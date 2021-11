María Fernanda Cabal habla sobre lo que pasó en el Centro Democrático

La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la elección del candidato presidencial del Centro Democrático y dijo que ha preferido ser prudente, sin dejar de atender la voz de miles de militantes que se han pronunciado por las redes.



Dijo que la única duda que no puede quedar es que este país no se merece a Petro en la presidencia.



Sobre la encuesta con la que se escogió el candidato presidencial del uribismo, la congresista señaló que desde el primer día reconoció con generosidad lo que marcaron las encuestas.

Empero, destacó que hechos posteriores y la misma opinión de los seguidores pusieron de presente situaciones no convenidas.



Aclaró que ha preferido ser prudente sin dejar de atender la voz de miles de militantes que se han pronunciado por las redes. En su opinión, las encuestas no deben repetirse. Para ella, la tormenta ya pasó, pero el inconformismo continúa, desafortunadamente, en mucha gente, por lo que hay que saber pasar la página.



Este sábado se conocieron los resultados de la encuesta del Centro Democrático, ¿ya queda tranquila?

Disfruté como nunca esta campaña. Logré conectarme con la gente que volvió a soñar con un país posible.



¿Le quedan dudas?



Los desafíos del país son extremos y múltiples; Colombia es el último bastión que les queda a las democracias del hemisferio para evitar que el socialismo del siglo XXI se tome el poder con hambre y miseria. Vea usted el lamentable caso de Venezuela, un país con las riquezas de la Argentina, o Bolivia. Para no entrar a describir la insultante dictadura de Ortega, eliminando a sus opositores para continuar en el poder. La única duda que no nos puede quedar es que este país no se merece a Petro en la presidencia.



Pero usted no fue a la convención del partido, ¿por qué?



Viajé el día viernes al Valle del Cauca, mi tierra, en compañía del presidente Uribe. Recorrimos Cartago, Tuluá, Buga y Palmira. Mi mamá me llamó angustiada porque mi papá que tiene 87 años, ha estado delicado de salud. Por eso hablé con Uribe, y tomé la decisión de seguir la convención virtualmente.



¿Podríamos decir que queda tranquila con la forma como esto se definió?



Los procesos políticos están llenos de aristas; aquí lo sustantivo es el ciudadano, el militante del partido y unas causas que hemos defendido con firmeza y coherencia. A ellos habría de preguntarles.



¿Y a usted qué le han dicho sus militantes? ¿Tienen algunas inquietudes o dudas?



Solo habría que revisar las redes para saber qué opinan.



¿Esa elección ha generado muchas grietas en el Centro Democrático?



Las grietas no son nuevas, y en política, mientras exista vocación de poder y competencia, es lógico que sucedan. Pero ahí está el reto: construir a partir de las diferencias. Así lo he hecho a lo largo de estos años, donde en más de una oportunidad he tenido que levantar mi voz para señalar hechos u omisiones del Gobierno que no corresponden a las convicciones y a las banderas del Centro Democrático.



¿Siente que el hecho de reclamar con esto de la encuesta ha generado algunas molestias entre la bancada?



Desde el primer día reconocí con generosidad lo que marcaron las encuestas. Sin embargo, hechos posteriores y la misma opinión de los seguidores pusieron de presente situaciones no convenidas. He preferido ser prudente sin dejar de atender la voz de miles de militantes que se han pronunciado por las redes. Por eso hoy sostengo que el método no debe repetirse. Ya la tormenta pasó, pero el inconformismo continúa, desafortunadamente, en mucha gente. Hay que saber pasar la pagina.



¿Cuál es el método que no debe repetirse?

Las encuestas.

¿Eso significa que ahora tiene menos amigos en la bancada?

Con la mayoría tengo una buena relación, he sido siempre diligente y buena copartidaria. Hoy veo el respaldo de muchos, que pública o privadamente han expresado apoyo para ser cabeza de lista al Senado por el partido.



¿Qué sigue, políticamente hablando, para María Fernanda Cabal? ¿Va a volver a aspirar al Senado?



Logré que el país me escuchara cuando sostuve que la libertad, hoy amenazada, solo es posible a partir de la restauración del orden. Y creo que el orden es resultado del imperio de la ley, a partir de una justicia que recupere su dignidad y llegue a todos por igual, como también la seguridad, como derecho y bien fundante de la sociedad. Tengo la obligación con cientos de miles de personas que me han expresado su respaldo, que se identifican con mis posturas y visión de país.



¿Siente que debe ser la cabeza de la lista al Senado del Centro Democrático?



Le dejo esa decisión al partido.



Y terminado el tema de esta aspiración presidencial, ¿qué sigue para María Fernanda Cabal?



Seguir recorriendo el país. Escuchar a la gente. Hacerla soñar con un país posible y presionar cambios urgentes. La gente no soporta más el empobrecimiento y el no acceso a mínimos vitales. Nuestra lucha es por Colombia, para conseguir mayores libertades que nos permitan crecer y disminuir sustancialmente la inequidad y la pobreza.



¿Qué va a proponer en la campaña?



Tengo varios proyectos de ley que no hicieron trámite por la falta de voluntad de este gobierno y otros más que en estos meses he identificado. En la campaña logré conectar propuestas –que no son promesas– con la necesidad del ciudadano. Entendí que esta es un país aplazado. Y que la gente merece respeto, porque el Estado, en vez de resolver, enreda y golpea. Es urgente democratizar el acceso al crédito, es perentorio tumbar los decretos y reglamentos que impiden la generación de riqueza. Examinar cada norma de acceso a la formalización y, en general, toda la hipernormatividad de un país que debe ser liberado de ataduras producto de leyes absurdas que van en contravía del sector real de la economía. Es bajando impuestos y aumentando la base del recurso. Todo se puede. De la mano de la recuperación de la seguridad y con las leyes básicas del libre mercado.



Espero una vez esté inscrita en la lista al Congreso, haré pública mi propuesta a todos los seguidores. Pretendo llegar con un compromiso expreso.



