'Álvaro Uribe lo ha entregado todo por el país’

De orígenes diametralmente opuestos, Lorena Murcia, lideresa de víctimas del conflicto armado, y Jorge Cárdenas, actor y empresario, coinciden en el ideario de que Álvaro Uribe es un patriota que ha entregado todo por el país, y por eso aceptaron ir en la lista que el expresidente prepara para competir en las elecciones legislativas de 2022.



Ambos admiran a Uribe y consideran que fue un honor haber sido contactados por él para ser parte de su lista. Incluso Cárdenas dice que es “un segundo libertador” y Murcia que está “eternamente agradecida” con él.



En entrevista con EL TIEMPO, Lorena Murcia, quien fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años, aseguró que el partido Centro Democrático (CD) ha sido el único que les ha dado el aval “para poder llegar al Congreso y representar a las víctimas”.



Por eso, de llegar al Parlamento, su prioridad será luchar por las víctimas del conflicto armado y que haya justicia y verdad. “Quiero ser la voz de las mujeres que aún no han vencido el miedo de hablar y denunciar sus agresores”, sentenció.



Entre tanto, Jorge Cárdenas le dijo a este diario que se enfocaría en proyectos que beneficien al gremio artístico, al cual pertenece hace más de 35 años, pero también a los emprendedores, pues él también es parte de ellos. Además advierte que es clave enfocarse en la educación y su “despolitización”.



Los dos tienen una postura en la misma línea que la del líder del CD frente al proceso de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la participación política de los excombatientes.



“Hoy (los excombatientes) están gozando de unos privilegios que no deberían estar gozando”, señaló Murcia, mientras Cárdenas agregó que no le parece “que esos criminales de lesa humanidad sea quienes representen ese partido”.



Sobre la JEP, la lideresa señala que se debe mejorar y reformar pues este tribunal “no es una garantía para las víctimas de abuso sexual”. Por su parte, el empresario afirmó que, antes de la imputación de la semana pasada, “parecía un comité de amnistía”, que desconocía a las víctimas.



Aunque ninguno tiene una carrera política, ni ha aspirado a un cargo de elección popular, dicen que quieren aportarle al país y, en ese objetivo, el uribismo los respalda.

