María Fernanda Cabal habla del Gobierno, su campaña, el paro, Uribe...

La senadora María Fernanda Cabal se ha convertido en un ficha seria del Centro Democrático en lo que tiene que ver con la aspiración presidencial para el 2022. Su nombre ha estado tomando fuerza.



De acuerdo con ella, este gobierno ha tenido problemas con la seguridad y el narcotráfico lo tomó desprevenido. Asegura que el Ejecutivo se relajó y regaló la inteligencia.



En su opinión, el centro Democrático debe volver a recoger las banderas de la seguridad, aunque admite que la Fuerza Pública está dividida, pero además, infiltrada.



Ella asegura que detrás de las protestas violentas y en vandalismo que se ha dado las últimas semanas en Colombia está el Eln.



¿Por qué tomó la decisión de aspirar a la Presidencia?

Porque encontré, en una invitación que me hicieron a Barranquilla unos empresarios, a mucha gente, entre seguidores y no seguidores, entre antiguos uribistas y gente conservadora, cristianos, que están desilusionados, que sienten que se ha podido hacer otra cosa distinta. A esto se suma el covid, que también destruyó la economía y están los bloqueos salvajes, que yo sigo insistiendo que es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. En todo esto, la gente vio en mis posturas una conexión con su miedo, con su desesperanza y su rabia, pero también su deseo de poder sobrellevar la situación.



Esa conexión hizo que fuera prácticamente una oleada de propuestas para una candidatura presidencial. Y si uno recibe eso de la gente que cree en uno, porque no ir, que puede uno perder.



¿Es decir, usted siente que hay mucha gente sintonizada con sus posturas?

Totalmente. Mucha gente que estaba replegada, escondida y lo que se vino fue realmente avasallador, porque es la respuesta de quien quiere construir de verdad un país y está viéndose en una encrucijada y en unos violencia e incertidumbre que no se habían visto en muchísimo tiempo. Esta es una dosis que nos están aplicando de urbanización de la guerra.



¿Y quién está detrás de esa urbanización de la guerra?

Para mí, el cerebro de esto es el Eln. El Eln siempre ha sido el rey de las movilizaciones sociales. Esto para mí tiene el sello del Eln.



Su aspiración a la presidencia, obiviamente, será por el Centro Democrático...

Claro, porque yo tengo que salir por mi partido pero recogiendo gente que no es del Centro Democrático, que se nos fue o que siendo de otros partidos siente identidad conmigo.



¿Y que es tener identidad con Maria Fernanda Cabal?

Que le gusta la autoridad y el orden, que quiere sentir tranquilidad ¿Qué es la paz social? la garantía que me pueda dar a mí un Estado de que no me van a matar encima del puente cuando yo cruce. Es una garantía donde hay mínimos de un Estado de Derecho que su función es esa, o de lo contrario, para qué tenemos Estado. La gente cree que el Estado es para darme dádivas y si no tengo trabajo, me dé trabajo. El Estado originalmente nace para dar seguridad. En los antiguos estados esa seguridad se pagaba con impuestos.



Pero estamos en un gobierno del uribismo que se precisa de ser el adalid de la seguridad ¿Qué está pasando?

Primero porque la variable del narcotráfico, producto de acuerdo de paz de Santos que permitió seis años de coca sin fumigar y luego Duque sin poder fumigar por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional, que todos los días de a golpes de estado. Una sentencia del Consejo Comunitario de Nóvita, Chocó, cuando se sabe que está lleno de Eln, por Dios, es una instrumentalización de la población, nos dejaron al resto de la sociedad atrapados de la criminalización. Hemos visto con nuestros propios ojos como incautan miles de millones en Cali, que vienen del norte del Cauca, plata que viene de Venezuela, para alimentar los bloqueos. Esto no es gratis, esto es una estrategia criminal. El narcotráfico prácticamente tomó a un gobierno desprevenido.



¿Y usted le reclama el gobierno?

Yo también le reclamo al gobierno, que esta dosis que nos la empezaron a dar en el 2019, ha debido prepararse, porque en cualquier momento pues venían a buscar una excusa para un detonante y disfrazarlo de protesta social recogiendo la rabia de la gente por el emprobrecimiento durante el coronavirus para darle legitimidad. El gobierno ha debido activar toda su capacidad inteligencia, pero estamos pensando que no lo hicieron. El mismo hecho del atentado al presidente nos demuestra la capacidad de infiltración que hay y de peligro, porque se salvó el presidente y los ministros, que tampoco han debido ir en el mismo helicóptero. Pero está expuesto el presidente todo el tiempo y estamos expuestos todos. Entonces, qué vamos hacer con el tema del narcotráfico qué es gravísimo. Y si usted a eso le contrapone toda la narrativa que crearon en redes sociales estos grupos de izquierda aupando el paro social, que no es paro, usted logró contaminar todas las redes sociales con noticias falsas y logró generar una percepción distorsionada tanto a nivel interno como a nivel externo para destruir la policía. Es el mismo libreto que usaron en Chile y Estados Unidos porque esto es un guión.



Yo reclamo que el Centro Democrático vuelva y recoja las banderas de la seguridad, porque usted sin seguridad no hace absolutamente nada. Eso es una prioridad.



¿Y por eso es que usted apoya el porte legal de armas?

Por eso es que yo apoyo el porte legal de armas. Yo no voy a esconder eso, porque del año 93 al 2015 hubo porte y no hay ningún problema. El problema nace de La Habana, cuando Santos nos quito el porte a través del porte especial y este gobierno lo amplió irracionalmente.



¿Entonces a este gobierno le ha hecho falta trabajar más en los temas de seguridad?

Claro, porque se relajó. El gobierno se relajó en materia de seguridad y si usted regala la inteligencia usted no se va dando cuenta que se están creando grupos de milicias urbanas.



El presidente Duque tiene que volver a recomponer la inteligencia militar, que la destruyeron, además, punta de guerra mediática, de guerra política y jurídica. Es que las peleas internas que se generaron en la misma Fuerza Pública, sobre todo en el Ejército, guerras internas por el poder que las propició santos.. Y llega este gobierno y no se da cuenta que hay un problema interno que hay que resolver y depurar dentro de la Fuerza Pública. Pero usted no puede acabar con la inteligencia y la contrainteligencia porque está exponiendo a todo un país. Pero como los satanizaron, que los perfilamientos, entonces todo era un escándalo de la izquierda y de la oposición. A mí qué me importa que me perfilen, si yo estoy en redes sociales y cualquiera puede perfilarme con todo lo que digo. Cuál es el misterio, yo no tengo nada que esconder. Acabaron con la inteligencia, pero fueron solo la guerra exterior sino las disputas internas



Habíamos podido quedarnos sin el presidente y los dos ministros. Adentro el nivel de infiltración es total, porque para que usted tenga precisión en los disparos tiene que tener el plan de vuelo.



¿En su opinión, está infiltrada a la Fuerza Pública?

Totalmente. Está infiltrado todo, la educación para adoctrinar a los niños, en resentimiento y en odio; la justicia, con estos jueces de garantía, garantizando la libertad a los criminales y el resto de la sociedad atrapada por la violencia. Qué nos pasa, está infiltrado todo, es una infiltración absoluta dentro de la Fuerza Pública, dentro de la Casa de Nariño, muy peligroso



¿Pero y su partido, porque ustedes son partido de gobierno, qué hace?

Nosotros somos partido de gobierno y no somos partido de gobierno. Tenemos esa doble condición. Hay unos más cercanos al gobierno y hay otros a los que sencillamente no nos reciben. Yo no tengo porque engañar, yo hubiera querido estar más cerca del gobierno, porque tengo mucho conocimiento y mucha información de cómo se desarrolla todo el plan de destrucción del Estado colombiano. A veces veo que hay demasiada ingenuidad política en las decisiones del gobierno. Uno tiene que contarle que estamos en estado de guerra, que se llama guerra asimétrica, guerra irregular y otros que le llaman revolución molecular disipada, guerra de cuarta generación, esta es una guerra. Y la mitad de esta guerra se hace en redes sociales. Si no somos conscientes de eso no estamos viviendo en la realidad.

¿Con todo eso que dice, entonces como sería un gobierno de María Fernanda Cabal?

Sería un gobierno con la gente. Uno aprende las decisiones que tiene que tomar no con los supertécnicos, mucho menos con los burócratas, sino con la gente, con el doliente, porque lo he vivido a lo largo de mi vida. Yo recojo todos los absurdos que va generando el Estado de los distintos niveles y los corto, los destrabo. Yo estoy actuando con sentido común para generar riqueza en un país que a gritos puede crecer y quiere crecer. Si usted se va a todos los escenarios de los prestadores de los distintos tipos de servicios se va a encontrar con algún técnico o algún burócrata que se inventó alguna curva o algún obstáculo como para que usted tenga que pagar, porque queda expuesto a la corrupción, o para que a usted se le haga imposible ejercer su actividad.



Si usted desata del Estado todos estos obstáculos de la mano de los gremios y de quienes producen riqueza, incluidos los informales que te van enseñar mucho más de libertad económica, usted empieza a generar soluciones acordes a la realidad.



¿Qué más haría?

Yo quitaría todas las altas consejerías presidenciales, que me parecen una vergüenza. Incluso revisaría qué ministerios se pueden quitar, porque yo si creo en la reducción del tamaño del Estado y obviamente le volvería a la Fuerza Pública su moral.



Conmigo puede contar que será un gobierno de la gente y para la gente, sin demagogia y sin populismo.



¿Seguirían los subsidios?

Yo cambiaría los subsidios por microcréditos. Los subsidios del Estado no pueden ser permanentes, tienen que ser sólo para superar una coyuntura, yo se lo cambio después por un microcrédito para que usted pueda construir lo que usted quiere. La gente tiene que soñar con que si es posible generar su propia riqueza y no esperar los mendrugos del Estado, que son los que benefician a los politiqueros que finalmente son los que se reeligen para seguir generando pobreza. Nadie ha salido de pobres con un subsidio.



Pero para usted para llegar a la presidencia lo primero que tiene que tener es el guiño de Uribe ¿Siente que lo tiene?

yo siento que el presidente está cómodo con mis posturas, porque él es un presidente que respeta el conocimiento, la información que traigo. Él ha superado también todos los prejuicios en el sentido de la cantidad de señalamientos que yo he recibido a lo largo de estar expuesta públicamente. Claro que todo esto finalmente sirve porque de las crucifixiones, cuando uno tiene posturas firmes, terminan dándose la vuelta y la mayoría termina dándole la razón.



Yo creo que él me ve como una persona muy madura políticamente. Él tiene una actitud hacia mí de reconocimiento y yo se lo agradezco. Pero en medio de todo yo soy una persona que goza de una independencia propia y yo quiero que eso también sea objeto de un reconocimiento, porque no soy producto de un partido o de haber admirado al presidente Uribe, yo voy mucho más allá.



Yo ya crecí y quiero recoger una base mucho más amplia.

¿Usted siente que su candidatura ha cogido mucho vuelo en el Centro Democrático?

Siento que salieron todos los que estaban escondidos, aburridos, resguardados, apachurrados, que son la mayoría y esa mayoría es la gente que cree en los principios republicanos, en las instituciones, que quieren vivir en paz. Esa mayoría que no quiero rotularla en derecha o centro derecha, es mucho más allá, que creen la civilización, en la norma. Los republicanos, la gente que cree que debe haber instituciones mucho más sólidas.



¿Y usted está dispuesta una consulta entre esos sectores republicanos?

Debería haber una consulta de lo que se denomina la centro derecha. Porque lo que no podemos arriesgar es un país a terminar votando por un personaje como Petro, que vive todo el tiempo en una realidad paralela y no es la realidad real y que todo el tiempo está generando fórmulas que son imposibles de cumplir. Su imaginario para venderlo a su público.



¿Hoy su aspiración presidencial es irreversible o puede volver al Senado?

No lo sé, porque uno va con las circunstancias. Si a mí la gente me dijo ponga su nombre, porque voy a decir no, pues no tengo nada que perder y en cambio tengo mucho por recoger, porque uno nunca puede permitirse perder la fe ni que la gente pierda la fe.



