Gobierno Duque no tiene la intención de imponer nada: Paloma Valencia

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, una de figuras más representativas del uribismo, resaltó los logros del partido en el 2018, pues llegaron a la Casa de Nariño y lograron un número importante de congresistas.

De igual modo, en diálogo con EL TIEMPO, destacó que el Congreso de la República haya retomado los debates que, según ella, en el anterior Gobierno no se presentaron, pues este “imponía todo lo que le gustaba”.



Además reconoció que si bien están a la expectativa de las elecciones locales de este año, el crecimiento regional no será más lento que el nacional.



Durante los primeros días del año, EL TIEMPO publicará una serie de entrevistas con los principales líderes de cada partido, quienes hablan sobre el 2018 y lo que se viene en el 2019, como la relación entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la agenda legislativa y las elecciones locales. Aquí la quinta de ellas.





¿Cómo le fue al Centro Democrático en el 2018?



Yo creo que muy bien. 2018 fue un año en el cual logramos la bancada mayoritaria en el Senado, elegimos Presidente de la República y tenemos el presidente del Congreso. Pasamos de ser un partido que tenía apenas cuatro años y hoy somos una de las fuerzas políticas más importantes del país.



Creo que en temas legislativos el balance también es muy positivo porque logramos sacar adelante iniciativas cruciales como la ley de financiamiento, el hecho de que el narcotráfico no sea conexo con los delitos políticos, la aprobación del presupuesto de regalías, que tiene una de las iniciativas que defendimos en nuestra campaña. Las obras en regalías van a permitir la integración de las comunidades con las empresas y que las comunidades más pequeñas realmente vean las obras en sus regiones.



Hay que resaltar el hecho de que la reforma política esté viva, que si bien no tiene hoy todos los elementos que quisiéramos, pues está viva, y se le pueden adicionar.



Creemos que esta nueva forma de relacionamiento del Congreso y el Ejecutivo está devolviéndole al Congreso un centro de poder de reflexión, de discusión, de concertación, que es muy importante.

¿Qué opina del esquema que propuso el Gobierno para su relación con el Congreso? ¿Triunfó o fracasó?



Creo que es muy positivo, lo que pasa es que el país viene malacostumbrado de que en el Congreso ya no se discutía nada y que el Gobierno imponía en todo lo que le gustaba, pero yo creo que cuando uno tiene fuerzas políticas distintas, un espectro político amplio, es mucho más importante empezar a establecer la disciplina del diálogo, que por supuesto es muchísimo más difícil, pero permite construir cosas de mayor envergadura y de mayor duración.



¿Para que haya gobernabilidad debe haber ‘mermelada’?



Yo no creo. Creo que hay que hacer una coalición, pero no una coalición a base de ‘mermelada’. Lo que nosotros definíamos como ‘mermelada’ es el hecho de entregar partidas presupuestales por debajo de la mesa a los congresistas, en las que incluso participaban en selección de contratistas, mezclada con todos los escándalos de corrupción que se conoce con la ejecución de esas obras a cambio de los votos.



Hay que buscar es una coalición en torno a ideas, en torno a propósitos para el país que, por supuesto pueden incluir representación de ciertos sectores, pero en unas condiciones muy distintas, no de creer que aquí hay cuotas para que se aprueben proyectos. Creo que primero tiene que llegarse a unos acuerdos sobre las ideas y sobre las cosas que se quieren defender.



Hay quienes piensan que la participación de los partidos en el Ejecutivo necesariamente es sinónimo se corrupción. ¿Usted qué opina?



No creo que la representación de los partidos esté mal. Creo que es muy importante, pero antes de que tengan representación tiene que haber una coalición de ideas, porque usted no puede llegar a defender ideas solo porque lo nombran. Creo que ese es el tema de fondo, es que los puestos no cambien la manera de pensar, sino que lleguen personas que quieren defender las ideas que tiene el Gobierno, por eso decía que hay una diferencia entre la representación y la ‘mermelada’.



La representación es el ejercicio del poder por quienes son afines en defender esas ideas. La ‘mermelada’ es la utilización de la burocracia para quienes piensen distinto terminen apoyando ideas que no comparten.

¿Cree usted que debe hacer una nueva relación entre el Gobierno y el Congreso? ¿Cómo deber ser?



Tenemos que trabajar más sosegadamente. ¿En qué sentido?, hay que disminuir el número de proyectos para poder discutir con más tiempo los proyectos importantes y construir los consensos.



Esto es un trabajo largo, de que la gente aprenda que la relación es de plantear ideas, de discutir sus ideas y de llegar a consensos sobre esas ideas. Creo que este primer semestre deja unas lecciones importantes para todos y que el segundo semestre se anuncia mucho más fácil de organizar en ese sentido, porque ya hay una experiencia y un aprendizaje.



A su juicio, ¿debe haber cambio de ministros?

Creo que hay unos ministros que son muy buenos, gente competente, gente sobre todo muy honesta, y yo creo que el país quería ver eso, una gente distinta en los cargos públicos y que los resultados de esos ministros se van a ver en el corto plazo.



Lo que pasa es que cuando usted viene rodando hacia abajo, lo primero que tiene que pasar es que hay que detener las ruedas y después ya usted puede iniciar nuevamente la marcha hacia arriba.

¿Cómo le ha ido a su partido siendo de Gobierno, de acuerdo al Estatuto de la Oposición?



Nosotros venimos de un ejercicio de oposición que fue muy duro por un Gobierno que nos estigmatizó, que nos aplastaba, que no daba la palabra, que no dejaba proponer y yo creo que, comparativamente a lo que fue el gobierno de Santos, el gobierno de Duque ha sido un Gobierno súper abierto, súper incluyente, donde todo el mundo tiene derecho a proponer y a defender sus ideas.



Las relaciones con la oposición han sido incluso cordiales, no somos un partido que estigmatice a la oposición. Hemos tenido debates acalorados e ideológicos, pero siempre respetuosos y creo que la democracia está centrada en que haya oposición y en que haya alternancia de poder, de manera que a la oposición hay que cuidarla y hay que darle los espacios que requiera para que pueda proponer y mantenerse vigente.



¿Cómo está preparando su partido la campaña para las elecciones locales de este año?

Las regionales en Colombia no representan el estado nacional de la opinión, porque si fuera así el Centro Democrático no hubiera ganado las presidenciales y seguramente Cambio Radical sí habría ganado las presidenciales, porque barrió en las regionales. Son escenarios muy distintos, el escenario regional tiene mucho que ver con la fortaleza de las estructuras territoriales y el partido nuestro que no ha sido un partido de estructuras, pues tiene intenciones de salir a buscar algunas gobernaciones y alcaldías, pero entendemos muy bien que el crecimiento regional será más lento que el crecimiento nacional.



No hablamos de números, simplemente trabajamos con el entusiasmo de siempre estar creciendo.

¿Cómo analizan en su partido que haya nuevas reglas electorales, como las listas cerradas, por ejemplo, en las elecciones locales del próximo año?



Cuando las reglas tienden a mejorar las cosas no hay que tenerles miedo. Creo que las cosas que puedan mejorar la política en Colombia ayudan, y yo creo que las listas cerradas para las regionales podrían ayudar a establecer mayor transparencia y, sobretodo, mayor disciplina. Además que no tengamos microempresas electorales, pero por supuesto habrá que esperar cómo suceden los debates y finalmente si se logran acuerdos, porque insisto en que el gobierno Duque no tiene la intención de imponer nada.



