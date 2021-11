‘Segunda vuelta no va a haber, voy a ganar en primera’: Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández ha sido la sorpresa en las encuestas presidenciales, ubicándose en el tercer lugar en la más reciente que realizó Datexco para la 'W Radio'.



En entrevista con EL TIEMPO, el ingeniero que va en la lucha por la presidencia con la Liga de Gobernantes Anticorrupción habló de sus rivales, de sus propuestas de gobierno y si se uniría a una coalición.



¿Por qué rechazó la invitación que le hizo Gustavo Petro de unirse al Pacto Histórico?



Nosotros desde el 15 de julio protocolizamos en la Registraduría Nacional el compromiso que habíamos hecho con la ciudadanía y con el pueblo de Colombia, de presentarme por un grupo significativo de ciudadanos que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción y expidieron una resolución para que pudiera empezar a recoger firmas. Mal haría yo, por el vaivén de lo que acontece en los diferentes grupos políticos y en las coaliciones, violar ese compromiso que hice. La intención es cumplir con la palabra. El ciudadano me entregó un mandato, me dijo: ‘Rodolfo yo le firmo para que usted sea candidato’, él no me firmó para que yo haga coaliciones, eso son trampas.





Pero hace poco estuvo con Juan F. Cristo, también se ha reunido con Sergio Fajardo, ¿se unirá con la Coalición de la Esperanza?



Con nadie, absolutamente con nadie, ni con Petro, ni con Uribe, ni con Fajardo, ni con Cristo, con nadie. Ahora, yo sí tengo que dejar claro que tengo oídos, tengo que escuchar y eso no quiere decir aceptar, porque de pronto hay una idea buena y lo bueno hay que aplicarlo, tomarlo y debatirlo.



En varias encuestas está en el tercer lugar, pero estas revelan que está lejos de llegar a la segunda vuelta...



Yo he estado en unas en el segundo y otras veces en el tercero, por lo general muy cerca del margen de error. Faltan siete meses, no ha empezado la campaña, hay que esperar. El 17 de noviembre en la tarde vamos a radicar 1’400.000 firmas que nos acreditan para que nos den la resolución de estar inscritos, por mandato del pueblo, por el poder que me dé el pueblo, no por alianzas.





¿Qué lo diferencia de los demás candidatos?

​

Que soy independiente. Yo estoy aliado con el pueblo colombiano. Yo no me he aliado con los politiqueros ni con coaliciones, porque algunos, no todos, de los que hacen parte de la Coalición de la Esperanza y del Pacto Histórico han ayudado a destruir a Colombia. Algunos de ellos que fueron los verdugos de los que sometieron a 22 millones de colombianos a aguantar hambre y ahora vienen supuestamente a dar las soluciones para salvarnos. Es absurdo y es estúpido.



Rodolfo Hernández inscribió su candidatura en julio de este año. Foto: Liga Anticorrupción



Usted dijo que votaría por Gustavo Petro si no pasa a la segunda vuelta. ¿Por qué?



La gente me tergiversa todo. Segunda vuelta no va a haber porque yo voy a ganar en primera vuelta. O, ¿a quién le van a entregar la chequera de Colombia?, ¿a Petro?, ¿a Camilo Romero?, ¿a Fajardo? Mire el desastre que hicieron en Hidroituango.



Las encuestas dan como ganador a Petro, ¿por qué cree que usted podría vencerlo?

​

Yo tengo 51 años de ser ingeniero, siempre he trabajado en la calle, siempre he pagado los impuestos. Yo no soy político. Los politiqueros mire como tienen a Colombia, ¡en la ruina! La gente cuando vaya a votar el próximo 29 de mayo tiene que llevar la cédula de ciudadanía, pero sobre todo la memoria, para que no se le olvide todo lo que no han hecho estos politiqueros. Colombia va a votar a conciencia. Se les acabó la fiesta.



¿Qué haría en su gobierno con la implementación de los acuerdos de paz?



Yo soy víctima de las Farc y el Eln, a mi papá lo secuestraron por 135 días en Piedecuesta, Santander; salió loco el viejito. A mi hija, en Ocaña, la secuestraron y la mataron porque no me dejé chantajear, en el 2004. Aún no hemos hecho el duelo, fue una tragedia para la familia, pero esa tragedia que yo viví con mi esposa y mis hijos no quiero que la vivan los colombianos. El acuerdo de paz no es de Santos, sino del Estado colombiano, pero no lo han cumplido ni el 5 por ciento, hay que complementarlo y hacerlo bien.



¿Cuáles son los tres grandes factores que cambiaría del país durante un hipotético Gobierno suyo?



Lo primero que hay que hacer es trancar inmediatamente la robadera, eso es lo que hay que hacer porque el resto de cosas que se hagan son una derivación de generar caja. Como nosotros no vamos a poner más impuestos, no más reformas tributarias, no más deudas, tenemos que generar caja. ¿Cómo? Quitándole la chequera a los ladrones. Pretendemos enderezar esto y hacer programas. Pero, ¿con qué? si todo se lo robaron.



También hay que restringir draconianamente el gasto de lujos y de despilfarro, y luego empezar a aplicar plata donde más se genera: sustitución de importaciones y que genere empleo, especialmente en el campo. El futuro del mundo, del planeta Tierra, va a estar en manos de los que producen comida y Colombia tiene un potencial inmenso en esta área, pero necesitamos apoyar a la gente del campo que siempre están abandonados.



¿Para usted, cuales son tres cosas positivas de este Gobierno y las tres que menos le han gustado?



A mi no me gustó nada, no veo nada positivo. Fue un Gobierno inocuo, no generó impacto, ha dejado robar todo lo que se puede, he dejado malgastar la plata. Ha habido lujos, derroche y despilfarro.



¿Cómo manejaría el tema del narcotráfico en el país? ¿Se iría por el glifosato?



La única manera en mi concepto, teniendo en cuenta que estamos en un planeta globalizado capitalistamente, es quitar la prohibición y que todos los que sean drogadictos, que se apliquen drogas intravenosas o vía oral, sean ingresados en programas de salud y, como la vacuna, se le aplica gratuita en los centros de salud después de que el medico haga un diagnóstico. Eso tocaría hacerlo en todo el mundo para que surta efecto. Si yo regalo a los adictos la droga, pues el negocio se acaba. Si no tiene precio pues se acabó el negocio, se acabo el narcotráfico. El narcotráfico existe es porque hay intercambio comercial y entre mas repriman, la droga vale más plata, entonces más producen. Es contrario a lo que la gente cree.





¿Cómo se calificaría usted: derecha, izquierda, centro?



Yo ni derecha, ni izquierda, ni centro, yo soy un candidato que se alió con el pueblo colombiano para modificar los códigos de comportamiento que tienen esos politiqueros que compran votos con la plata que le roban a los ciudadanos para seguir ellos mandando. El hambre no es derecha, izquierda o centro, el hambre es hambre, la falta de trabajo es falta de trabajo, la mala financiación de la educación es eso. Esos son apodos que le ponen con el fin de dividir la gente y poder reinar. Entonces dividen, dividen y dividen, por eso yo no le halo a las coaliciones.



En una palabra o frase corta cómo describiría a:



Gustavo Petro: No sabe ejecutar.

Sergio Fajardo: No define nada.

Álvaro Uribe: Es el pasado.

Iván Duque: Un desastre

Alejandro Gaviria: un académico fracasado en la política.



LAURA CAMILA VARGAS - REDACTORA POLÍTICA