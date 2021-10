'No me encapsulo en los extremos, soy un hombre del pueblo': Alirio Barrera

El precandidato presidencial por el Centro Democrático y exgobernador del departamento del Casanare, Alirio Barrera, habló con EL TIEMPO sobre sus aspiraciones para llegar a la Presidencia de la República. También contó que siente que se encuentra cerca de ganar la consulta interna del partido del Gobierno y que no se siente identificado con la 'derecha' ni con la 'izquierda'.



La opinión pública ha percibido que ustedes, los precandidatos del uribismo, se están desmarcando del presidente Iván Duque y por eso critican su gobierno.



No, yo no lo he hecho. Me parece muy mal que dentro de la misma casa, por el hecho de querer conseguir votos, podamos hablar de uno de los nuestros. Pienso que el presidente lo ha hecho bien, que la situación no ha sido fácil, que le ha tocado bailar con las más feas, casi 20 meses en una pandemia. Nadie estaba preparado para eso. Lo que debemos hacer es tratar de recoger lo bueno y que aquellas cosas que haya que corregir, se corrigen, pero jamás me van a escuchar hablando mal de ninguno de la casa de nosotros.



¿Qué lo diferencia a usted de los demás precandidatos del uribismo?



Me diferencia que vengo de la necesidad, la conocí, fui desplazado por la violencia, trabajé en las calles. También goberné, hice un Gobierno transparente con los mejores resultados en reducción de pobreza, subir en competitividad, productividad y en todas las áreas que se necesitan para el desarrollo económico y social.



Los colombianos están rechazando los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, con la que se suele asociar al CD. ¿Qué piensa usted?



Yo no me encapsulo en ninguno de esos extremos, soy un hombre del pueblo, que viene del pueblo, y que quiere trabajar para el pueblo, no por ningún sector. De donde vengo eso a la gente no le interesa, la gente quiere resultados, quiere un gobierno que ayude y que trabaje por las clases menos favorecidas, que dé una esperanza de vida, progreso y desarrollo.



Según las encuestas, Gustavo Petro está liderando, ¿por qué cree que usted podría ser el candidato que lo derrote?

​

Por el tema de conocimiento de causa, mi discurso sale del corazón, de la experiencia de vida y de los resultados de mi Gobierno. Tengo unas propuestas capacitadas para enfrentar a cualquier candidato en Colombia, pues estoy seguro de que esos resultados no los tiene ninguno de los que se están presentando. El doctor Gustavo Petro es un candidato como cualquier otro, que la Ley le permite ser candidato, como a mi, y a quien le ganaré con propuestas.



Se acerca la consulta interna del partido, ¿cómo la ve y cuál cree que es su rival directo?



Yo pienso que hay buenos candidatos y la competencia no es fácil pues es gente que tiene mucho bagaje en la política, pero con pena y todo, les digo que me toca ganarles. Aún así, la idea es que sigamos trabajando en equipo, no solo los del partido sino con todos los sectores, el que quiera servirle a la patria tendrá un espacio en nuestra campaña y en nuestro Gobierno. Solo llevo un mes y hemos subido de manera impresionante, nos quedan 20 días para hacer campaña y creo que es el tiempo justo y necesario para poder coronarnos.



Tomas Uribe y Alirio Barrera.

¿Cómo es su relación con el expresidente Uribe?



Somos muy amigos desde hace mucho tiempo por el tema de los caballos, lo mismo con Tomas y con Jeronimo, tenemos una amistad muy cercana con la familia, por los temas de campo, ganadería y empresa, pero en este tema han sido muy respetuosos. Él está esperando a ver quien gana la consulta y dependiendo de ahí, estará apoyando a esa persona de frente.



¿No cree que los colombianos ya quieren que el próximo Gobierno no sea ‘del que diga Uribe’?

​

Yo pienso que la gente está cambiando su manera de pensar y hoy está mirando la calidad de la persona, sus propuestas, sus orígenes y sus resultados, independientemente de que sector sea. No podemos desestimar que el presidente Uribe sigue siendo una de las figuras políticas más importantes de Colombia, aún así, independientemente de eso estamos intentando ganarnos el corazón de los uribistas, pero también de los anti uribistas y de las personas que ‘ni para un lado ni para el otro’, de allá queremos nosotros traer nuestros electores.



Ahora todos los candidatos dicen que fueron pobres en su niñez, ¿qué piensa usted de eso?



Pues eso es muy bonito porque llegamos a cambiar la política en Colombia, llegamos a humanizarla un poco más y que ahora los candidatos muestran una propuesta de humildad. Ahora todos quieren venir del campo, ser pobres, comer chorizos y rellenas en las calles, pero pienso que la gente sabe quién les habla de corazón. Lo que yo hago me nace de mi experiencia de vida. Nuestro discurso está calando ya que están viendo que esta vez el pueblo quiere alguien del pueblo que verdaderamente los represente.



¿Cómo ve la importancia de que usted, un líder local, exgobernador del Casanare, esté aspirando a la presidencia? ¿Esto qué significa?



Significa que el pueblo está pensando diferente y ya no espera que las grandes élites del país decidan por ellos. Hoy le abren la puerta a un campesino y es la primera vez que sucede en Colombia, prácticamente, una candidatura como la nuestra. La gente ya no está viendo el título, el apellido de abolengo, las posiciones sociales o si se formó en Europa, sino que está viendo principios y valores, capacidades, resultados y buenas propuestas. Tristemente muchos candidatos se han especializado en política internacional y conocen la problemática de casi todos los países, pero lo berraco es que no conocen la problemática del país donde viven y entonces llegan de lejos a querer ser Presidente en un país que no conocen; es muy complicado que usted quiera buscar soluciones a una problemática que a usted se la han contado. A mi no me la enseñaron, a mi no me la escribieron en un tablero, yo la viví, la conozco, goberné, lo hicimos bien y tenemos hoy la mejor propuesta.



En caso de que usted sea el candidato del CD, estaría de acuerdo con hacer una consulta interpartidista para que al final salga un candidato fuerte de un sector de centro o de derecha?



Yo estaría de acuerdo a medirme con el que sea. Yo pienso que cuando uno está seguro de lo que está haciendo, no le teme a los retos y estoy en las condiciones de hacerlo. No es fácil porque sería otro trabajo, para otro preaval, pero estaría dispuesto a hacerlo con el que sea. Si las ideas de otros son mejores que las mías, yo ayudaría también, si me toca frentear, frenteo, pero si me toca empujar, pues empujamos. No soy terco de buscar un beneficio como persona, sino que quiero el beneficio para el país.



¿Cómo haría usted para mejorar la seguridad?



Yo pienso que la seguridad tiene dos componentes, uno es la falta de oportunidades. Vamos a evitar que jóvenes se vayan a los grupos al margen de la ley. En mi gobierno quiero que los muchachos estudien, trabajen o emprendan, porque esas son personas que jamás van a entrar ni a tirar piedra a una calle, ni a cargar un fusil en el monte, ni a armar grupos delincuenciales, pero tenemos que generar primero esas oportunidades. Luego tenemos que hacer un cambio en la Ley de justicia en Colombia porque la justicia hoy permite que el bandido tenga todas las garantías y la protección, pero que la gente de bien no. Hay que hacer una reforma a la justicia de fondo, pues hay vacíos jurídicos que le permiten a la delincuencia andar como ‘Pedro por su casa’, amenazar a la misma Fuerza Pública, a la ciudadanía, y luego tener privilegios.



¿Cómo manejaría el tema de la implementación de los Acuerdos de Paz, en un hipotético gobierno suyo?



Yo pienso que llegó la hora de pasar la página y empezar, ya no a pelear por algo que nos robaron, sino a exigir que se implemente y que se cumpla con todo lo que se pactó. Yo pienso que Colombia necesita una visión diferente, tenemos que exigir el cumplimiento de estos Acuerdos y ponerle más atención a las víctimas del conflicto.



¿Qué haría con la Venezuela de Nicolás Maduro?



Si bien es cierto que hay una política de estrechar los lazos de cooperación con los países de la región, también debemos exigir que se respete la soberanía de Colombia. No podemos permitir que desde otro país se nos esté queriendo destruir el nuestro. Casi el 90% de los bandidos de Colombia están en la frontera de Venezuela, entonces cometen sus fechorías en el país y luego vuelven a la frontera. Aparte de que tenemos que hacer una ley migratoria que sea más severa, y que la pena para estos migrantes que vengan a perpetrar hechos delictivos en nuestro país, sean verdaderamente severas y que se cumplan. Como Presidente de la República tengo claro que voy a hacer respetar la soberanía de Colombia y a hacer respetar los derechos, los bienes y la honra de todos los colombianos.



