'Es tan infrahumano lo que hace la Asamblea del Magdalena': Caicedo

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, explica en esta entrevista las razones que lo llevaron hace unos días a salir del país tras amenazas de grupos armados organizados.



Dice que el Gobierno Nacional no le da los recursos que necesita en la medida que él es un mandatario de izquierda.



Usted tuvo algunos inconvenientes en materia de seguridad, que incluso lo llevaron al salir del país ¿qué pasó?

Gracias al respaldo de la comunidad internacional, en particular de diputados franceses, de europarlamentarios, de la oficina de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, el gobierno de Holanda, de los organismos de derechos humanos con asiento en Washington y de los sectores democráticos y progresistas regresamos al país porque finalmente el gobierno a regañadientes decidió fortalecer el esquema de seguridad a través de la Policía.



¿Eso quiere decir que ahora tiene más policías para su protección?

Sí, en efecto. Se reforzó el esquema después de esa información que pusimos a consideración de las propias autoridades y ante la presión internacional y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.



Pero su salida del país generó muchas inquietudes y dudas ¿qué fue lo que pasó?

Nos informaron que había un plan inminente de atentar contra mi vida y pues el esquema de protección no era suficiente, era un esquema básico. Nos dijeron que era algo inminente, de manera que pusimos en consideración de las más inmediatas autoridades, como el comandante de la Policía del departamento, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército y con algunos sectores de mi departamento y con la bancada alternativa del país. Tras hablar con algunas autoridades como el propio ministro de Defensa se tomó la decisión de salir, mientras el esquema se fortalecía.



¿Pero usted salió de vacaciones?

Yo tenía disponibles unos seis días de vacaciones por lo que decretamos los seis días y salí. Concluido ese plazo, solicité al Ministerio del Interior para que, con base en invitaciones que tenía de eurodiputados además del gobierno de Holanda, se me concedieron unos días adicionales. Al término de ese permiso me correspondió regresar. Es que lo que se preparó en contra de nuestra no era una amenaza, era un plan que se descubrió.



¿Y de dónde salió la información de qué iban a atentar contra usted?

La fuente fue una fuente que en su momento destapó la relación que había entre grupos paramilitares y la Fiscalía en una zona muy importante del país y que con fundamento en ello hubo una judicialización y captura de una serie de servidores públicos. Esa fuente en otras oportunidades ha entregado información que es verás y por lo tanto no teníamos porque ponerla en duda, y máxime cuando ya meses atrás se había descubierto un plan de otro grupo narco-paramilitar, y ahora nos dicen que es un grupo que no sólo opera en la Sierra Nevada sino en todo el territorio nacional, pues necesariamente tuvimos que prestarle atención.



¿Y eso lo obligó a salir del país?

Claro, porque en Colombia la información relacionada con atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes políticos de izquierda, no es un asunto que hay que tomar a la ligera. Y nosotros somos la única gobernación de izquierda en el país, que además ha contado con un abierto saboteo de parte del Centro Democrático y del propio presidente Duque.



¿Precisamente, cómo les ha ido ustedes siendo una gobernación de izquierda?

Con el gobierno del presidente Duque, muy mal, porque él desconoce la democracia. Con el pueblo del Magdalena muy bien porque nos respalda y la prueba está en las últimas encuestas de aprobación, que muestran el respaldo que la gente le da a este gobierno, aún con el bloqueo al que nos someten.



¿Pero con qué argumentos usted señala que el Presidente lo está bloqueando?

De muchas maneras. Por ejemplo en la visita que recientemente hizo el Presidente al departamento del Magdalena, más exactamente en el municipio de Zona Bananera, convocó a todos los alcaldes, menos a la alcaldesa de Santa Marta, simplemente porque ella fue elegida por Fuerza Ciudadana. Tampoco convocó al gobernador del Magdalena, porque también fuimos elegidos en representación de una fuerza progresista.

Convocó a los congresistas que pertenecen al denominado 'cartel de la salud'. Los diputados de la cuerda política del propio uribismo han bloqueado en cuatro oportunidades 32 proyectos de ordenanza que hemos llevado para ejecutar programas de agua potable, educación y salud, entre otros.



¿El problema con el Gobierno Nacional es de afinidad política?

Yo creo que el Presidente está desconociendo las reglas de juego democrático, está desconociendo la Constitución y está desconociendo la colaboración armónica de los poderes públicos.



Pero el Gobierno Nacional sí ha tenido que aportarle al Magdalena...

No, nada en absoluto. Sólo los presupuestos ordinarios que la ley le obliga a transferir o de los programas que ya existen establecidos para todos los departamentos y que no corresponden a nada extraordinario. El presidente en absoluto ha cumplido con lo que se comprometió con el Magdalena en campaña.



¿Pero ustedes le han pedido algo al Gobierno Nacional?

Yo le presenté un programa de 3,4 millones de pesos para desarrollar programas de educación, de salud, infraestructura y de generación de empleo, en los que iba a haber plena articulación entre el ejecutivo nacional con el departamental, pero el Presidente, tal vez por la mediación de sectores uribistas del Magdalena, procuró no hacerlo.



¿Pero esto suena a que usted está es como dolido porque siente que el Presidente no lo atiende?

A mí me tiene sin cuidado si el Presidente me para bolas en lo personal, porque esto no se trata de una relación de amistad ni de convites sociales. A mí lo que me interesa es que avancemos en la coordinación de los distintos niveles del Estado.

¿Puedo decir que su llamado al Gobierno Nacional es para que se coordinen acciones?

Lo que nosotros estamos planteando es que el Presidente cumpla con el mandato constitucional y legal y con el propio plan de desarrollo de articular sus programas con la gobernación del Magdalena tal y como lo hace con las demás gobernaciones.



¿Cuáles son los principales problemas que afronta hoy Magdalena?

Sin duda alguna el principal problema tiene que ver con las tasas de desempleo e informalidad, que están acentuadas además por la pandemia y esto corresponde a macro políticas económicas y a programas de estimulación del emprendimiento y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.



El segundo gran problema tiene que ver con el tema de servicios públicos pues este departamento urge de un plan de acompañamiento por parte del Gobierno Nacional con las capacidades territoriales. Es tan infrahumano lo que hace la Asamblea del Magdalena que le hemos puesto a su consideración un proyecto de cerca de 150.000 millones de pesos para desarrollar un programa para llevar agua potable a los más vulnerables y no ha avanzado.



También hay problemas de seguridad y por eso, en coordinación con el Gobierno Nacional es necesario enfrentar a todos estos grupos armados organizados que ponen en jaque la seguridad en los territorios y tienen el control del narcotráfico y del microtráfico.



¿Cómo les ha ido con la vacunación?

Nosotros hemos coordinado con el ministro de Salud todo el plan de vacunación, en el que aquí en medio de las dificultades de conectividad y movilidad ha sido un éxito.



¿Y qué programas está financiando?

Nosotros impulsamos el programa médico en casa con vacunadores que se riegan por todo el territorio. Desplegamos una estrategia de atención a los más vulnerables para la superación de la pobreza a través de la feria de la equidad. Además impulsamos un programa, el más ambicioso de la historia, para entregar becas gratuitas de educación superior a los jóvenes y dentro de poco arrancará un programa de alfabetización.

Y necesitamos trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional en un ambicioso plan del mejoramiento de las infraestructuras viales.



