‘Duque tiene a Uribe, y no lo usa porque lo satanizaron’: Cabal

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se ha caracterizado por ser una dura crítica de los sectores de izquierda, pero tampoco ha ahorrado palabras para cuando ha tenido que cuestionar algo de su partido, el Centro Democrático.

En diálogo con EL TIEMPO aseguró que el presidente Iván Duque llegó al Gobierno con muchas ganas de servir, pero con una inmensa ingenuidad. En ese sentido, mostró su descontento con el gabinete que tiene. Y dijo que aunque Duque tiene el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, no acude a él.



Este gobierno ha tenido muchas críticas, ¿qué está pasando?

Yo pienso que el presidente Iván Duque entró con las ganas de servir, pero con una inmensa ingenuidad con un país que es terriblemente complejo y corrompido.



¿Hay que enderezar el rumbo?

Yo lamento que el Presidente hubiera escogido el gabinete que escogió porque yo sé que él lo hizo de la mejor buena fe, queriendo poner técnicos y no políticos, pero olvidándose de una premisa fundamental: uno no puede gobernar sin política.

¿No quedó contenta con este gabinete?

Cuando uno está en la política tiene que acostumbrarse a hacer favores, el político te ayuda, el técnico te hace pistola. Y vino el descuadre y él se quedó sin gobernabilidad, que toca retomar. Pero las decisiones para retomar siempre van a ser insuficientes, porque lo que no se hizo desde el principio, ya no se hizo.



Pero él está buscando recuperar gobernabilidad...

Esa decisión tiene un costo, hay ministros que gustan y otros que la gente se pregunta de dónde salieron.



¿Usted qué habría hecho diferente?

Hubiera nombrado el gabinete mucho más afín al partido, a la coalición del partido y a nuestros electores. Les hubiera pedido la renuncia a todos los directivos anteriores, porque cuando usted pide las renuncias hace el mapa político y sabe qué tiene cada uno.



¿Su partido no sale bien librado en el gabinete?

Claro que no. Faltó sintonía y yo creo que eso también es porque el Presidente es una persona profesionalmente muy competente, de muy alto nivel intelectual, la falta de pericia en la política en un país complejo –que le puede pasar a cualquiera– pero sobre todo si usted es más joven y no ha vivido aquí. Su voluntad es de hacer un buen gobierno, pero lo que él ha creído no pasa en este país. Yo le daría un consejo: yo tendría tres personas muy maduras detrás, tiene a Uribe y no lo usa porque como lo satanizaron tanto y que era él su subpresidente...

Van 17 meses de este gobierno y ya hay gente, incluso en su partido, pensando en el 2022...



Démosle un chance al Presidente, que yo creo que él ha madurado y ha entendido las dificultades y las ingratitudes, porque él creyó que uno le puede caer bien a todo el mundo, pero a uno también le pasa, las agresiones son muy aburridoras, a mí los mamertos no me van a querer nunca, entonces por qué voy a ir a recoger votos donde ellos.



¿El Presidente se ha equivocado de pretender caerle bien a todo el mundo?



Claro, porque es una actitud natural de usted entrar al poder y decir que quiere gobernar para todos, pero en ese todos hay gente que nunca te va a agradecer nada de lo que hagás. Las Farc son unas malagradecidas. Si alguien ha arriesgado su propio capital político y el del partido ha sido este presidente cuando se la juega por implementar el acuerdo de paz y ahí es cuando yo digo póngale frenos. No estoy diciendo que lo desbarate sino que le ponga frenos, porque las Farc saben más que un ‘tío conejo’, son unos aviones y unos descarados.



¿Y va a aspirar a la presidencia en el 2022?



Yo solo hago lo que la gente diga, que la gente diga lo que quiera. Lo que hay que generar es condiciones de generación de riqueza.

