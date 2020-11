‘El Partido de ‘la U’ está alejado de los extremos’: Dilian Toro

“Cuando uno no quiere estar en un sitio tiene que emigrar”, fue la respuesta de la directora del Partido de ‘La U’, Dilian Francisca Toro, sobre la expulsión de los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras.

En diálogo con EL TIEMPO, la dirigente política aseguró que la colectividad está "alejada de los extremos” y habló de cómo se prepara el partido para las próximas elecciones.



¿Cuál es su objetivo ahora como directora de ‘la U’?



La idea es que nosotros podamos conectarnos con la gente, que volvamos a tener ese contacto con la comunidad. Esa debe ser la función del partido, generar soluciones, por eso estamos fortaleciendo el centro de pensamiento y esperamos tener una agenda social para presentar al Congreso.



También queremos que haya una comunicación interna en el partido. Queremos fortalecer las bases, la democratización de mujeres para que se forme en política, con el fin de lograr mayor paridad. Veo entusiasmo en la gente y creo que hay temas interesantes que podemos hacer.



El próximo año arranca motores la campaña ¿cuál va a ser la estrategia del Partido de ‘la U´?



Primero, fortalecer el partido en lo que tiene que ver con sus comunicaciones, tanto la comunicación externa, con la gente, y la comunicación interna con los militantes.



Lo segundo va a ser fortalecer toda la agenda de proyectos, que sean el instrumento para lograr que eso que escuchamos de la gente se materialice en propuestas. Queremos trabajar con jóvenes y mujeres.

Trabajaremos también por la inclusión, para nosotros es muy importante que haya personas afro, mujeres, jóvenes, indígenas, etc. Pienso que es muy importante que el partido se fortalezca para que se vea conectado con la gente.



Le pedí a las bancadas que pongamos un dinero para ayudar a Chocó y San Andrés. Creo que esa debe ser la razón de ser de un partido político. Creemos en la unidad alrededor de los problemas que tiene la gente. Estamos alejados de los extremos



¿’La U’ va a tener candidato presidencial en 2022?



Eso quedó establecido en la asamblea. El partido tiene vocación de poder y quiere participar en las elecciones de 2022 y participar en una consulta.



¿Podría ser usted o hay otros nombres?



No le podría decir ahora, porque ahorita estoy tratando de fortalecer el partido, fortalecer su imagen y ver cómo le damos una renovación al partido. Y el próximo año ya estaremos viendo qué pasa, cada día trae su afán.



Pero en la expectativa suya sigue la aspiración presidencial…



Por ahora no le puedo decir, el otro año ya nos estaremos hablando.



¿Finalmente en qué quedó el lío de las curules de Roy Barreras y Armando Benedetti?



Creo que cuando uno no quiere estar en un sitio tiene que emigrar, yo les deseo el mejor de los éxitos. El partido está alejado de los extremos y ellos piensan distinto o por lo menos Benedetti.

