‘La idea es ponerle plata en el bolsillo a la gente’: Echeverry

Desde una fábrica de manufactura de radiadores, en Bogotá, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry lanzó el movimiento con el que recogerá firmas para inscribirse como candidato a la presidencia.



Este lugar fue escogido debido a que los principales ejes de su propuesta serán la producción y la generación de empleo, pues asegura que la idea es “ponerle plata en el bolsillo a la gente”.

¿Por qué decidió irse por firmas?

Porque me tengo que hacer conocer del país y la mejor forma de utilizar los próximos cuatro meses es en ese ejercicio de generar una organización departamental, organizaciones en las diferentes ciudades, repartir volantes, tener voluntarios. Mi meta es que el Partido Conservador me apoye a mí, pero primero me quiero hacer conocer.

Pero ¿en el futuro sí quiere estar en una coalición de centroderecha?

Sí. Eso es clave porque la presidencia hoy no la gana un solo partido, por eso son necesarias las convergencias en las que haya también gente independiente.



Hoy los ciudadanos les han perdido adhesión a los partidos. Hay que devolverle la mística a la política, y un ejercicio de firmas permite generar confianza nuevamente.

¿Por qué habla de la generación de empleo como la base de su campaña?

Las regiones tienen un gran potencial de creación de riqueza. El país debe reemplazar la turbina de hidrocarburos por una turbina verde que sea con base en la agroindustria. Eso nos va a permitir tener muchos más ingresos y generar mucho más empleo.

¿Qué estrategia tiene frente al desempleo juvenil?

Los jóvenes quieren crear empresa. Lo importante es permitirles hacer esas empresas, necesitan financiación, necesitan entrenamiento, necesitan mercado, necesitan tecnología. Lo que hay que hacer es acompañar esa capacidad. La solución de los jóvenes está en los jóvenes.

¿Cómo ve la reforma tributaria que presentará el Gobierno?

Es una reforma tributaria para el 2023, para el 2022 es una reforma de gasto y desfinanciación, los ingresos llegan realmente en 2023.

¿Entonces cómo hacer para mantener la estabilidad fiscal?

La mejor reforma tributaria siempre es un buen manejo del presupuesto. El Gobierno busca recaudar las dos terceras partes de la meta con impuestos, pero eso será en dos años, y una tercera parte, en reducción de gasto, y eso se debe hacer ya. El Gobierno debe reducir el gasto.

¿Cómo le ha ido recorriendo el país?

He encontrado que en cada familia prácticamente alguien perdió el empleo. El país está aguantando hambre, en la costa Caribe dos de cada tres familias no pueden poner pan sobre la mesa.



Veo a muchos empresarios desanimados, a los que se les debe devolver la confianza, sobre la base de que Colombia va a mantener el rumbo y no se va a equivocar políticamente. Veo a un país necesitado de esperanza, de fe y, sobre todo, necesitado de buena economía y de buenas ideas.

Usted no tiene mucho reconocimiento. ¿Se siente en desequilibrio?

Sí me siento en desequilibrio y por supuesto que debo compensarlo con firmas, teniendo una estrategia de comunicación que sea eficaz. Sobre todo, un mensaje de que la gente no se puede equivocar escogiendo mal dentro de 11 meses, la gente debe escoger a alguien que sepa manejo de crisis y de economía.

La política está en medio de la polarización, de la mezquindad. ¿Cómo va a enfrentar ese escenario?

La gente anda exhausta de las peleas mezquinas entre políticos. La gente lo que quiere es un mensaje esperanzador, un mensaje que le dé certidumbre sobre cómo van a educar a sus hijos, sobre que sus hijos van a poder encontrar empleo. La gente quiere saber si los padres de familia van a tener trabajo.



Lo que nos importa es la producción, lo que nos importa es el empleo, lo que nos importa es ponerle plata en el bolsillo a la gente.



POLÍTICA