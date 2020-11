'En el 2022 va haber un cambio en la conducción del Estado colombiano'

Si hay algo que tiene claro el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo es que quiere ser un candidato presidencial de centro y alejarse decididamente de los “extremos”, que, según dice, polarizan la política.



En diálogo con EL TIEMPO, Fajardo descartó alianzas o acercamientos con el senador de izquierda Gustavo Petro y con el Centro Democrático y habló de sus propuestas para el país.

¿En qué anda el exgobernador Sergio Fajardo?



En dos cosas: una, mi trabajo formal, del que devengo mi sustento, que es como profesor del Tecnológico de Monterrey, en México. Y la otra es la actividad política, la organización física de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano por toda Colombia. Estamos organizando grupos de personas que están trabajando, tienen tareas, hay responsabilidades, hacemos seguimiento y vamos recogiendo lo que ocurre en las regiones y la construcción de nuestra propuesta.



¿Y usted en materia política en qué anda?



Estamos trabajando en diferentes temas que tienen que ver con el país hoy, entendiendo la naturaleza de esta pandemia, lo que ocurre, las dificultades que están pasando tantas personas, estructurando nuestro pensamiento alrededor de diferentes temas para hacer planteamientos que tengan que ver con la realidad que están viviendo tantas personas.



(Lea también: 'El viejo socialismo era más franco, los nuevos son solapados’: Uribe)



¿Está mirando la posibilidad de que su movimiento tenga una lista para el Congreso en 2022?



En este momento no, pero eventualmente tendremos que estar pensando en cómo se va a conformar el Congreso.



Hay quienes dicen que Iván Marulanda, quien estará en una consulta con los ‘verdes’, regresaría eventualmente a su movimiento, ¿qué tan cierto es esto?



No, eso no es cierto. El hecho de que él esté aspirando dentro de Alianza Verde no es una decisión que tomamos de manera conjunta. Durante los últimos diez años trabajamos juntos. Ahora, él tomó una decisión y anunció que quería participar en esa consulta con Alianza Verde y esa es su decisión personal. No es ningún arreglo previo.

Iván Marulanda, senador de la República y quien anunció que participará en la consulta de Alianza Verde. Foto: EL TIEMPO

¿Cómo está analizando la campaña presidencial de 2022?

​

No tengo duda de que en el 2022 va haber un cambio en la conducción del Estado colombiano. El capítulo del Centro Democrático, que ha gobernador prácticamente todo este siglo, ha estado en el poder y todas las personas que han estado en la presidencia han estado asociadas con el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido la persona que las ha liderado, se cierra ahora.



(Recomendado: Gustavo Bolívar pronostica cómo sería el país con Petro de presidente)



¿En sus cuentas está participar en coaliciones o consultas en 2022?



Es importante y lo hemos hecho. La vez pasada, en 2018, hicimos una coalición que creo que fue la más sólida de las que se construyeron. Las coaliciones son importantes, hay que saberlas hacer y creo que para lo que viene a continuación la haremos. Tenemos que hacer una convergencia por fuera de los extremos, pero falta camino por recorrer.



¿Estaría dispuesto a algún tipo de acercamiento con Gustavo Petro?



La última vez que crucé una palabra con él fue el 24 de mayo de 2018, dos días antes de la primera vuelta de 2018. No he hablado nada más y no tenemos ningún tipo de relación. En el mundo de las ideas hay muchas cosas que se pueden compartir, pero en términos políticos no hay ningún tipo de relación política.

Gustavo Petro, senador de izquierda y jefe de la Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Y se podría dar?

​

Con el señor Gustavo Petro no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de alianza política.



¿Y por qué?



Por una razón muy profunda y sencilla al mismo tiempo y es que para construir, en este país, no se puede hacer desde la rabia, desde la agresión. Al diferente no se le puede atropellar. Creo que la urgencia de Colombia es ir pasando unas cuantas páginas y pasa por el liderazgo político y aprender a hacer algo que he venido diciendo: nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos.



(Lea también: El panorama político para los referendos de Uribe y Roy Barreras)



¿Aceptaría participar en una consulta con Gustavo Petro?



No. Voy a citar a Jorge Robledo cuando construimos la Coalición Colombia en 2018. Él decía ‘si nosotros aceptamos participar en una consulta es porque nos consideramos reemplazables el uno por el otro y estar dispuestos a participar significa que compartimos’ ideas. Si yo estoy diciendo que no haría una alianza con él, sería una incongruencia decir que participaría en una consulta.



¿Podría haber más posibilidades de acercamiento con el uribismo?



No. Nosotros no hacemos parte del proyecto del Centro Democrático ni del uribismo. En política hemos competido siempre. Eso, además, sería una forma de decir que porque no estoy con alguien, debo estar con el otro y eso es precisamente una forma errónea de la política, es la política de la polarización y los extremos.

Nosotros no hacemos parte del proyecto del Centro Democrático ni del uribismo. En política hemos competido siempre FACEBOOK

TWITTER

Se dice que la gente está cansada de los extremos, ¿Sergio Fajardo es el candidato de centro que podrían estar buscando algunos sectores?

​

Yo estoy por fuera de los extremos y así lo hemos hecho en política durante 21 años. En esa discusión política, como representante de Compromiso por Colombia y articulado con muchas personas, le presentamos al país una propuesta y esperamos que esta sea la que conduzca a Colombia. Yo quiero ser la persona que conduzca esa propuesta.



Hay quienes dicen que usted es tibio, ¿qué responder a esto?



Esto que estoy diciendo yo es la forma como entendemos la política: ser respetuoso de la gente, reconocer a las personas, tener solidaridad y empatía. Si eso se considera ser tibio, a mí no me mortifica para nada. Esta es una forma de hacer la política y así lo hemos hecho siempre. Hemos tenido muchos éxitos y hemos enfrentado contratiempos y hemos perdido y hemos sido respetuosos siempre. Si eso es ser tibio, yo soy tibio y no me molesta ni me ofusca.

Otras noticias de política para leer

‘Usted no va a ser presidente nunca, gracias a Dios’: Paloma a PetroTodo listo para el lanzamiento de la cédula electrónica en Colombia¿Derogar o no la JEP? Hablan Griselda Lobo y Gabriel Velasco

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ Y JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA