidatos en todos los municipios esa es la idea?



El partido quiere que las elecciones sean una excusa para consolidar su organización, para que en todos los municipios tengamos directorios institucionales para que el directorio municipal nutra al directorio departamental y a su vez el directorio departamental nutra al nacional y el partido le puso el vehículo tecnológico para hacerlo fácil.



Pero queremos que en todos haya esa organización y sirven las candidaturas para eso, pero adicionalmente porque si nosotros vemos que no logramos ganar, que la viabilidad que mencioné anteriormente no se da, no tenemos problema en hacer alianzas, pero las alianzas las vamos a hacer alrededor de propuestas de programas.



