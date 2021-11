‘Como Álvaro Gómez, propongo acuerdo sobre lo fundamental’: Enrique Gómez

Este 02 de noviembre, Enrique Gómez Martínez, sobrino del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, lanzó su candidatura presidencial para las elecciones del 2022 por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN), el cual espera que el CNE le reviva su personería jurídica prontamente.

En entrevista con EL TIEMPO, el abogado habló sobre su aspiración a la Presidencia y la propuesta del 'acuerdo sobre lo fundamental' que quiere revivir con el MSN.



¿Cómo va el proceso para revivir el Movimiento de Salvación Nacional?

Bien. Esperamos que muy pronto, yo calculo que hacia el 20 o 22 de noviembre haya decisión otorgando la personería jurídica. Estamos positivos.



¿Ya definieron cómo van a ser sus listas para el Congreso?

Vamos a hacer una gran convocatoria a nivel nacional, dirigida a un grupo que se llama ‘Colombianos de verdad’, gente de a pie, de todas las profesiones, áreas técnicas y regiones, que se preocupe por lo público, que crea en el acuerdo sobre lo fundamental, que tenga una actitud positiva frente al futuro del país y que quiera participar. Vamos a hacer un proceso ampliamente democrático con esta convocatoria para la lista de Senado y Cámara y así mostrarle a la opinión pública otra cara.



¿Cerrada o abierta?

En principio abiertas. No estamos cerrando la puerta enteramente a los buenos políticos que quieran moverse de otros partidos donde de pronto se sientan inconformes o atrapados, que coincidan con el ideario de Álvaro, pero sí va a haber un grueso de nuevos colombianos en la política.



Álvaro Gómez, dirigente conservador asesinado. Foto: EL TIEMPO

¿Ha pensado en nombres que podrían encabezar esta lista o de políticos que quisieran cambiarse de su partido al MSN?



No me anticipo a dar nombres, pero puede haber personas que estén en el Centro Democrático, en el Partido Conservador, en el Verde, en el mismo Partido Liberal. Álvaro siempre mantuvo ese tema suprapartidista, aquí caben todas las ideologías mientras estén de acuerdo en la importancia de lograr un consenso.



A usted, finalmente, ¿qué lo motivó a lanzarse?

Esto necesita una vocería significativa, necesita un contacto eficaz con las ideas y de doctrinas que Álvaro nos dejó. Yo me siento capaz de mantener vivo ese propósito. Hay que impulsar esas listas, no tenemos grandes figuras, ergo se necesita difundir rápidamente esta iniciativa. Tenemos mucha premura, va a haber dos o tres meses de campaña, entonces no hay tiempo de dudar. La Corte nos dice ‘participen en 2022’, nos exime del umbral, pero yo sí quisiera lograr pasarlo y la única forma que veo es impulsarlo en ese espacio que indudablemente tiene más contienda que el Congreso.



¿Cómo cree que las ideas de Álvaro Gómez pueden adaptarse a la época y al 2022?

Están sorprendentemente vigentes, todas las corrientes ideológicas que están en la carrera presidencial usan el acuerdo sobre lo fundamental. Álvaro Gómez murió, fue asesinado, por denunciar la peor corrupción política, así que vamos a centrarnos mucho en denunciar la corrupción con nombres, apellidos y casos. En MSN vamos a lanzar la primera unidad investigativa contra la corrupción, dentro de un partido político, para denunciar la corrupción dentro de nuestro movimiento y también por fuera.



¿Cómo la va a desarrollar?



Tengo un grupo de analistas de la información, unos ingenieros que ayudan a investigar la metadata de la contratación en el país. Vamos a tener un grupo de abogados muy buenos, gente joven, con berraquera, con capacidad de formular los derechos de petición, de ir al terreno y hacer las denuncias que el país necesita. No más chachara sobre la corrupción, acciones.



¿Cuáles son los otros puntos del acuerdo sobre lo fundamental?

Primero, la intangibilidad de la ley. Hay que cumplirla siempre por todos y sin excepciones. Segundo, la moral. Los jueces de la moral son los ciudadanos que sí pueden decir qué es bueno y qué es malo. Tercero, la justicia no funciona. Tenemos que hacer una reforma de la justicia. Cuarto, desarrollo. No hay productividad. Hay que flexibilizar las jornadas laborales y mejorar la educación. Y quinto, la ecología. Álvaro Gómez lo incluyó en la Constitución como un derecho fundamental. Estos puntos todavía están muy vigentes y por eso vamos a generar un programa sobre esto.



¿Cuál es el siguiente paso en su campaña presidencial?



Ahora viene ese proceso de cierre para la consulta previa de la centroderecha. A mí me han invitado, pero no me han dicho ni quiénes van, ni qué reglas hay, entonces mientras eso no se concrete seguimos con nuestra aspiración.



¿Qué otros precandidatos le gustan? ¿Con quiénes se siente identificado?

Respeto y quiero mucho a María Fernanda Cabal, ha hecho un gran trabajo, ha sido una persona que ha impuesto muchísimas disciplinas importantes para mejorar y articular su propuesta y plan de gobierno. Es una mujer respetable, que ha sabido sobrevivir a una estigmatización infame contra ella. Es una gran opción para el CD y para el país.



