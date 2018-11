Fajardo le pide a Duque que haga un gran pacto para la educación

El excandidato presidencial Sergio Fajardo dio inicio este fin de semana a su escuela de formación política, con la cual espera preparar a sus líderes y candidatos de Compromiso Ciudadano para las elecciones locales del 2019.

En diálogo con EL TIEMPO, habló de las protestas de los estudiantes y dijo que el Presidente debe escucharlos y empezar con ellos la discusión de las bases del plan de desarrollo que les entregaron esta semana. Que debe iniciarla con los estudiantes hablando de educación y que “si quiere avanzar, que haga un gran pacto para la educación”.



¿Qué propósito tuvo poner en marcha este fin de semana la escuela de su partido político?



Es la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano, que es el movimiento nuestro. Cumplimos 19 años desde que empezamos a participar en política. El sentido de todo esto es recoger nuestra experiencia electoral gobernando, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos construido. Queremos convertirlo en un material para compartirlo con las personas que hacen parte de Compromiso Ciudadano por toda Colombia e invitar a muchas otras personas a participar en política, a partir de lo que hemos construido.



¿Es como elaborar una especie de libreto sobre su manera de hacer política?

Tenemos un primer módulo sobre qué es la política, cuál es la política que hemos desarrollado en Compromiso Ciudadano, cómo la entendemos y cuál es el sentido de la política. Es una reflexión acerca de lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, cómo entendemos el mundo de la política, de lo público, y en qué dirección nos movemos. Eso es como lo que nosotros representamos, es nuestra identidad.

¿Es el momento de retomar el camino, decir ‘definitivamente en 2022’ porque esto está difícil?



Está muy difícil, y el país está pasando por una situación que yo hace mucho tiempo no percibía. Nosotros tenemos una historia en nuestro país y hemos pasado por muchas calamidades, muchos momentos muy duros: el narcotráfico en sus peores expresiones, la guerrilla, todo eso; han sido momentos muy duros del país, pero, de una forma u otra, todos estábamos con la institución. El problema que tiene hoy Colombia es un problema de la sociedad, del Estado; no estamos amenazados por factores externos que nos hacen unir, sino que estamos divididos por factores internos.



Se perdió la confianza, se está perdiendo la credibilidad, y eso hace que la sociedad sea desconfiada, atemorizada, no vea un rumbo para dónde vamos, y eso es un terreno abonado para avanzar en amarguras, en resentimientos.



Estamos en los primeros cien días del presidente Duque, ¿cómo ve este gobierno?

Es muy temprano, pero estos primeros pasos presentan un panorama muy preocupante porque es un arranque muy flojo y tiene implicaciones grandes para lo que viene en Colombia.



Voy a explicar por qué digo flojo: yo creo que el presidente Duque, que manifestó desde el primer día que su intención era unirnos a los colombianos para superar las confrontaciones, no le ha hecho al país una propuesta o no le da sentido a qué significa unirnos, y eso quiere decir entonces que el Presidente no tiene un norte. No tiene un propósito que nosotros como personas podamos visualizar que nos estamos moviendo en la dirección que el líder, que es el Presidente de la república, ha sugerido. Más vale que el Presidente haga ajustes, y muy pronto; que identifique ese norte para que la sociedad colombiana se pueda identificar con un propósito y que le dé un sentido a su gestión.



El liderazgo es una materia que la está fallando el presidente Duque en este momento, y es grave. Hasta el momento la lleva perdida. No es que la vaya a empezar a perder, hasta el momento la lleva perdida.



¿A qué ajustes se refiere que debe hacer el Presidente?

Yo creo que hay una forma de hacerlo, y es la construcción del plan de desarrollo, que es la ruta que los gobernantes tienen que seguir durante su mandato de acuerdo con lo que prometieron en la campaña, hacer de ese plan de desarrollo una oportunidad para convocar diferentes sectores del país para discutirlo, para enriquecerlo y trazar línea que se vea que tiene un objetivo.



El Presidente no da ‘mermelada’ ni representación política, pero le falta comunicación con los actuales políticos, ¿ve que hay algo que se debe ajustar en eso?



Totalmente. En los gobiernos que yo dirigí no hay una sola persona que pueda decir que nosotros le dimos un puesto, un contrato o ‘mermelada’ para obtener un beneficio o un apoyo de esa manera; pero hay una diferencia muy importante: nosotros convocábamos a esas personas que han sido elegidas a que trabajaran con nosotros, a que discutiéramos la línea de trabajo que nosotros teníamos, a escuchar si tenían capacidad de enriquecerla para que fuera un proyecto mejor y nosotros a cada uno de ellos les reconociéramos sus opiniones. Eso marca una diferencia, y es importante que lo haga y que convoque a los congresistas a ver qué tienen para aportar y que lo haga en público para que la gente vea cómo se gobierna de una manera diferente, pero eso no está pasando en Colombia, y estamos en un momento muy difícil. La situación del país es una situación difícil.



¿La oposición le dificulta gobernar?

Observemos que no ha sido la oposición, uno no puede decir ‘es que no lo quieren dejar trabajar’; ¿quiénes?, si es que aquí no hay oposición. Aparte, y yo no lo he mirado como la oposición, son los estudiantes que han salido a marchar, y es una marcha por la educación pública, no por motivos ideológicos extraordinarios, es por algo que tiene todo el sentido.



Esa marcha, a mi modo de ver, tampoco la ha sabido manejar, ni entender las voces de los estudiantes. Creo que se equivocaron gravemente cuando reunió a los rectores e ignoró a los estudiantes.



Yo propongo para eso que el Presidente los escuche, y hay una excusa perfecta: que los convoque ya y empiece la discusión de las bases del plan de desarrollo que les entregaron esta semana hablando de educación, y que si quiere avanzar, que haga un gran pacto para la educación. Esa es la gran oportunidad que él tiene, que aproveche esta oportunidad, convoque a los estudiantes y los escuche, así podría avanzar. Pero, bueno, cada quien escoge su camino.



¿Estaría dispuesto a sentarse con el Presidente de pronto a decirle o ampliar propuestas como esta última, del pacto por la educación?

No me ha llamado para ir, y a mí no me gusta ofrecerme para lo que nadie me ha llamado. Yo no soy un metido.



Pero usted es un líder de la educación...

Y en ese debate, seguro podemos participar. Yo le estoy dando al Presidente un camino: convoque a los estudiantes y diga: ‘Empiezo la discusión del Plan Nacional de Desarrollo con estos estudiantes que representan una Colombia que tenemos que respetar’.



¿Y ‘venga, señor Fajardo, y nos acompaña’?

Que invite a todos los partidos y los de la oposición, y llámelos a discutir eso. Esa es su tarea.



