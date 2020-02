María Fernanda Cabal se destapa: habla de Duque y de Gustavo Bolívar

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es una de las políticas colombianas que produce amores y odios entre los ciudadanos. Muchos la reconocen por sus frases o trinos que a veces son criticados por sus seguidores.

La senadora, en diálogo con el pódcast de la sección política de EL TIEMPO, Sin Pelos en la Lengua, dijo que, aunque usa con frecuencia las redes sociales, "ha sido víctima de todo tipo de señalamientos y noticias falsas".



Además, les envió un mensaje a los que la aman y a los que la detestan: "A los que detestan les digo que pierden su tiempo porque si me conocieran no me odiarían, pero si les gusta odiar pues es su opción. Odiar es más fácil que querer".



(Le puede interesar: Las frases más polémicas de María Fernanda Cabal y otros uribistas)



En una analogía con el libro de 'La Divina Comedia', la senadora habló que el Congreso es una "pequeña sala del infierno".



Asegura que hay algunos colegas con lo que no se la lleva muy bien, como lo es Gustavo Bolívar. "Uno no sabe si (Gustavo Bolívar) es de reírse o de llorar. Parece que hubiera hecho una personificación de una novela, debería escribirse a sí mismo".



La senadora habló sobre el presidente Iván Duque, el rumbo del Centro Democrático y algunos proyectos en los que trabaja.

Escuche aquí el pódcast:

