“Me parece que Iván Márquez no debió irse”: Victoria Sandino

La senadora del partido Farc habló con EL TIEMPO sobre los retos de ser congresista, las dificultades que se ha encontrado en la labor legislativa y sobre la supuesta ruptura dentro de su colectividad.

¿Hay un rompimiento en la Farc?

​

No, hay un debate. Mucha gente hace críticas al interior del partido, pero ninguno hará críticas de ‘ay no, volvamos a las armas, creemos otro partido’. No. Hay debates internos políticos, pero esos debates no están relacionados con separarnos.



Hay unos compañeros que son críticos de la implementación, pero sí te garantizo que en estos debates ninguno, absolutamente nadie, ha expresado el tema de que aquí la salida es el retorno a las armas. Nadie.



Si Iván Márquez y el ‘Paisa’ se unieran a las disidencias, ¿eso sería un golpe mortal para el proceso?

​

Eso sí sería serio, pues yo no los justifico. Pero lo único que sé es que nosotros hemos tenido unas condiciones de seguridad muy complejas. Y algunos más que otros y en este caso Iván es uno de esos. Me parece que Iván no debió irse así, a perderse, pero ya él estaba en un espacio territorial y claro que sí le estaban orquestando un operativo y él logró salir antes. Eso no es un invento nuestro. Pero mientras no haya alguna declaración puntual de ellos que digan mire yo hasta aquí voy, eso es otro cuento. Pero hasta ahora ninguno ha dicho eso.

¿Qué mensaje les daría a las disidencias?

​

​No consideramos que haya disidencias porque hay una gente que se apartó del proceso, y en las disidencias que llaman puede haber gente de todo tipo, pero nosotros hicimos el llamado de que la militancia que no está activa, no necesariamente se fueron a las disidencias.



Es gente que se fue a donde sus familias y no se han vuelto a conectar. Y no porque estén metidos en nada, sino que se fueron a trabajar, pero no se conectan porque no hay resultados. Si se fueran a realizar los proyectos productivos, ponle la firma que van a aparecer. Entonces el llamado nuestro es a esa gente que está tratando de resolver su vida de manera individual, por favor vuelvan. Acá está el partido para ayudarlos.



¿Ha habido contacto directo con el gobierno Duque?

​

Hasta ahora, el Gobierno no ha nombrado voceros en las distintas instancias creadas frente al acuerdo. Como en el Consejo Nacional de Reincorporación o la mesa técnica de seguridad. Por más que le hemos mandado cartas privadas y públicas, aún no responde por una reunión. Propiamente aún no ha habido un acercamiento con Duque.



¿Cómo les ha ido con el Centro Democrático en el Congreso?

​

El senador Uribe, el día de la posesión, me dio la mano y me dijo bienvenida, senadora. Pero eso no se ha vuelto a manifestar. Empezando porque el Centro Democrático sí ha tenido una actitud demasiado hostil. Vulgar. De ataques furibundos. Insultos. Improperios. Tanto que anoche le tuve que decir a la senadora Paloma Valencia que no más insultos.



Ellos se ponen a hablar del elefante y terminan en la hormiga. De cualquier debate, no hay una sesión en que ellos no sean insultantes, en que sean agresivos, hombres y mujeres. Eso ya raya mucho. Somos 4 y ellos son 19. Entonces por mucha réplica que hagamos se vienen encima. Eso es muy incómodo. Ya me tiene muy molesta. Pero digo que eso hay que pararlo. Va a tocar sacar la lista de mercado uno de estos días: el prontuario de cada uno, porque qué más vamos a hacer. De asesinos y violadores no nos bajan. Una cosa horrible. Nosotros no hemos sido juzgados por la JEP.



¿Han encontrado hostilidad en el Congreso por parte de los otros partidos?



Pensé que iba a ser más difícil. En términos guerrilleros, que iba a ser ‘más pior’, como decían nuestros muchachos. Yo pensé que íbamos a encontrar un ambiente mucho más hostil. Yo dije: “acá todo el mundo nos va a arrinconar y a pisotear”. Pues tengo que decir que realmente ha sido un Congreso civilizado. Decente y respetuoso en su gran mayoría.



POLÍTICA