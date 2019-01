‘Si Estado no llega a las regiones, ilegales incidirán en elecciones’

En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay preocupación por el resurgimiento de bandas criminales en algunas regiones del país, pues estas organizaciones podrían tener injerencia en las elecciones regionales de octubre próximo.



La alerta la hizo el presidente del CNE, Heriberto Sanabria, quien en diálogo con EL TIEMPO pidió más presencia del Estado en estas zonas.



Sanabria señaló, además, que espera que el Ministerio de Hacienda dé una repuesta pronta ante la solicitud de otorgar más presupuesto al organismo electoral, pues con el dinero que hay actualmente alcanza solo para funcionar “tres meses”.

¿Por qué dice que el presupuesto que les asignaron no les alcanza?



Solo tenemos asignados 9.000 millones de pesos que garantizan el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral por tres meses, cuando este es un año electoral que tiene la responsabilidad de garantizar un proceso transparente.

Por ello se le pidieron al Ministerio de Hacienda 80.000 millones de pesos. De los cuales 40.000 millones serán para el proceso electoral. Adquiriremos un software para la inscripción de los partidos militantes de las consultas populares del 26 de mayo y no solamente para eso sino para ordenar el proceso electoral.

Actualmente, por ejemplo, no tenemos ni el recurso humano ni técnico para mitigar el proceso de inscripción irregular de cédulas. Además, a partir del 26 de junio, cuando inicie el proceso de inscripción de candidatos, vamos a tener la responsabilidad de auditar posiblemente 120.000 nuevas cuentas, porque son 120.000 candidatos a concejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones y no se tiene el músculo institucional para poder auditar esas cuentas y no tenemos un software de escrutinio que brinde ese proceso que en este momento es vulnerable, manipulable y arcaico.



¿Ese dinero adicional es independiente del presupuesto de la Registraduría?



El proceso electoral se divide en dos etapas. La primera es lo logístico que va desde el proceso de inscripción de cédulas, jurados de votación, puestos de votación, mesas de votación, material electoral y el preconteo que es lo que se hace el domingo de elecciones y eso es lo que desarrolla la Registraduría.



La segunda etapa, que es la declaratoria de la elección, la verificación de la información y la certificación de los elegidos que es lo que hace el CNE, para ello necesitamos tener unos tribunales de garantía en todo el país.

¿El Ministerio ya respondió algo al derecho de petición que ustedes mandaron?



No, aspiramos a que esta semana se pronuncie el Ministerio de Hacienda



¿Cómo están viendo en el CNE las elecciones regionales?



Con preocupación, porque han comenzado a detectarse en algunas regiones del país resurgimiento de las bandas criminales, la presencia de los grupos paramilitares, de guerrilla y del narcotráfico. Estas elecciones son fundamentales para la paz, si el Estado no hace presencia en un lugar apartado de Colombia, seguramente las fuerzas ilegales incidirán en la elección de un concejo o un alcalde y eso sería muy grave para la democracia y para la paz.



¿Hay denuncias o quejas relacionadas con candidaturas de las elecciones de este año?



No, todavía no hemos tenido conocimiento oficial de ello, aspiramos a que esta semana tengamos información oficial sobre esas preocupaciones.



¿Cuándo se va a resolver el tema de la personería jurídica del nuevo liberalismo?



Ya está en estudio. En este momento la ponencia es otorgar la personería jurídica, pero será en el pleno de la sala que los magistrados definan si acogen o no la ponencia presentada por el magistrado Pérez. El tema está agendado para la sala plena de este miércoles.



Ya le han negado dos veces la personería jurídica a Colombia Humana, ¿allí cabe algún recurso adicional?

Todavía tienen derecho a un recurso de reposición porque el último fallo del CNE es frente a la solicitud que hizo Gustavo Petro. En la primera ocasión se negó la solicitud que fue una ponencia del magistrado Novoa, ahora este es un nuevo proceso que solicitó Petro y se negó, pero tiene derecho a ese recurso ante el mismo CNE o podrá acudir a una acción de nulidad ante el Consejo de Estado.



