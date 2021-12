El candidato presidencial por Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, explicó a EL TIEMPO cómo va la conformación de la listas al Congreso de su colectividad y su alianza con el partido Mira. Afirma que, en la actualidad, el electorado religioso ha crecido y tendrá cada vez más participación en las elecciones.



(Lea: Estas son las funciones de los representantes para los Consejos de Juventud)

¿Cómo avanza la campaña política?

Colombia necesita una campaña distante totalmente de los temas de politiquería y corrupción, que tanto daño le han hecho al país. Estamos muy enfocados en construir bajo tres líneas muy importantes: la línea de desarrollo, la línea de seguridad y de justicia. Estamos socializando en diferentes debates, foros de candidatos presidenciales que han sido muy importantes, y creemos que eso genera que Colombia tenga nuevas opciones que le permitan enfocarse en soluciones para el país.

¿El fuerte de su electorado son las personas cristianas?

Esto comienza como un tema de movimientos religiosos buscando congregar a ciudadanos en general. Como hemos tenido desempeño previo en el Congreso, ya nuestra dimensión no solamente es el nicho creyente en Colombia o el nicho cristiano-católico, sino que ya estamos abordando otros segmentos de la sociedad. Estamos estableciendo apoyos a empresas, organizaciones de víctimas del conflicto armado, organizaciones de exmilitares.



(Le puede interesar: Por 1.ª vez Colombia vota este domingo los Consejos Municipales de Juventud)

¿Cómo va la coalición con el partido político Mira?

Va muy avanzada y está consolidándose. Tendremos listas conjuntas para Senado y Cámara, y obviamente estaremos en un trabajo de consulta interpartidista para los temas presidenciales, entonces estaba poniendo una fuerza muy importante y un crecimiento exponencial en las regiones.

Usted se reunió con el precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry, que está en Equipo por Colombia. ¿Tendrán alguna alianza?

Ha sido muy importante este recorrido en las regiones y también escuchando los diferentes sectores. Es importante esa escucha, pero nosotros ya estamos muy enfocados con el partido político Mira. La única forma de hacer una coalición con más grupos es que haya una identidad plena y compromiso total frente al tema programático que nosotros estamos ofreciendo a Colombia en términos de desarrollo, seguridad y justicia. Además de que haya un compromiso en estar totalmente aislados de esa clase política tradicional en lo que es compra y venta de votos, ofrecimiento de puestos, prácticas que no nos gustan.



(Lea también: Consejo de juventudes: ¿va a votar? abecé para hacerlo)

¿Colombia está lista para tener a un presidente cristiano?

Colombia necesita un líder que interprete lo que sienten el estrato 1, el 2 y el 3, el empresariado, el educador; lo que siente, piensa y anhela un emprendedor. He caminado en todas esas dimensiones en mi vida por más de 30 años en el ejercicio del liderazgo. Creo que más allá de cualquier concepción religiosa o filosófica, se requiere es un líder que haya mostrado con su testimonio de vida un absoluto compromiso de amor, de integridad, frente al ejercicio de lo público, y eso es lo que he representado, es lo que he vivido.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

En otras noticias de Política

- ¿Qué demoró tanto 'humo blanco' en 'cónclave' de Coalición de la Esperanza?



- Jóvenes consideran clave que el próximo presidente sepa de economía



- Petro enfrenta una rebelión por arribo al Pacto de Luis Pérez