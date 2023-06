El presidente Gustavo Petro habló durante tres horas con su amigo y alfil el exsenador y escritor Gustavo Bolívar. El consagrado novelista aceptó contarme la historia de su prolongado diálogo.

“La inmensa paz que se respira en la hermosa y amplia Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, a donde fui invitado por Gustavo Petro, contrasta tenazmente con la turbulencia que vive el Presidente desde el 7 de agosto de 2022. La casa, una de las mejores obras del arquitecto Rogelio Salmona, culminada en 1982 y que mereció el Premio Nacional de Arquitectura, está construida con piedra coralina, ladrillo y maderas finas, y sus espacios, mezclados armónicamente con la naturaleza, son tan amplios y tan bien concebidos que solo con mirarla se respira tranquilidad. Cuando llegué, en el segundo piso de esa residencia estaba el Presidente esperándome, sentado en el sofá de una salita con techo en forma de bóveda, característica de Salmona”.



El objetivo principal de la visita del exsenador Bolívar al presidente Petro era consultar sobre su eventual apoyo en caso de ser elegido como alcalde de Bogotá.

“El Presidente me dijo que ‘no puede ni debe intervenir en política’, pero me aconsejó no lanzarme sin medir la fuerza de la candidatura con una encuesta”.

¿Se lanzará para la Alcaldía de Bogotá?

Voy a seguir el consejo del Presidente.

¿Su decisión dependerá solo de los resultados de la encuesta?

Mire: una candidatura mía se vuelve una especie de referendo para el presidente Petro. Con la fuerza del Pacto Histórico en Bogotá, no dudamos que podríamos pasar a segunda vuelta, pero ahí se complican las cosas con las alianzas.

¿Y es que usted no haría alianzas?

Viendo el espejo de lo que está sucediendo con el Gobierno Nacional, tendríamos que ver muy bien con quién. No quiero enfrentar el chantaje de unos partidos políticos que aprueban o no aprueban las cosas dependiendo de que les den lo que piden. Y como no tengo un talante negociador de principios, eso me convierte en un mal candidato, porque definitivamente para esa segunda vuelta se necesitan muchas alianzas. Pero esas alianzas todos sabemos que son burocráticas; decir que son pactos programáticos es pura paja. En política eso no existe. Lo que existe es el interés, saciar el apetito burocrático de esos sectores que viven de saquear las entidades públicas y esclavizar a los contratistas electoralmente. Ya me los imagino pidiendo: ¿qué secretaría me va a dar, qué puesto me toca? Yo no sería capaz de hacer eso. Por eso, no soy un buen candidato.



¿Qué pasa si la encuesta sale negativa?

Desisto. No quiero que mi candidatura se convierta en un referendo aprobatorio o desaprobatorio de Gustavo Petro, para no someterlo a un desgaste y tampoco a mí. Pero si vemos que hay buenas posibilidades, nos metemos en la lucha. No por llegar al Palacio Liévano, sino la lucha por transformar para siempre a Bogotá.

¿Las manifestaciones contra el Gobierno no afectan su candidatura?

Lo que nos está diciendo esa manifestación es que hay inconformismo. El país no está contento. A mí me parece que es muy positivo que la gente se manifieste. Ese es un síntoma de vitalidad en la democracia, además hace mover al Gobierno.

¿Nota muy lento el arranque del Gobierno?

El Estado es paquidérmico, es lento para la contratación. El Estado no se mueve al ritmo que quisiera el Presidente para cumplir todas las promesas de campaña.

¿Qué habló sobre economía con el Presidente?

El Presidente está satisfecho con las cifras macroeconómicas. Le dije que si la gente está inconforme, es porque el Gobierno no ha tenido un buen aparato comunicador y en eso tenemos que mejorar.

¿Usted cree que las elecciones de octubre van a ser una especie de referendo?

Sí, yo no tengo duda. Eso va a ser así. Digamos que habrá un voto castigo si no resolvemos muchos problemas y habrá un voto premio en caso de que la gente de aquí a octubre sienta, vea, confirme que el país va mejorando. Por eso es tan peligroso presentar una candidatura así a la topa tolondra. Lanzarse por lanzarse. No queremos hacer algo irresponsable ni someter al Presidente a un examen tan temprano. Porque una cosa es que derroten a Pepito Pérez y otra cosa es que derroten a uno de sus alfiles principales. Eso significaría casi una derrota directa para usted, le dije al Presidente. Vamos con calma.

¿Por qué cree usted que salió tanta gente a la calle contra el Gobierno?

Hay una oposición ávida de poder que manipula la información para impedir que al gobierno de izquierda le vaya bien. Eso hace que la gente salga a las calles, porque, tengo que decirlo, hay mucha gente manipulada de una u otra manera. Yo no creo que una persona salga a protestar contra una reforma laboral que establece que a la gente le van a pagar más por trabajar los dominicales o las horas extras nocturnas. Eso no me cabe en la cabeza. Hay manipulación, porque me resisto a creer que un señor proteste porque le vamos a dar una pensión por haberle aportado años de trabajo a este país.

Puede haber manipulación, es cierto, pero ¿también se advierte inconformismo?

Sí, seguro. Buena parte de la gente que sale a protestar es porque tiene motivo. Esa fotografía de muchas personas protestando significa que el Gobierno debe mejorar y tomar el rumbo para el que fue elegido, que es el de cambiar a Colombia.

¿Le preguntó al Presidente si intentará rehacer la coalición mayoritaria?

Sí. Siempre lo va a intentar, pero yo lo veo difícil. Con unas elecciones a la vista, los partidos se van a querer desmarcar del Gobierno. Incluso un sector del partido Verde ya está pidiendo irse a la independencia. Si el Gobierno estuviera pasando por un mejor momento, no se irían. Me parecen oportunistas. Quizá después de octubre y cuando la ejecución se empiece a ver, regresen. Porque no tengo duda de que el Gobierno va a enderezar el rumbo y en poco tiempo se verán los cambios.



Por ejemplo, las cifras de ejecución son sumamente bajas…

Es cierto, Yamid. En la ejecución de los ministerios no hemos llegado al 30 %. Eso quiere decir que el Estado va más lento que el Presidente. Terminada la curva de aprendizaje de los ministros ya no habrá excusas. Ya están tomando velocidad de crucero y eso nadie podrá detenerlo. Entre otras cosas porque el dinero de la tributaria empieza a recaudarse este semestre.

¿Y no será posible gobernar con el Partido Liberal para asegurar mayorías?

El Partido Liberal tiene que pensar si sigue siendo de derecha, como lo es hoy, o vuelve a su fuente, a su raíz, al partido de Gaitán, de Uribe, de Galán, el de las reivindicaciones sociales. Hoy no lo es. Por eso hay tantos liberales rebeldes en el Congreso que no están comulgando con Gaviria. El liberalismo tiene que volver a ser lo que era antes: el partido del pueblo, hoy no lo es.

¿Cómo hará Petro para gobernar si no tiene apoyo mayoritario del Congreso?

Es difícil pero se puede. Ya se hundió la reforma laboral y no pasó en último debate la regulación de la marihuana recreativa, que era una apuesta del Gobierno para cambiar el enfoque de la lucha contra el narcotráfico.

¿Esas son las consecuencias de no tener mayorías?

Correcto. Por eso, el Presidente dijo que empezaremos a trabajar en varios campos sociales que no necesitan reformas ni aprobación del Congreso.

Es decir, ¿sin Congreso sí hay paraíso?

Sí lo hay, porque no nos vamos a pasar otro semestre esperando que se aprueben las reformas. Hay un país esperando ser incluido, ser redimido. Si uno mira la ecuación, la pobreza absoluta, la miseria, el hambre es la que empuja a los jóvenes a meterse en narcotráfico, guerrillas, paramilitares, porque hay territorios donde ni siquiera hay empleo. El único empleo es la delincuencia común, el cultivo ilícito o el grupo armado. Eso hay que cambiarlo y los empresarios saben que, si no se cambia eso, viviremos una guerra eterna que no le conviene a nadie. Menos a ellos.

¿Usted cree que tienen el apoyo de los empresarios?

De muchos y pronto de todos. No podemos apostarle siempre a que el presidente de turno le vaya mal para que a la oposición le vaya bien políticamente. Si está Duque, queremos que a Duque le vaya mal para nosotros ganar las elecciones. Si está Petro, queremos que a Petro le vaya mal para ganar las elecciones. Esa mentalidad hay que cambiarla. Hagamos oposición, pero no apostando a que al presidente le vaya mal y que el país se vaya a la quiebra.

Una de las cosas que dijo el presidente Santos en la Convención Bancaria es que el presidente Petro no sabe para dónde va...

El presidente Petro me recibió en la casa de huéspedes con el video de Santos en la mano. Estaba indignado porque el presidente Santos dijo dos cosas que no son ciertas. Una, que el presidente Petro no sabe para dónde va, y la segunda, que “no es el momento de acabar la explotación de petróleo”. Petro sabe para dónde va. Si hay dos políticos en Colombia que saben para dónde van, son Uribe y Petro. Desde orillas distintas sus agendas han sido claras. Y sobre cerrar el grifo a la explotación de petróleo me pregunto el Presidente: “¿Yo cuándo yo he dicho eso?”. Santos dio a entender que el presidente estaba cerrando los grifos del petróleo. “Cuándo dije yo que iba a suspender la explotación de petróleo?”, me preguntó Petro. ¡Me consta que nunca! Hoy existen 381 pozos de exploración, los necesarios para mantener la suficiencia energética. Mire, Yamid, le digo hoy, aquí con toda certeza, porque he estudiado mucho el tema: no va a haber una crisis energética en Colombia porque los pozos que se están explorando, los que ya tienen sísmica y que tienen una reserva importante, nos dan para llegar hasta 2050 sin ningún problema. Se lo digo hoy. Pueden guardar esta grabación si quiere.

En definitiva, ¿en cuánto tiempo harán transición energética?

Eso tiene unas etapas. El mismo presidente Duque, en la COP26 se comprometió, y levantó muchos aplausos por ello, a descarbonizar el 50 % de la economía en 2030. Nosotros estamos hablando de 2035, porque también la descarbonización de la economía tiene un costo altísimo, más de 75 billones anuales. Si estamos saliendo de una pandemia, con una deuda externa altísima, con unas cuentas corrientes débiles, no podríamos asumir en su totalidad ese costo de la descarbonización. Tenemos que ir de a pocos. No podemos ir prescindiendo del petróleo y del carbón si no tenemos otros renglones de la economía fuertes. Le estamos apostando a una reconversión económica donde el turismo y el agro sean protagonistas.

¿Entonces cuál es la postura oficial sobre el tema?

El Presidente nunca ha pensado cerrar el grifo. La transición energética se debe hacer hacia 2035; entre 12 y 15 años, no inmediatamente. Colombia hoy depende del carbón y el petróleo. Las exportaciones de carbón y petróleo son casi el 50 % de todas las exportaciones de Colombia. El país no puede quedarse sin ese ingreso; nos quebraríamos.



Si llega a la alcaldía, ¿usted también le venderá el alma al diablo?

No. Jamás. Esto que le está pasando a Petro es una enseñanza a priori de la que tenemos que aprender.

A propósito, ¿cómo piensa el Presidente recuperar el alma?

Debe tener habilidad a través de los ministros, sobre todo el ministro del Interior, Fernando Velasco, para tratar, por lo menos, de volver a traer al Partido Liberal a las toldas del Gobierno, no solo por burocracia, eso es odioso decirlo, sino porque tienen que convencer al Partido Liberal de que está dejando pasar el tren de la historia, que se está ahogando en su propia razón de ser. El Partido Liberal hoy no es el Partido Liberal, es un partido conservador, a veces más conservador que el Partido Conservador. Si el Partido Liberal se queda de ese tren de los cambios sociales, pues deja de ser el Partido Liberal.

¿Usted cree que el Partido Liberal necesita del presidente Petro o el presidente Petro necesita del Partido Liberal?

Se necesitan ambos. El Partido Liberal y el Gobierno pueden hacer un gran matrimonio para la historia. Y ojalá ese acercamiento se diera pronto. Yo podría ayudar. Conservo el carné liberal firmado por Alfonso López.

YAMID AMAT

PARA EL TIEMPO