A pesar de los llamados del Centro Democrático para convocar a una Asamblea Constituyente para superar el remezón judicial que vive el país, desde los sectores independientes dejaron claro que no se subirán a ese bus.

En diálogo con EL TIEMPO, el senador liberal Guillermo García Realpe dijo que el país no necesita una constituyente y que desde sectores de gobierno han convertido este mecanismo en algo “doctrinario” y “polarizante”.

¿Necesita el país una constituyente?



Una Constituyente es un mecanismo netamente extaordinario, cuando no se puede recurrir a otros recursos institucionales, como las leyes o las reformas constitucionales que se tramitan en el Congreso. La Constituyente la han instrumentalizado como un mecanismo doctrinario, ideológico y polarizante.



Hoy no se requiere una constituyente en Colombia porque hay mecanismos suficientes para sacar adelante las reformas, pero el Gobierno tiene que dejar esos debates doctrinarios que hacen olvidar los problemas reales del país



Pero este Congreso no ha logrado avanzar en reformas de fondo…



El Congreso está en medio de un debate político polarizante y no trabajando por los asuntos que realmente le afectan al país. El Gobierno y el Congreso infortunadamente han estado dedicados a otros asuntos.



¿Cómo confiar en que este Congreso sea capaz de sacar adelante las reformas para salir de la incertidumbre?



No hay una política de Estado, ni siquiera hay una política de gobierno. Eso no le permite trabajar al Congreso, porque no hay una ruta.



¿Teme que los sectores que piden una constituyente puedan pescar en río revuelto?



Este gobierno no tiene la fuerza para convocar a una constituyente, no tiene ni los votos en el Congreso ni creo que la Corte Constitucional le dé el aval.



¿Confía en que se pueda lograr un acuerdo político?

​

Si hay una agenda nacional, por supuesto que sí.



