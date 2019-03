‘El Presidente no tendrá otro camino que sancionar la ley de la JEP'

¿Cómo logró Cambio Radical construir su mayoría interna para oponerse a las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP?



El representante José Daniel López, uno de los protagonistas del acuerdo, explica el alcance de la decisión del partido de Germán Vargas Lleras que podría poner en aprietos al gobierno y salvar la ley que establece los lineamientos centrales para juzgar a los protagonistas del conflicto armado.



En diálogo con EL TIEMPO, López aseguró que esta decisión salvaguarda lo pactado en La Habana, pues en el Congreso hay “varios sectores con intención de desmontar con disimulo, pero con toda la convicción, los acuerdos de paz”.

El congresista de Cambio Radical, quien hace parte de la subcomisión de la Cámara que estudia las objeciones, reveló que la posición mayoritaria del informe que será presentado este lunes estará encaminada a que se “rechacen de plano” las objeciones.



¿La decisión de Cambio Radical fue más política que jurídica?

​

Es una decisión política y jurídica. Es jurídica porque es una expresión que se apega al estado de derecho. Nosotros no vamos a acompañar unas objeciones presidenciales que van contra una sentencia de la Corte Constitucional que ya transitaron a cosa juzgada. Son políticas porque que aquí hay una apuesta de fondo de varios sectores de desmontar con disimulo, pero con toda la convicción los acuerdos de paz y las objeciones no son nada distinto al primer paso en esa intención que algunos tienen.



Hay quienes dicen que esta decisión es una forma de presionar al Gobierno…

​

Es una decisión que tomamos porque consideramos que las objeciones son inconstitucionales y porque creemos que abren una puerta muy peligrosa de modificación de los acuerdos de paz. No estamos pensando en relación con el Gobierno sino en los intereses del país.



Esta es la decisión más importante que tomará el Congreso en mucho tiempo.

Usted fue uno de los primeros en lanzarse al agua al decir que se debían rechazar las objeciones, aun cuando el partido no había tomado decisión. ¿Cómo hizo para convencerlos?



Varios compañeros que desde el comienzo mostraron preocupación por las objeciones. Lo que hicimos fue hacer un trabajo uno a uno en la bancada de la Cámara de Representantes, haciendo pedagogía sobre las objeciones, aclarando dudas y generando conciencia sobre la inconveniencia de desafiar el estado de derecho y de afectar un acuerdo de paz que Cambio Radical apoyó.

Entendemos los comentarios del Fiscal como una preocupación genuina que tiene él de cara al fortalecimiento del acuerdo de paz. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo fue el tras escena de la decisión? ¿Mandaron a traer urna?



Ya habíamos tenido escenarios previos de discusión sobre el tema. Este jueves lo que hicimos fue escuchar al Fiscal General, a la presidente de la JEP, a la presidenta de la Corte Constitucional y al delegado del Defensor del Pueblo. La votación se hizo a mano alzada y una gran mayoría de los presentes se manifestó a favor del rechazo a las objeciones presidenciales.



Se fueron entonces en contra de la opinión del Fiscal General, quien es de Cambio Radical…

​

Entendemos los comentarios del Fiscal como una preocupación genuina que tiene él de cara al fortalecimiento del acuerdo de paz.



Al final se vio, por las expresiones de algunos congresistas, que la decisión no fue del todo unánime ¿teme que haya rebeldía?

​

La decisión se tomó en una reunión de bancada, con un quorum deliberatorio y se levantó un acta. Parto de que la gente hace lo que debe hacer y en este caso lo pertinente es obedecer la ley de bancadas.



¿Están las mayorías para rechazar las objeciones en el Congreso?



Cambio Radical, el Partido Liberal, ‘la U’ y la oposición con creces forman mayoría absoluta. Si las bancadas cumplen lo que han anunciado, el presidente de la República no tendrá otro camino que sancionar la ley estatutaria de la JEP.

Subcomisión de la Cámara

¿Ya tienen el informe que presentará la subcomisión a la Plenaria de la Cámara de Representantes para decidir sobre las objeciones a la JEP?



No. Precisamente este lunes realizaremos una audiencia pública para escuchar a diferentes sectores y fruto de estos insumos, quienes estamos en contra de las objeciones, presentaremos un informe con nuestros argumentos ante la plenaria de la Cámara.



Entonces saldrán dos informes, uno de quienes apoyan las objeciones y otro de ustedes…



Supongo que sí, a menos que los representantes Jaime Lozada y Álvaro Hernán Prada acepten suscribir un informe rechazando de plano las objeciones, lo cual dudo que ocurra.



¿Qué argumentos tendrá el informe de ustedes?



Por ahora lo que son opiniones individuales. Sin duda el sentido del informe será rechazar del plano las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y hacerlo pronto porque, por ser una norma fruto del fast track, tiene prioridad en la agenda legislativa.

Lo importante es que Cambio Radical no está con el argumento de la incompetencia sino con el argumento del rechazo de plano.



POLÍTICA