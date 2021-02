‘Fui reclutada por las Farc y ahora quiero llegar al Senado por el CD’

Lorena Murcia fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años. La llevaron a la fuerza al frente Yarí, Caquetá, donde permaneció seis años.



Allí fue víctima de violencia sexual y todo tipo de vejámenes. Desde sus 26 años es una reconocida líder de mujeres reclutadas por esta guerrilla.



Es conocida, además, por haber participado en el documental 'Las mujeres de las Farc', en el que denunciaba la vinculación de esta guerrilla con el narcotráfico.



Actualmente dirige la organización de mujeres víctimas del conflicto, Florecer por Colombia, que fundó en 2018.

Hace pocos días se conoció que su nombre es uno de los seleccionados por el uribismo para su lista al Senado. EL TIEMPO habló con ella sobre esta aspiración.



¿A qué aspira?



En este momento tengo muchas aspiraciones y metas. La primordial es darles un respaldo a todas las mujeres que hemos sido víctimas por el conflicto armado en Colombia y poder tener una voz donde podamos ser representadas y tengamos el espacio de poder expresar nuestro dolor y clamor de justicia. Es decir, yo quiero ser la voz de las mujeres que aún no han vencido el miedo de hablar y denunciar sus agresores.



¿Qué siente con su candidatura?



Es un desafío bastante grande porque aspirar el Senado de la República no es cualquier cosa, y hay que trabajar muy duro. Durante mucho tiempo las víctimas hemos buscado tener un lugar para poder hablar, así que este reto de aspirar al Senado lo hacemos para poder ser escuchadas y estáar en el mismo rango de nuestros victimarios y expresar nuestro dolor. Ahora que el partido Centro Democrático nos ha dado la oportunidad de estar en esta lista, estaremos.



¿Representa el uribismo?



Yo no representó al uribismo yo represento a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Que nos hayan dado la oportunidad de estar en ese partido y tener su aval para poder llegar y representar a las víctimas es un gran logro, porque ningún otro partido y lo ha hecho y nos ha abierto el espacio.



¿Alguna vez había pensado aspirar a un cargo de elección popular?



Siempre he tenido como meta dejar huella en mi país y aportar algo, y creo que esta es una de las maneras en las que puedo aportar un granito de arena. Queremos demostrarle a los del partido Comunes que las víctimas también podemos y no necesitamos que nos regalen nada para poder aspirar a estos cargos. Para este proyecto para llegar al Senado tengo una alianza con mi fórmula a la Cámara, por Bogotá, que es Paola Monroy, una mujer que sufrió quemaduras, en más de 30 por ciento de su cuerpo. Con ella queremos luchar por los derechos de las personas que han sido olvidadas en nuestro país.



¿Cómo le hizo esta propuesta el uribismo?



Yo tenía pensado aspirar al Congreso de la República por firmas. Pero el presidente Uribe nos propuso ser parte de la lista al senado de la República por el Centro Democrático y nos pareció una propuesta limpia y transparente. Lo consultamos con las mujeres víctimas de abuso sexual con las que vengo trabajando y aceptamos la propuesta.



Usted fue reclutada desde pequeña, ¿qué piensa de las Farc?

Creo que son unos terroristas. Que hayan cambiado de nombre o estén en el Senado de la República o la Cámara y tengan todos los derechos políticos habilitados, no les quita lo terroristas, violadores y reclutadores de menores que cometieron crímenes de lesa humanidad y que hoy están gozando de unos privilegios que no deberían estar gozando.



Si llega a estar frente a frente en el Senado con los parlamentarios del partido Comunes, ¿qué les diría?

Quiero que se haga un control político a los exguerrilleros de las Farc de por la negación a la violencia sexual que hubo al interior de las Farc y de los delitos que cometieron con cientos de niños que fuimos reclutados a muy temprana edad. Yo no puedo hacer justicia pero sí puedo garantizar que se hable la verdad, porque soy un testigo sobreviviente. Que confiesen sus crímenes y pidan perdón a las víctimas.



¿Qué piensa de la JEP?

Yo creo que es uno de los mecanismos que hay que mejorar y reformar, porque se le debe dar más importancia a las víctimas y no a los victimarios. creo que se pueden buscar garantías para las víctimas, verdad, y sanciones drásticas para los del partido Comunes.



¿Hay garantía de justicia para los delitos sexuales que las extintas guerrillas de las Farc cometieron contra ustedes?



En este momento no. El tribunal para la paz no es una garantía para las víctimas de abuso sexual. Ni siquiera le cree a las víctimas de abuso sexual, ni les ha dado la importancia, ni les ha exigido a los miembros del partido Comunes que cuenten la verdad y acepten la violencia sexual al interior de las Farc. Entonces no hay garantías en este momento de verdad, justicia, reparación y no repetición.



¿Por qué cree que la JEP no la ha escuchado?



Este tribunal está hecho para favorecer a los violadores y terroristas como los de las Farc y no hay espacio para las víctimas que exigimos verdad. Solamente hay espacio para las víctimas que acepten abrazarse con los victimarios y decir que nada pasó.



¿Usted ha perdonado a sus victimarios?

En nuestro país no se puede hablar de paz cuando siguen reclutando a menores y sigue un conflicto. Desde que comencé a hablar, he tenido que estar escondiéndome por amenazas, mientras que nuestros victimarios están en el Congreso de la República como si no hubiese pasado nada, entonces no se puede hablar de pasar la página cuando no hay una verdad ni un perdón sincero por parte de nuestros victimarios. No se puede perdonar a quien no ha pedido perdón.

De llegar al Congreso, ¿qué haría por las víctimas?



Lo primordial es pensar en la justicia y la verdad. También lucharé para que ningún otro niño pasé por lo mismo que yo pasé, y ninguna mamá tenga que llorar a sus hijos muertos.



¿Qué opina de Álvaro Uribe Vélez?



El presidente Álvaro Uribe es un patriota que le ha entregado todo por nuestro país. Yo vivo eternamente agradecida con el presidente Uribe porque ha respaldado a los campesinos.



¿Y qué piensa de Juan Manuel Santos, el artífice del proceso de paz?



Yo creo que le hizo un gran daño a nuestro país, y a mí personalmente me hizo un gran daño con el proceso de paz, pues nos excluyó a las víctimas de abuso sexual. Nosotros no merecíamos que unos criminales y asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad llegarán al Congreso sin ni siquiera contar la verdad, creo que es un traidor de la patria.

